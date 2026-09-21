Sở VH-TT TP.HCM phản hồi về ồn ào của Trường Giang

Thời gian qua, dư luận không khỏi quan tâm cho những ồn ào xoay quanh Trường Giang.

Những ngày qua, Trường Giang trở thành tâm điểm tranh luận khi loạt phát ngôn, hành động trong quá khứ được chia sẻ trở lại, gây nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến cách ứng xử với đồng nghiệp, nghệ sĩ nữ. Sau khi nam nghệ sĩ lên tiếng xin lỗi, vụ việc vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Chiều 21/9, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có văn bản trả lời báo chí về những vấn đề liên quan đến hoạt động nghề nghiệp, đạo đức và văn hóa ứng xử của người hoạt động nghệ thuật, trong đó có vụ việc của Trường Giang.

Trích văn bản Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM trả lời báo chí về vụ việc của Trường Giang:

Đối với người hoạt động nghệ thuật, bên cạnh việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử cũng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là đối với những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng. Căn cứ theo Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ban hành kèm theo Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xác định các chuẩn mực ứng xử của người hoạt động nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp, đối với đồng nghiệp, công chúng, khán giả, báo chí, truyền thông và không gian mạng. Theo đó, người hoạt động nghệ thuật cần tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; không làm tổn hại uy tín của tập thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác; giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người hoạt động nghệ thuật. Trong ứng xử với đồng nghiệp, cần tôn trọng, bảo vệ uy tín của đồng nghiệp; trung thực, có trách nhiệm trong phát ngôn, bày tỏ, chia sẻ quan điểm, không gây tổn hại đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của đồng nghiệp. Quan điểm của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: là người hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đối với công chúng, cần ý thức đầy đủ về trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nghề nghiệp; có cách ứng xử văn minh, đúng mực, tôn trọng đồng nghiệp và công chúng. Đối với trường hợp cụ thể mà phóng viên đề cập, việc xem xét, đánh giá cần dựa trên thông tin được xác minh đầy đủ, bối cảnh, tính chất và mức độ của từng hành vi cụ thể, đồng thời đối chiếu với các quy định pháp luật và chuẩn mực ứng xử có liên quan. Do đó, cần thận trọng khi đưa ra nhận định, kết luận chỉ trên cơ sở những thông tin, hình ảnh đang được chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội. Trước phản ứng của khán giả về một sự việc được dư luận quan tâm có thể có những ý kiến và cách nhìn nhận khác nhau. Việc đánh giá những phản ứng này có phù hợp hay không cần căn cứ vào tính chất của sự việc, thông tin được kiểm chứng và cách thức thể hiện, đồng thời bảo đảm sự khách quan, văn minh và tôn trọng danh dự, nhân phẩm của các bên liên quan.

Toàn cảnh ồn ào của Trường Giang

Lùm xùm của Trường Giang bắt đầu nóng lên từ đầu tháng 9, khi một số bài đăng trên mạng xã hội Threads chia sẻ lại những video cũ của nam nghệ sĩ trong các chương trình truyền hình, đặc biệt là những khoảnh khắc tại Ơn giời, cậu đây rồi và một số gameshow khác.

Điểm đáng chú ý là phần lớn nội dung được nhắc lại đều đã xảy ra từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, từ một số video ban đầu nhận được lượng tương tác cao, thuật toán Threads tiếp tục đề xuất hàng loạt nội dung liên quan đến Trường Giang. Những đoạn clip cũ vì thế được chia sẻ với tốc độ nhanh, kéo theo nhiều cuộc tranh luận về cách nam nghệ sĩ tương tác với đồng nghiệp, đặc biệt là các bạn diễn nữ.

Từ một vài đoạn video, câu chuyện nhanh chóng mở rộng thành việc khán giả nhìn lại cách Trường Giang từng ứng xử trên truyền hình cũng như những phát ngôn và câu chuyện đời tư từng gây chú ý.

Sau khoảng 10 ngày, lượng nội dung nhắc đến Trường Giang trên Threads đã lên tới khoảng 15.000 bài đăng, video và bình luận. Tên nam nghệ sĩ liên tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Tối 14/9, Trường Giang chính thức lên tiếng trên trang cá nhân sau nhiều ngày bị réo tên. Trong bài viết, nam nghệ sĩ thừa nhận nhìn lại quá khứ, anh nhận ra có những thời điểm bản thân "chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn" và có những lựa chọn không đúng. Trường Giang gửi lời xin lỗi tới những người từng bị anh làm tổn thương, đồng thời xin lỗi khán giả đã yêu thương, ủng hộ anh nhưng phải bận lòng vì những tranh luận thời gian qua.

Trường Giang cũng cho biết sau khoảng 20 năm làm nghề, anh nhìn nhận có những điều mình đã làm được nhưng cũng có những điều đáng ra có thể làm tốt hơn. Nam nghệ sĩ mong những câu chuyện thuộc về quá khứ không tiếp tục ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của những người từng liên quan, đồng thời đề nghị khán giả không kéo các đồng nghiệp, bạn bè từng xuất hiện cùng anh trong những chương trình cũ vào tranh luận.

Chiều 16/9, Trường Giang tiếp tục có một động thái đáng chú ý khi thông báo xin vắng mặt trong đợt ghi hình tiếp theo của 2 Ngày 1 Đêm. Nam nghệ sĩ cho biết anh đã suy nghĩ rất nhiều và sau khi trao đổi với nhà sản xuất, quyết định không tham gia đợt ghi hình sắp tới. Trường Giang nói muốn dành khoảng thời gian này để "lắng lại và học hỏi thêm", đồng thời cảm ơn khán giả và mong mọi người tiếp tục đồng hành với chương trình.