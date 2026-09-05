3 ca sĩ công khai "đấu đá" nhau ngay trên sóng, 20 năm đi hát không còn gì không dám làm

Hành động "bất ổn" của bộ ba ngay trên sân khấu nhanh chóng làm bùng nổ mạng xã hội.

Màn ra mắt nhóm nhỏ mới của nhóm nữ quốc dân SNSD, Girl Generation HRS, đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ Kpop. Từ một câu nói đùa khi 3 thành viên Yuri, Hyoyeon và Sooyoung từng đề cập đến chuyện lập nhóm nhỏ, HRS nay đã thực sự debut và có sân khấu đầu tiên.

Màn ra mắt nhóm nhỏ mới của nhóm nữ quốc dân SNSD, Girl Generation HRS, đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ Kpop

Mới đây, trên sân khấu Music Core, chương trình quảng bá âm nhạc cuối tuần tại Hàn Quốc, Girl Generation HRS đã mang đến một màn trình diễn đặc biệt với ca khúc Lowkey In Love và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Sân khấu Lowkey In Love của Girl Generation - HRS

Tại Music Core,nhóm nhỏ HRS thể hiện trọn vẹn màu sắc của 3 thành viên khi mang đến phần trình diễn giàu năng lượng, khoe vocal cùng những động tác vũ đạo mượt mà, chuẩn chỉnh đúng với danh xưng nhóm nữ quốc dân. Tuy nhiên, khoảnh khắc ở phần ending mới thực sự khiến sân khấu trở thành chủ đề được nhiều người hâm mộ bàn luận.

Hyoyeon

Sooyoung

và Yuri lần lượt thực hiện ending fairy

Sau khi tiết mục kết thúc, theo thông lệ sẽ có một khoảng thời gian để từng thành viên thực hiện các biểu cảm phục vụ cho phần “ending fairy” - một signature nổi tiếng của Kpop. Hyoyeon, Yuri và Sooyoung lần lượt tạo dáng, thể hiện đủ kiểu biểu cảm từ đáng yêu đến quyến rũ trước ống kính.

Thế nhưng khi chuyển sang toàn cảnh ending, cả 3 thành viên bất ngờ cùng thực hiện hành động giả vờ khóc rồi bật cười. Chưa dừng lại ở đó, Yuri, Hyoyeon và Sooyoung còn không ngần ngại “tranh nhau” vị trí center trong phần kết màn.

Bộ ba thể hiện rõ “tham vọng center”

Bộ ba lần lượt thể hiện rõ “tham vọng center” thông qua những hành động đẩy nhau, tranh giành vị trí và cố gắng chiếm trọn khung hình. Dù chỉ là một màn trêu đùa giữa các thành viên, khoảnh khắc này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng rần rần.

Nhiều fan thích thú trước màn tương tác bởi hiếm có thần tượng nào lại công khai thể hiện “khát khao center” một cách hài hước và không chút ngần ngại như Yuri, Hyoyeon và Sooyoung. Phần “tranh center” của bộ ba nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi vì độ buồn cười của màn ending.

Với gần 20 năm hoạt động trong ngành giải trí, bộ ba HRS sẵn sàng làm bất cứ điều gì trên sân khấu, không ngần ngại trước ống kính máy quay

Màn “tranh center” này càng khiến màn debut của nhóm được chú ý hơn, bởi từ một trò đùa ban đầu, bộ ba cho thấy họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì trên sân khấu, không ngần ngại trước những gì mình muốn thể hiện sau gần 20 năm hoạt động trong làng giải trí.

HRS vốn bắt đầu từ một câu nói đùa, trong khi Girls’ Generation đã có hơn 20 năm hoạt động và vẫn là nhóm nữ quốc dân được đông đảo khán giả yêu thích. Vì vậy, một ý tưởng tưởng như chỉ để giải trí giữa Hyoyeon, Yuri và Sooyoung lại bất ngờ trở thành màn debut unit được người hâm mộ đặc biệt quan tâm, thậm chí tạo hiệu ứng lớn trong làng nhạc.

MV Skibidi - Girls’ Generation-HRS

Chiều 31/8, Girls’ Generation-HRS chính thức ra mắt với single đầu tay Skibidi, đánh dấu màn kết hợp của 3 thành viên Hyoyeon, Yuri và Sooyoung. Đáng chú ý, HRS bắt nguồn từ một câu nói đùa trong show thực tế trên YouTube của Hyoyeon về việc lập nhóm nhỏ giữa 3 thành viên.

Từ một ý tưởng ban đầu vốn chỉ mang tính giải trí, HRS cuối cùng lại trở thành một đội hình unit thực sự

Từ một ý tưởng ban đầu vốn chỉ mang tính giải trí, HRS cuối cùng lại trở thành một đội hình unit thực sự. Ngay khi Skibidi ra mắt, ca khúc nhanh chóng được chia sẻ và bàn tán trên nhiều diễn đàn. Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi một ý tưởng từng được nhắc đến như trò đùa trong show thực tế lại được thực hiện nghiêm túc đến vậy.

Bên cạnh những lời khen dành cho chất nhạc bắt tai và vũ đạo đẹp mắt, sự xuất hiện của Hyoyeon, Yuri và Sooyoung trong cùng một đội hình cũng khiến người hâm mộ phấn khích.

Màn “tranh center” ở phần ending vì thế càng khiến màn debut của bộ ba trở nên đáng nhớ

Từ một câu nói vui, HRS cuối cùng cũng trở thành một nhóm nhỏ thực sự khi ra mắt sản phẩm và có sân khấu quảng bá. Màn “tranh center” ở phần ending vì thế càng khiến màn debut của bộ ba trở nên đáng nhớ, khi Yuri, Hyoyeon và Sooyoung vẫn thoải mái trêu đùa, giành giật khung hình và tạo ra những khoảnh khắc rất tự nhiên trên sân khấu. Sau gần 20 năm hoạt động, cả ba dường như vẫn chẳng ngại làm những điều khiến khán giả bật cười trên sân khấu.

Ảnh: X