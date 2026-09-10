Điều tra khẩn nam diễn viên lái ô tô khi say rượu đâm vào xe máy đang dừng đèn đỏ

Công chúng hiện hồi hộp chờ đợi động thái tiếp theo từ nam diễn viên đình đám này.

Sáng 10/9, tờ Xportsnews đưa tin, Sở cảnh sát Yeonsu (Incheon, Hàn Quốc) vừa khởi tố không giam giữ và tiến hành điều tra đối với nam diễn viên nổi tiếng Lee Hyuk Jae vì vi phạm Luật giao thông đường bộ. Theo đó, nam diễn viên này đã có hành vi lái xe khi say rượu rồi gây ra 1 vụ va chạm vào khoảng 22h tối ngày 8/9 trên 1 tuyến đường thuộc địa phận phường Songdo, quận Yeonsu, thành phố Incheon. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Lee Hyuk Jae bị cáo buộc đã điều khiển xe ô tô trong tình trạng say xỉn rồi đâm vào 1 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên đường.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của nam nghệ sĩ họ Lee rơi vào khoảng 0,03%-0,08%, đủ để bị tước giấy phép lái xe.

Hiện cảnh sát cũng đang khẩn trương xác minh mức độ thương tích của người điều khiển xe máy. Phía cơ quan chức năng cho biết thêm: “Nếu xác nhận người điều khiển xe máy bị thương, chúng tôi sẽ khởi tố Lee Hyuk Jae thêm với cáo buộc gây thương tích theo Luật xử lý tai nạn giao thông đặc biệt”.

Cơ quan chức năng đang điều tra khẩn Lee Hyuk Jae với cáo buộc say rượu lái xe gây tai nạn. Ảnh: Naver

Liên quan đến vụ việc, Lee Hyuk Jae vừa chính thức lên tiếng thông qua tờ Xportsnews: “Tối qua, tôi đã đi ăn tối và uống 2 ly rượu cùng người quen tại 1 quán cách nhà 300m. Vì có việc phải làm trong ngày hôm sau nên tôi đã xin về sớm. Sau đó, tôi đã lái xe về nhà và xảy ra vụ tai nạn ngoài ý muốn. Sau va chạm, vì cảm thấy lo lắng cho người điều khiển xe máy nên tôi đã tự giác trình báo vụ việc, đồng thời tích cực xử lý hậu quả vụ tai nạn. Tôi vô cùng hối hận và ước giá như lúc đó mình đi bộ về sau khi uống rượu. Từ nay về sau, tôi tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm tương tự”.

Nam diễn viên vừa chính thức lên tiếng sau ồn ào chấn động. Ảnh: Nate

Cũng từ lùm xùm say rượu lái xe gây tai nạn mới đây mà hàng loạt vụ bê bối trong quá khứ của Lee Hyuk Jae đã bị “đào xới” lại. Còn nhớ nam diễn viên họ Lee từng phải tạm dừng hoạt động trong làng giải trí 1 thời gian sau khi vướng vào vụ bê bối hành hung nhân viên ở quán rượu đèn mờ hồi năm 2010.

Sau đó, nam nghệ sĩ “lắm tài nhiều tật” tiếp tục nhiều lần dính vào các tranh chấp pháp lý liên quan tới vấn đề tài chính. Vào năm 2015, Lee Hyuk Jae bị kiện vì không trả khoản nợ 200 triệu won (4 tỷ đồng) vay từ người quen. Được biết, vụ việc này chính thức khép lại sau khi nguyên đơn chủ động rút đơn kiện. Đến năm 2017, tài tử họ Lee thua kiện trong vụ án dân sự do không hoàn trả số tiền đã vay từ công ty quản lý cũ. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn có tên trong danh sách những người nợ thuế mức cao do trốn thuế với tổng số tiền hơn 200 triệu won (tương đương 4 tỷ đồng).

Lee Hyuk Jae là nam nghệ sĩ “lắm tài nhiều tật”, dính vô số phốt trong suốt sự nghiệp. Ảnh: Naver

Lee Hyuk Jae sinh năm 1973, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 26 tuổi với tư cách diễn viên hài. Sau đó, nam nghệ sĩ đảm nhận vai trò MC và làm khách mời trong nhiều chương trình giải trí ăn khách. Vào những năm 2000, Lee Hyuk Jae hoạt động sôi nổi trên chương trình Star Golden Bell (đài KBS), thậm chí từng đoạt giải Daesang tại KBS Entertainment Awards hồi năm 2004.

Trên màn ảnh, nam nghệ sĩ từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua hàng loạt bộ phim đáng chú ý như Two Guys, Rustic Period,...

Lee Hyuk Jae gây ấn tượng mạnh qua nhiều bộ phim nhưng hình tượng của anh đã bị ảnh hưởng nặng nề sau liên hoàn phốt. Ảnh: Nate

Nguồn: Xportsnews