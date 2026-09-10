Hoa hậu Việt Nam từng 2 lần từ chối thi Miss World giờ ra sao?

Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao, mỹ nhân này từng được xem là hình mẫu “hoa hậu quốc dân” được công chúng yêu mến suốt nhiều năm.

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012 . Với nhan sắc xinh đẹp và yêu kiều, cô được ví với danh xưng “thần tiên tỷ tỷ”, “Hoa hậu của các Hoa hậu”. Không những vậy, người đẹp còn được yêu mến bởi tính cách nhẹ nhàng, đời tư kín tiếng và lối sống giản dị.

Ít ai biết, Đặng Thu Thảo từng được ban tổ chức Miss World liên tiếp gửi lời mời đại diện Việt Nam đi thi trong hai năm 2012 và 2013. Tuy nhiên, người đẹp từ chối để ưu tiên việc học và hoàn thiện bản thân. Thời điểm đó, cô cho rằng thi quốc tế không phải con đường duy nhất để quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Sau khi hết nhiệm kỳ, Đặng Thu Thảo vẫn chiếm được tình cảm của số đông công chúng. Cô cũng được xem là một trong những người đẹp kín tiếng và hiếm scandal của showbiz Việt.

Đặng Thu Thảo từng 2 lần từ chối thi Miss World.

Cuối năm 2014, người đẹp công khai hẹn hò thiếu gia Nguyễn Trung Tín. Gia đình anh được đánh giá là tầng lớp tinh hoa kín tiếng của giới tài phiệt, sở hữu nhiều dự án nghìn tỷ và từng hợp tác đầu tư với những thương hiệu quốc tế lớn.

Sau 3 năm hẹn hò, cả hai lên xe hoa. Đám cưới của cặp đôi diễn ra ở một khách sạn sang trọng tại TP.HCM. Từ đây, Đặng Thu Thảo được xem là “Hoa hậu Việt Nam đầu tiên trở thành dâu hào môn”.

Từ khi lập gia đình, Hoa hậu Việt Nam 2012 chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm sóc tổ ấm và nuôi dạy con. Năm 2018, cô sinh con gái đầu lòng, sau đó lần lượt chào đón con thứ hai vào năm 2020 và con thứ ba năm 2024.

Những năm qua, người đẹp cùng chồng con sống trong căn biệt thự bề thế nằm ở trung tâm TP.HCM.

Tổ ấm viên mãn của Đặng Thu Thảo.

Dù làm dâu gia đình hào môn, Đặng Thu Thảo vẫn giữ lối sống giản dị, không phô trương. Người đẹp chọn cuộc sống đời thường đơn giản, không khoe nhà, xe sang hay những đồ hiệu đặt tiền.

Bận rộn nhưng cả cô và chồng luôn ưu tiên việc dành thời gian bên cạnh các con. Hình ảnh của gia đình nhỏ được người đẹp thi thoảng chia sẻ trên trang cá nhân.

Hoa hậu từng cho biết mỗi ngày trôi qua, vợ chồng cô đều cảm thấy may mắn vì có những đứa con đáng yêu bên cạnh. Các con trở thành động lực để Đặng Thu Thảo và ông xã cố gắng nhiều hơn trong tương lai.

Rời xa showbiz, nhưng Đặng Thu Thảo vẫn thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện. Nhan sắc mặn mà, đằm thắm và toát lên khí chất của người phụ nữ viên mãn và hạnh phúc của nàng hậu luôn thu hút truyền thông và khán giả.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Đặng Thu Thảo.

Ở tuổi 35, nàng hậu hài lòng về cuộc sống bình yên, dành thời gian cho những người thân yêu và tập trung cho những mục tiêu của bản thân.

“Điều quan trọng nhất là suốt quá trình ấy, những người tôi yêu thương vẫn luôn ở bên, thương yêu và tôi thấu hiểu họ hơn bao giờ hết”, Đặng Thu Thảo từng thổ lộ.