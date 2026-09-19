Nam ca sĩ Việt bật khóc khi bị chê nhạc dở

Nam ca sĩ không kiềm được xúc động khi nhắc về những tranh cãi xung quanh bài hát của mình.

Tối 19/9, tập phát sóng tiếp theo của Tinh Hà Say Hi chính thức lên sóng, đánh dấu chặng đường chương trình dần đi đến hồi kết với những tiết mục solo của các Anh Trai trong đêm chung kết.

Trong suốt thời gian phát sóng vừa qua, CONGB là một trong những Anh Trai nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, đồng thời ghi dấu ấn qua nhiều tiết mục được yêu thích. Tuy nhiên, trong tập phát sóng mới nhất, những chia sẻ của nam ca sĩ về tiết mục trình diễn nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Chia sẻ của CONGB về tiết mục Perfume trước thềm chung kết Tinh Hà Say Hi

Theo đó, CONGB cho biết anh cảm thấy buồn khi đọc những ý kiến nhận xét về bài hát trong Live Stage 4, đồng thời không biết chia sẻ cảm xúc cùng ai. Nam ca sĩ cho rằng các thành viên đều đã cùng nhau làm việc, nhưng không phải lúc nào cũng có thể thể hiện hết những suy nghĩ của mình với tất cả khán giả.

CONGB chia sẻ anh đọc những bình luận và góp ý của người xem. Đối với nam ca sĩ, việc khán giả vẫn quan tâm, đưa ra nhận xét là điều đáng trân trọng. Anh cho biết sẽ lắng nghe những góp ý này để hoàn thiện bản thân hơn trong hành trình nghệ thuật.

CONGB không kìm được nước mắt khi chia sẻ về việc đối diện với các ý kiến trái chiều về bài hát

Trong lúc chia sẻ, CONGB không kìm được nước mắt. Những tâm sự của nam ca sĩ khi nhìn lại hành trình trước thềm chung kết nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, đồng thời được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, tiết mục Perfume của team CONGB tại Live Stage 4 từng trở thành đề tài gây tranh luận trên mạng xã hội ngay sau khi lên sóng. Mang màu sắc Pop Funk, ca khúc khai thác hình ảnh mùi hương quyến rũ giữa đường đua tốc độ, đồng thời chú trọng khả năng trình diễn của các thành viên. Trong đội hình, CONGB nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ visual nổi bật.

Tiết mục Perfume

Tuy nhiên, phần âm nhạc và cách xử lý sân khấu của Perfume lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng ca khúc chưa đáp ứng kỳ vọng, đặc biệt ở phần lời và cách rap. Có ý kiến nhận xét CONGB phù hợp với việc hát hơn rap, trong khi một số đoạn rap của DANG HONG HAI bị đánh giá là chưa đủ nổi bật, thiếu điểm nhấn.

Phần beat cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Một số khán giả ghi nhận bản phối có màu sắc riêng nhưng chưa đủ bùng nổ, thậm chí cho rằng phần nhạc và ca từ chưa thực sự ăn khớp. Cách xử lý lời bài hát, nhất là ở một số câu rap, bị nhận xét là gượng gạo và mang cảm giác “cringe”. Một số người thậm chí cho biết không có ý định nghe lại tiết mục sau lần thưởng thức đầu tiên.

Perfume là tiết mục nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhất tại Live Stage 4 Tinh Hà Say Hi

Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, Perfume vẫn được một bộ phận khán giả bênh vực nhờ năng lượng sân khấu, phần dance break và vũ đạo bắt mắt. Một số người cho rằng cảm nhận về ca từ phụ thuộc vào gu âm nhạc, đồng thời sự khác biệt trong cách làm nhạc khiến tiết mục có dấu ấn riêng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến CONGB xúc động, bật khóc khi chia sẻ về hành trình của mình trước thềm chung kết.