Nhan sắc của Anh Trai này không cứu nổi bài hát khiến khán giả "không muốn nghe lại"

Màn lột xác diện mạo vẫn không cứu nổi tiết mục của nhóm nam ca sĩ trước những tranh cãi.

Tối 5/9, Live Stage 4 của Tinh Hà Say Hi lên sóng với những tiết mục mới, trong đó sân khấu của đội CONGB với Perfume nhanh chóng được chú ý. Ca khúc mang màu sắc Pop Funk, khai thác hình ảnh mùi hương quyến rũ giữa một đường đua tốc độ, đồng thời đặt trọng tâm tiết mục vào khả năng trình diễn của các thành viên. Trong số các Anh Trai tham gia tiết mục này, CONGB nhanh chóng trở thành tâm điểm với visual nổi bật.

Tiết mục Perfume

Cùng CONGB, đội hình còn có buitruonglinh, DANG HONG HAI và CODY NAM VÕ, với sự hỗ trợ của producer Dylan Matthew. Perfume được phát triển từ con beat của CONGB sau khi bản demo ban đầu do nam ca sĩ dành nhiều tâm huyết không được thông qua. Với đội hình có thế mạnh về performance, nhóm hướng đến một ca khúc vừa có màu sắc riêng vừa tạo đủ không gian để phần vũ đạo hòa vào âm nhạc. DANG HONG HAI cũng trực tiếp viết phần rap và tìm đến Pháp Kiều để học hỏi, đồng thời nhờ Mason hỗ trợ trau chuốt câu chữ.

Với đội hình có thế mạnh về performance, nhóm hướng đến một ca khúc vừa có màu sắc riêng vừa tạo đủ không gian để phần vũ đạo hòa vào âm nhạc

Trên sân khấu, Perfume được dàn dựng theo hướng sôi động với những màn tương tác liên tục giữa các thành viên. Tiết mục kết hợp vũ đạo mang tính biểu tượng, màn khiêu vũ đôi của CONGB - DANG HONG HAI và dance break ở cuối bài, tạo ra nhiều điểm nhấn xuyên suốt phần trình diễn. DANG HONG HAI gây chú ý với mái tóc màu nổi cùng phần rap tự viết, trong khi CODY NAM VÕ cũng tạo dấu ấn riêng khi đảm nhận nhiều khoảnh khắc đáng chú ý trong đội hình.

Nhan sắc cực phẩm của CONGB với tóc vàng

Giữa dàn Anh Trai, CONGB nhanh chóng nhận được sự chú ý khi xuất hiện với giao diện vô cùng nổi bật với mái tóc vàng. Nam ca sĩ diện trang phục tông đen, kết hợp nhiều chi tiết dây xích, phụ kiện kim loại và quần cargo rộng, tạo cảm giác bụi bặm, nổi loạn. Mái tóc vàng bạch kim được tạo kiểu rối nhẹ càng làm nổi bật gương mặt và khiến CONGB trông khác hẳn những lần xuất hiện trước đó.

Khi Perfume lên sóng, hình ảnh của CONGB cũng nhanh chóng được khán giả chú ý và dành nhiều lời khen

Khi Perfume lên sóng, hình ảnh của CONGB cũng nhanh chóng được khán giả chú ý và dành nhiều lời khen. Nam ca sĩ được nhận xét đã có màn thay đổi visual khá rõ rệt so với trước đây, đặc biệt là mái tóc vàng bạch kim cùng tạo hình cá tính, giúp anh trông khác lạ và bắt mắt hơn trên sân khấu.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho diện mạo của CONGB, phần âm nhạc và cách xử lý sân khấu của Perfume lại tạo ra nhiều ý kiến trái chiều

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho diện mạo của CONGB, phần âm nhạc và cách xử lý sân khấu của Perfume lại tạo ra nhiều ý kiến trái chiều ngay sau khi tiết mục lên sóng. Trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả cho rằng ca khúc chưa đạt kỳ vọng, đặc biệt ở phần lời và cách rap. Có ý kiến nhận xét CONGB hát ổn hơn khi rap, trong khi một số đoạn rap của DANG HONG HAI bị cho là chưa thực sự nổi bật, chưa để lại nhiều ấn tượng.

Trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả cho rằng ca khúc chưa đạt kỳ vọng, đặc biệt ở phần lời và cách rap.

Phần beat cũng trở thành một trong những điểm được đem ra bàn luận. Một số khán giả cho rằng bản phối có chất riêng nhưng chưa đủ “đã”, thậm chí cảm thấy phần nhạc và phần lời chưa thực sự ăn khớp. Cách xử lý ca từ, đặc biệt ở một số câu rap, cũng bị nhận xét là hơi gượng và mang cảm giác “cringe”. Có người thậm chí cho rằng đây là một trong những tiết mục khiến họ không muốn nghe lại sau lần đầu thưởng thức.

Dù vậy, Perfume cũng nhận được không ít ý kiến bênh vực

Dù vậy, Perfume cũng nhận được không ít ý kiến bênh vực. Một số khán giả cho rằng việc một ca khúc có hợp gu hay không vốn phụ thuộc khá nhiều vào cảm nhận cá nhân. Với họ, tiết mục vẫn có những điểm đáng ghi nhận như năng lượng sân khấu, phần dance break và cách các thành viên phối hợp với nhau. Đặc biệt, có ý kiến đánh giá bài hát khá “bùng nổ”, phần vũ đạo bắt mắt và chính sự khác biệt trong cách làm nhạc khiến Perfume trở nên đáng nhớ hơn.

Phần lời cũng được nhìn nhận theo hướng cởi mở hơn khi có khán giả cho rằng những ca từ bị xem là “cringe” thực tế không phải điều quá xa lạ trong nhạc Pop, đặc biệt với các ca khúc quốc tế thiên về tính giải trí. Không ít bài hát nổi tiếng vẫn sử dụng những câu chữ đơn giản, lặp lại hoặc có phần ngô nghê nhưng lại trở thành điểm nhận diện của ca khúc.

Những bàn luận xoay quanh Perfume vẫn đang tiếp tục diễn ra và đây cũng là một trong những tiết mục được bàn tán nhiều sau Live Stage 4

Khép lại Live Stage 4, đội CONGB đứng ở hạng 3 trong bình chọn của khán giả tại trường quay. Đến hiện tại, những bàn luận xoay quanh Perfume vẫn đang tiếp tục diễn ra và đây cũng là một trong những tiết mục được bàn tán nhiều sau khi Live Stage 4 của Tinh Hà Say Hi lên sóng.

Ảnh: Tinh Hà Say Hi