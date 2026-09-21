Người đi đường "tóm dính" Hải Tú và Sơn Tùng ngay bốt Hàng Đậu, Hà Nội

Sơn Tùng và Hải Tú liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong thời gian qua.

Sau đêm nhạc tại Hà Nội, Sơn Tùng M-TP tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên đường phố Thủ đô Hà Nội. Hình ảnh nam ca sĩ thoải mái tạo dáng, chụp ảnh giữa phố nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trong đoạn video đang được chia sẻ trên mạng xã hội, Sơn Tùng M-TP diện áo polo trắng, quần kaki sáng màu, đeo túi và xuất hiện với vẻ ngoài điển trai. Nam ca sĩ đứng trước bốt Hàng Đậu ở Hà Nội, liên tục tạo dáng trước ống kính và khá thoải mái tương tác với người chụp.

Sơn Tùng bị bắt gặp xuất hiện check-in trên đường phố Hà Nội. Nguồn: @duongsapphire

Đáng chú ý, ở phía đối diện Sơn Tùng xuất hiện một người đội mũ, cầm điện thoại và liên tục hướng máy ảnh về phía nam ca sĩ. Người này đứng khá lâu để ghi lại hình ảnh của Sơn Tùng.Từ vóc dáng và cách ăn mặc, một số cư dân mạng nhanh chóng đặt nghi vấn người đứng phía sau ống kính có thể là Hải Tú.

Trước đó, Hải Tú và Sơn Tùng từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động liên quan đến công việc. Chính vì vậy, khoảnh khắc này càng khiến dân tình tò mò về danh tính của người đứng phía sau ống kính.

Netizen nghi vấn người làm "phó nháy" cho ca sĩ chính là Hải Tú. Nguồn: @duongsapphire

Trên trang cá nhân, Sơn Tùng M-TP cũng chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc anh xuất hiện tại khu vực Bốt Hàng Đậu, Hà Nội. Nam ca sĩ đăng tải những bức ảnh tạo dáng trên phố, thu hút sự chú ý với dòng trạng thái: "Đã biết là đau mà vẫn cứ đâm vào! Bốt Hàng Đậu... Ngày lễ bỗng lần thứ... À mà thôi".

Trước đó, trong sự kiện Sơn Tùng từng hẹn người hâm mộ cùng ghé Bốt Hàng Đậu để thưởng thức cà phê trứng. Đây cũng là một trong những địa điểm được nam ca sĩ nhắc đến khi chia sẻ về chuỗi trải nghiệm Hà Nội cùng khán giả. Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh của Sơn Tùng nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác.

Trên trang cá nhân, Sơn Tùng cũng chia sẻ loạt hình ảnh xuất hiện tại khu vực Bốt Hàng Đậu. Ảnh: FBNV

Trong sự kiện, Sơn Tùng từng hứa hẹn với người hâm mộ về việc ra Bốt Hàng Đậu để thưởng thức cà phê trứng. Ảnh: FBNV

Hồi tháng 10/2024, Sơn Tùng từng được team qua đường bắt gặp khi xuất hiện tại một khu chợ ở Đà Lạt cùng một cô gái. Cả hai ghé vào một cửa hàng quần áo và được cho là đi khá kín đáo. Theo chia sẻ từ chủ shop, nam ca sĩ đi cùng một cô gái che chắn kín mít, không để lộ diện mạo.

Sau đó, hình ảnh trích xuất từ camera của cửa hàng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét vóc dáng, chiều cao của cô gái đứng cạnh Sơn Tùng có nhiều điểm tương đồng với Hải Tú, đặc biệt khi cả hai đứng cạnh nhau.

Đến đầu tháng 4/2025, Sơn Tùng và Hải Tú tiếp tục được cư dân mạng chú ý khi xuất hiện trong những hình ảnh được cho là ghi lại tại Thái Lan. Trong đoạn clip lan truyền, Hải Tú đội mũ lưỡi trai, diện trang phục đơn giản, trong khi Sơn Tùng vẫn giữ phong cách tối giản quen thuộc. Cả hai ngồi cạnh nhau, có những khoảnh khắc trò chuyện và tương tác khá tự nhiên.

Sơn Tùng và Hải Tú liên tục được bắt gặp lộ diện cùng nhau trong thời gian qua.