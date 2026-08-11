Điều tra sự kiện kỷ niệm 10 năm của BLACKPINK

Với một nhóm nhạc đã đạt đến quy mô toàn cầu như BLACKPINK, lễ kỷ niệm 10 năm đáng lẽ phải là một sự kiện vui vẻ.

BLACKPINK đang chìm trong chỉ trích vì sự kiện kỷ niệm 10 năm bị đánh giá là quá sơ sài, thiếu chân thành với fan. Ồn ào chưa dừng lại tại đây khi sự kiện bị khiếu nại làm đảo lộn hoạt động của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.

Theo đó, sự kiện được lên kế hoạch tổ chức vào sáng ngày 8/8 với sự tham dự của 40 fan. Tuy nhiên vì quá vội vàng nên cho đến tận chiều ngày 7/8, địa điểm tổ chức cụ thể bên trong Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc vẫn chưa được chốt. Vào thời điểm đó, YG Entertainment và Bảo tàng vẫn đang trong quá trình thương lượng các chi tiết cụ thể.

Sự kiện kỷ niệm 10 năm của BLACKPINK...

... bị khiếu nại làm ảnh hưởng hoạt động của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: X

Đến sáng ngày 8/8, lối vào một số khu vực triển lãm đã bị phong tỏa, đồng thời lịch trình của một chương trình thuyết trình cho du khách sẵn có cũng bị thay đổi. Tác giả Lee Da cho biết theo kế hoạch, sau khi kết thúc thuyết trình thì du khách sẽ đi tham quan triển lãm lúc 14h30 chiều, nhưng họ đã bị ép buộc kéo dài thuyết trình đến tận 15h10 vì sự kiện của BLACKPINK.

Điều này đã gây ra làn sóng bất bình của người dân. Được biết, đơn khiếu nại đã được gửi lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, yêu cầu làm rõ đây là hợp đồng cho thuê địa điểm hay là dự án hợp tác truyền thông của bảo tàng, đồng thời yêu cầu làm sáng tỏ quy trình phê duyệt và phong toả bảo tàng nếu vi phạm thì phải xử phạt. Hiện tại, Văn phòng Thanh tra đã thụ lý đơn khiếu nại của người dân, chỉ định Thanh tra viên làm việc và dự kiến đưa ra kết quả xử lý trước ngày 19/8.

Văn phòng Thanh tra đã thụ lý đơn khiếu nại của người dân, chỉ định Thanh tra viên làm việc và dự kiến đưa ra kết quả xử lý trước ngày 19/8. Ảnh: Instagram

Đáng lẽ ngày 8/8/2026 phải là một trong những ngày đặc biệt nhất trong lịch sử BLACKPINK. 10 năm kể từ ngày debut, 10 năm kể từ khi 4 cô gái chập chững bước lên sân khấu, 10 năm cùng nhau đi qua những kỷ lục, những sân khấu lớn, những chuyến world tour và hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Thế nhưng, cách cột mốc này diễn ra lại khiến nhiều BLINK cảm thấy hụt hẫng.

YG Entertainment im ắng từ lâu, chỉ vội vàng thông báo BLACKPINK sẽ tham gia một buổi Meet & Greet dành cho 40 người hâm mộ tại Seoul vào ngày 8/8 sau khi bị fan chỉ trích. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin quá trình chuẩn bị cho sự kiện gặp phải những khó khăn, trong khi lịch trình cá nhân của 4 thành viên cũng khiến việc sắp xếp trở nên phức tạp. Điều này khiến nhiều người hâm mộ kỳ vọng một lễ kỷ niệm 10 năm quy mô và đáng nhớ hơn cảm thấy thất vọng.

Sự kiện kỷ niệm 10 năm của BLACKPINK bất ổn từ đầu đến cuối. Ảnh: X

Sau sự kiện, cả 4 thành viên tiếp tục xuất hiện cùng nhau trên Weverse Live. Tuy nhiên, thay vì chỉ là một buổi phát sóng ăn mừng đơn thuần, những chia sẻ của các thành viên lại khiến cảm xúc của người hâm mộ trở nên phức tạp hơn. Jisoo xin lỗi những BLINK cảm thấy thất vọng, đồng thời cho biết nhóm rất muốn gặp nhiều người hâm mộ hơn và hiểu rằng cột mốc 10 năm có ý nghĩa đặc biệt như thế nào.

Với một nhóm nhạc đã đạt đến quy mô toàn cầu như BLACKPINK, việc lễ kỷ niệm 10 năm diễn ra trong bối cảnh như vậy khiến ngày đặc biệt ấy mang một dư vị khó tả. Không phải một scandal, cũng không phải một lời tuyên bố tan rã, nhưng chắc chắn là một vết xước trong một ngày vốn được kỳ vọng sẽ hoàn toàn ngập tràn niềm vui.

Bởi sau tất cả những gì BLACKPINK đã đạt được, BLINK có lẽ mong chờ một khoảnh khắc thật lớn cho cột mốc này: một sân khấu đặc biệt, một dự án kỷ niệm xứng đáng, một buổi gặp gỡ quy mô lớn hoặc đơn giản là cảm giác rằng cả bốn thành viên đang cùng nhau bước vào chương tiếp theo. Vì thế, những bất cập xung quanh lễ kỷ niệm 10 năm càng khiến người hâm mộ nhạy cảm hơn với câu hỏi về tương lai.

Fan lo lắng về tương lai của BLACKPINK sau lần kỷ niệm bất ổn này. Ảnh: Weverse

Nguồn: Koreaboo