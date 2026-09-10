Cú lội ngược dòng chấn động giới giải trí

Trần Lệ Quân vừa đóng phim đã đoạt giải. Mới đây, Trần Lệ Quân giành giải Diễn viên mới xuất sắc tại giải thưởng Bách Hoa, nhờ vai diễn chiến thần A Dục Á trong phim Tiêu nhân: Gió nổi trên đại mạc. Tại Trung Quốc, Trần Lệ Quân đang là nghệ sĩ trẻ nổi danh và được yêu thích ở mảng Việt kịch (loại hình hí kịch truyền thống có nguồn gốc từ Chiết Giang). Cô là diễn viên cấp một cấp quốc gia, là người đầu tiên trong lĩnh vực hí kịch truyền thống được trao tặng Huy chương Thanh niên Ngũ Tứ Trung Quốc và là Đại sứ Giao lưu Văn hóa Truyền thống Trung - Pháp. Các buổi biểu diễn của Trần Lệ Quân thường cháy vé, giúp cô trở thành hiện tượng tại Trung Quốc. Trần Lệ Quân là người cứu nguy cho đoàn phim khi nữ diễn viên được lựa chọn trước đó là Na Nhĩ Na Thiến vướng scandal. Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, cô đã xuất sắc giành giải thưởng lớn.