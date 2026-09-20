"Tóm dính" Sơn Tùng sau sự kiện tại Hà Nội: Được dàn vệ sĩ vây kín, 1 hành động đặc biệt lộ thái độ

Không chỉ gây chú ý bởi màn xuất hiện được đầu tư chỉn chu, Sơn Tùng còn tiếp tục cho thấy sức hút với khán giả sau hậu trường.

Tối 19/9, Sơn Tùng M-TP xuất hiện tại một sự kiện diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Sự kiện quy tụ loạt tên tuổi đình đám như CL (2NE1), Chi Pu, B Ray, Quang Hùng MasterD và Microwave Band, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi. Trên sân khấu, Sơn Tùng mang đến những màn trình diễn được đầu tư hoành tráng, đồng thời có nhiều khoảnh khắc giao lưu vui vẻ cùng người hâm mộ. Sự xuất hiện của nam ca sĩ nhanh chóng trở thành một trong những điểm được khán giả đặc biệt quan tâm tại sự kiện.

Sau khi hoàn thành phần trình diễn, Sơn Tùng nhanh chóng di chuyển về khu vực phía sau sân khấu để ra về. Nam ca sĩ được dàn vệ sĩ vây kín, tạo thành vòng bảo vệ xung quanh để đảm bảo an toàn trong lúc di chuyển. Bên ngoài khu vực hậu trường, đông đảo người hâm mộ đã đứng chờ từ trước.

Ngay khi thấy Sơn Tùng xuất hiện, đám đông đồng loạt gọi tên nam ca sĩ. Trước sự chào đón nhiệt tình này, anh không lập tức lên xe mà dừng lại ít giây để tương tác với người hâm mộ. Khi được vệ sĩ bao quanh và vẫn giữ khoảng cách an toàn với đám đông, Sơn Tùng đã đi một vòng, chắp tay cúi chào người hâm mộ trước khi rời đi. Không cần tương tác quá lâu, nam ca sĩ vẫn ghi điểm nhờ thái độ thân thiện và cách chào hỏi nhẹ nhàng trước khi lên xe rời khỏi sự kiện.



Clip: Tóm dính Sơn Tùng sau khi ra về ở sự kiện tại Hà Nội

Trước khi ra về, Sơn Tùng tranh thủ ở lại dạo 1 vòng giao lưu với người hâm mộ

Nam ca sĩ chấp tay gửi lời cảm ơn khi được fan hú hét gọi tên

Sơn Tùng được đội bảo vệ hộ tống sát rạt

Sơn Tùng đảm nhận vị trí kết show, thay vì một ngôi sao quốc tế như CL tối 19/9

Sức hút của Sơn Tùng tại sự kiện

Không chỉ gây chú ý bởi màn xuất hiện được đầu tư chỉn chu, Sơn Tùng còn tiếp tục cho thấy sức hút riêng trên sân khấu. Nam ca sĩ mang đến những tiết mục đầy năng lượng, khuấy động không khí bằng phong thái trình diễn tự tin và loạt khoảnh khắc giao lưu duyên dáng với khán giả. Mỗi lần Sơn Tùng xuất hiện, tiếng hò reo từ phía người hâm mộ gần như liên tục phủ kín không gian sự kiện.

Đặc biệt, nam ca sĩ vốn nổi tiếng với cách tương tác vừa gần gũi vừa "lầy lội" cùng fandom. Có thời điểm, Sơn Tùng còn tạo thành một "trend" khi liên tục rủ fan "hẹn hò" sau mỗi lần đi diễn. Thế nhưng, những cuộc hẹn này lại khiến người hâm mộ rơi vào cảnh "dở khóc dở cười", lúc nam ca sĩ quên thông báo địa điểm, khi lại chẳng nói rõ thời gian. Thành ra, dù Sơn Tùng có lòng hẹn thật, các fan vẫn liên tục... trượt kèo vì không biết phải đi đâu, lúc nào.

Chính kiểu tương tác tự nhiên, hài hước này khiến Sơn Tùng không chỉ được nhớ đến bởi những màn trình diễn trên sân khấu mà còn bởi những khoảnh khắc rất đời khi giao lưu cùng người hâm mộ. Và có lẽ, đây cũng là một trong những lý do mỗi lần nam ca sĩ xuất hiện, cộng đồng fan vẫn luôn sẵn sàng "đu" theo từng động thái nhỏ nhất.

Sơn Tùng luôn biết cách tạo ấn tượng cá nhân mỗi khi xuất hiện trước công chúng

Clip: Đi soi sao đi