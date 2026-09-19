Sơn Tùng là người kết show đại nhạc hội có CL

Sơn Tùng là cái được nhiều khán giả chờ đợi khép lại nhạc hội bằng loạt hit quen thuộc.

Tối 19/9, Húc Fest 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, thu hút đông đảo khán giả với sự góp mặt của nhiều tên tuổi như CL (2NE1), Sơn Tùng M-TP, Chi Pu, B Ray, Quang Hùng MasterD và Microwave Band. Trong số những nghệ sĩ xuất hiện tại sự kiện, CL và Sơn Tùng là hai cái tên nhận được sự chờ đợi. Đáng chú ý, Sơn Tùng đảm nhận vị trí kết show, thay vì một ngôi sao quốc tế như CL. Trước đó, khi line up nhạc hội được công bố, nhiều khán giả đã có thắc mắc về việc ai sẽ là người kết màn khi show diễn có sự góp mặt của cả CL và Sơn Tùng.

CL mở màn set diễn cực cháy

CL xuất hiện khuấy động sân khấu với loạt hit quen thuộc

CL xuất hiện trên sân khấu với loạt tiết mục quen thuộc gồm The Baddest Female, Spicy và HWA. Nữ ca sĩ mang đến phần trình diễn kết hợp giữa vũ đạo, phong cách cá tính và nguồn năng lượng mạnh mẽ. Những ca khúc gắn liền với hành trình hoạt động solo được đưa lên sân khấu, tạo nên không khí sôi động trong phần biểu diễn của thành viên 2NE1.

CL trình diễn Spicy

Sự xuất hiện của CL cũng mang đến màu sắc quốc tế cho Húc Fest 2026. Với những ca khúc quen thuộc, nữ nghệ sĩ kết nối với khán giả thông qua phần trình diễn giàu năng lượng. Sau màn biểu diễn của CL, sân khấu tiếp tục được chờ đợi với sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP, người đảm nhận vị trí kết thúc chương trình.

Sơn Tùng mở màn với Hãy Trao Cho Anh

Sơn Tùng chính là người kết màn cho đại nhạc hội

Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong bộ trang phục da hầm hố, cá tính. Nam ca sĩ mang đến loạt bản hit quen thuộc như Hãy Trao Cho Anh, Muộn Rồi Mà Sao Còn và Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau. Những ca khúc thuộc nhiều giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp được đưa vào phần trình diễn, tạo nên chuỗi tiết mục quen thuộc với người hâm mộ.

Sơn Tùng biểu diễn Muộn Rồi Mà Sao Còn

Không khí đêm nhạc trở nên sôi động khi khán giả hòa giọng theo các ca khúc. Những giai điệu quen thuộc vang lên nối tiếp, cùng tiếng hò reo và hưởng ứng từ đám đông trong suốt phần biểu diễn. Sơn Tùng tiếp tục trình diễn thêm nhiều bản hit gắn liền với tên tuổi, đưa những sản phẩm quen thuộc đến với khán giả tại sự kiện.

Không khí đêm nhạc trở nên sôi động khi khán giả hòa giọng theo các ca khúc hit của Sơn Tùng

Lần đầu Sơn Tùng mang Come My Way lên sân khấu

Đáng chú ý, nam ca sĩ lần đầu mang Come My Way lên sân khấu kể từ khi ca khúc phát hành vào tháng 5/2026. Tuy nhiên, Sơn Tùng chỉ sử dụng phần nhạc nền của bài hát, không trực tiếp thể hiện giọng hát. Đánh dấu lần đầu ca khúc xuất hiện trong phần trình diễn sân khấu của nam ca sĩ kể từ khi ra mắt. Bên cạnh đó, Sơn Tùng cũng nhá hàng về việc sắp ra mắt ca khúc mới, và được nam ca sĩ tiết lộ là bắt đầu bằng chữ S. Thông tin ngay lặp tức khiến nhiều người hâm mộ nóng lòng

Việc Sơn Tùng M-TP xuất hiện ở phần cuối chương trình, sau màn trình diễn của CL, là chi tiết đáng chú ý trong đêm nhạc