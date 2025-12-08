Đặng Thu Thảo hiếm hoi lộ diện trong đám cưới Tiên Nguyễn: Nhan sắc này xứng danh "thần tiên tỷ tỷ"!

Tối ngày 7/12, đám cưới cổ tích của Tiên Nguyễn – con gái đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn đã diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất TP.HCM, nơi từng được nhiều nghệ sĩ Việt tin chọn cho các sự kiện trọng đại. Sự kiện quy tụ dàn sao Việt khủng và những gương mặt nổi tiếng trong giới thượng lưu. Nhưng khoảnh khắc khiến công chúng bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện hiếm hoi của Hoa hậu Việt Nam 2012 – Đặng Thu Thảo, bởi người đẹp vốn nổi tiếng với lối sống kín tiếng và rất hiếm khi tham dự các sự kiện sau khi kết hôn.
Xuất hiện cùng ông xã Trung Tín, Hoa hậu Việt Nam 2012 lựa chọn một thiết kế váy hồng nhẹ nhàng với phom dáng thanh lịch. Chất liệu mềm rũ tạo độ bay bổng mỗi bước đi, càng tôn lên thân hình mảnh mai đặc trưng của cô. Gam hồng pastel kết hợp lối trang điểm trong veo khiến Thu Thảo trông như bước ra từ một câu chuyện cổ tích – dịu dàng, ngọt ngào và đầy khí chất.
Dù đã là mẹ của hai thiên thần nhỏ, nhan sắc của Đặng Thu Thảo vẫn khiến người nhìn không thể rời mắt. Gương mặt rạng rỡ, làn da sáng mịn, nụ cười ngọt ngào cùng thần thái "tiên tử" giúp cô nổi bật giữa dàn khách mời toàn nhân vật đình đám. Nhan sắc này, khí chất này, xứng đáng tuyệt đối với danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ" mà công chúng đã ưu ái đặt cho cô. Sự thanh lịch, sang trọng và vẻ đẹp thuần khiết của Đặng Thu Thảo luôn khiến cô trở thành biểu tượng nhan sắc khó ai thay thế.
Trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp nhất của Đặng Thu Thảo tại đám cưới Tiên Nguyễn
Đám cưới ái nữ của đại gia Jonathan Hạnh Nguyễn quy tụ dàn khách mời toàn sao và những nhân vật quyền lực trong giới thượng lưu