Cú lội ngược dòng chấn động giới giải trí

Năm 2026 màn ảnh Hoa ngữ không có nhiều điểm sáng, trong đó chỉ có 7 ngôi sao đạt thành tích tốt, danh tiếng thăng tiến.
Lý Tư Đồng giành Ảnh hậu chỉ sau 4 tháng bước chân vào giới giải trí. Lý Tư Đồng sinh năm 2004, vốn là sinh viên ngành Kỹ thuật Tài chính tại Đại học Tài chính - Kinh tế Quảng Đông. Nhờ diễn xuất mộc mạc tự nhiên trong phim điện ảnh Thư tình gửi ngoại, Lý Tư Đồng xuất sắc giành giải Nữ chính xuất sắc (Ảnh hậu) với vai diễn đầu tay Tạ Nam Chi. Thư tình gửi ngoại là thành công bất ngờ của màn ảnh Hoa ngữ năm 2026 khi sản xuất với kinh phí thấp chỉ có 14 triệu NDT nhưng thu về tới 2,1 tỷ NDT. Phim cũng đạt 9.3 điểm chất lượng trên Douban, là phim có điểm Douban cao nhất năm 2026. Lý Tư Đồng là ngôi sao có cú bật lớn nhất giới giải trí Trung Quốc trong năm nay.
Địch Lệ Nhiệt Ba thành công nhờ hợp tác với Châu Tinh Trì. Năm 2026, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính phim điện ảnh Đội bóng đá nữ Thiếu Lâm với doanh thu vượt mốc 2,2 tỷ NDT. Chiến thắng này khai thông sự bế tắc trên con đường tiến lên màn ảnh rộng của nữ diễn viên. Theo Sina, hiện tại là thời điểm "thịnh thế" của Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô đạt được thành công ở cả hai mảng điện ảnh và thời trang. Mỹ nhân Tân Cương hai lần được Vogue chọn trở thành gương mặt trang bìa, giúp cô hoàn thành việc xuất hiện trên 5 tạp chí quan trọng nhất và chứng minh vị thế của cô trong giới thời trang Trung Quốc.
Trần Lệ Quân vừa đóng phim đã đoạt giải. Mới đây, Trần Lệ Quân giành giải Diễn viên mới xuất sắc tại giải thưởng Bách Hoa, nhờ vai diễn chiến thần A Dục Á trong phim Tiêu nhân: Gió nổi trên đại mạc. Tại Trung Quốc, Trần Lệ Quân đang là nghệ sĩ trẻ nổi danh và được yêu thích ở mảng Việt kịch (loại hình hí kịch truyền thống có nguồn gốc từ Chiết Giang). Cô là diễn viên cấp một cấp quốc gia, là người đầu tiên trong lĩnh vực hí kịch truyền thống được trao tặng Huy chương Thanh niên Ngũ Tứ Trung Quốc và là Đại sứ Giao lưu Văn hóa Truyền thống Trung - Pháp. Các buổi biểu diễn của Trần Lệ Quân thường cháy vé, giúp cô trở thành hiện tượng tại Trung Quốc. Trần Lệ Quân là người cứu nguy cho đoàn phim khi nữ diễn viên được lựa chọn trước đó là Na Nhĩ Na Thiến vướng scandal. Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, cô đã xuất sắc giành giải thưởng lớn.
Trương Lăng Hách vươn lên nhờ Trục ngọc. Trương Lăng Hách vốn là ngôi sao được giới đầu tư o bế nhưng chưa có tác phẩm tiêu biểu. Đầu năm 2026, phim truyền hình Trục ngọc bùng nổ về số liệu, danh tiếng, lượt xem trung bình đạt hơn 80 triệu view/tập, cao nhất trong 3 năm qua. Dù vẫn còn những tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận Trục ngọc đã giúp Trương Lăng Hách trở thành sao nam lứa sinh sau năm 1995 đầu tiên có phim phá 10.000 điểm trên 3 nền tảng lớn, doanh số tạp chí vượt mốc 10 triệu NDT.
Điền Hi Vi liên tiếp có phim thành công. Điền Hi Vi cũng hưởng lợi từ thành công của Trục ngọc. Cô còn góp mặt trong phim hình sự Tội phạm chỉ số IQ thấp, có hiệu quả chiếu khả quan. Sự nổi tiếng của Điền Hi Vi tích lũy qua nhiều phim nổi bật như Tử dạ quy, Đại Phụng đả canh nhân, Điền canh kỷ, Khanh khanh nhật thường, Chúng ta đáng yêu như thế. Blogger tiết lộ hiện tại lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995, Điền Hi Vi được đánh giá có nhiều ưu thế nhất, nhờ ngoại hình đẹp, diễn xuất linh động. 80% kịch bản phim ngôn tình tìm tới Điền Hi Vi trước, sau đó mới đàm phán với diễn viên trẻ khác.
Lưu Hạo Tồn tẩy sạch ác cảm nhờ vai diễn xuất sắc trong Chủ giác. Lưu Hạo Tồn vừa bước chân vào giới giải trí đã nhận được sự hậu thuẫn của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, vì vậy cô bị khán giả chê bai là ngôi sao được o bế. Bên cạnh đó, scandal của cha mẹ khiến dư luận có phản ứng tiêu cực với Lưu Hạo Tồn nhiều năm. Nhưng nhờ Ức Tần Nga trong phim Chủ giác (dịch: Nhân vật chính), khả năng diễn xuất của Lưu Hạo Tồn được công nhận. Cô huấn luyện khép kín nhiều tháng, thực hiện tốt nhiều động tác khó trong hí kịch, khiến công chúng thừa nhận thiên phú diễn xuất của Lưu Hạo Tồn xứng đáng với sự ưu ái mà Trương Nghệ Mưu dành cho cô.
Tỉnh Bách Nhiên trở thành tổng tài hot nhất năm 2026. Đầu xuân tươi sáng là tác phẩm ngôn tình hiện đại có thành tích tốt nhất năm 2026. Vai diễn Loan Niệm của Tỉnh Bách Nhiên cũng nhận được sự yêu thích của khán giả, liên tục đứng nhất nhiều bảng xếp hạng. Tỉnh Bách Nhiên vốn được đánh giá có thực lực diễn xuất. Ngoài Đầu xuân tươi sáng, những tác phẩm khác thuộc thể loại hình sự phá án như Tái sinh, Rừng thép hay phim nghề nghiệp như Đường về đều có thành tích tốt, chứng minh khả năng gánh vác thành công phim của nam diễn viên.
Tôn Thiên tự mở lối đi riêng. Năm 2026, Tôn Thiên liên tiếp có 3 phim đóng nữ chính đều có hiệu quả chiếu tốt là Người làm ăn lớn, Tình yêu của người thực dụng và Đầu xuân tươi sáng. Hiện tại là thời điểm ngành truyền hình Trung Quốc ảm đạm, một diễn viên đạt thành tích như Tôn Thiên là hiếm có và được đánh giá cao. Mặt khác, Tôn Thiên tự thừa nhận không hợp đóng cổ trang, cô dũng cảm từ bỏ mảng phim ngôn tình cổ đại vốn có lượng người xem cao để mở lối đi riêng. Tôn Thiên là lựa chọn hàng đầu của mảng phim hiện đại và niên đại với hình mẫu nữ chính trẻ tuổi.
Tăng Thuấn Hy vươn lên thành sao nam hàng đầu lứa 95. Tăng Thuấn Hy trở thành nam nghệ lứa sinh sau năm 1995 đầu tiên, sở hữu vai diễn đạt độ nhiệt trên 2 tỷ ở nền tảng Youku với vai Ngô Lão Cẩu trong Cửu Môn. Anh có 3 tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng vai diễn thống trị màn ảnh Vân Hợp, 10 lần đứng Top 1 chỉ số vai diễn Vlinkage. Tăng Thuấn Hy cũng sở hữu nhiều tác phẩm được yêu thích như Chung cực bút ký, Cô chu, Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký, Điền canh kỷ, Liên hoa lâu, Lâm giang tiên...
Trần Đô Linh phát triển bền vững. Năm 2025, Trần Đô Linh bùng nổ danh tiếng nhờ phim cổ trang Khi chim nhạn trở về. Năm 2026, bộ phim Kiều Sở cũng đạt mốc 10.000 điểm, thuộc loại phim phải xem trên nền tảng. Trần Đô Linh trở thành gương mặt trang bìa của các tạp chí thời trang lớn, nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, danh tiếng tăng vọt, trở thành gương mặt nổi bật nhất trong lứa tiểu hoa đán lứa 9X. Cô được ví như "ánh trăng sáng" là hình mẫu lý tưởng mà các cô gái hướng tới, các chàng trai yêu thích nhờ khí chất thanh lịch và học thức cao.