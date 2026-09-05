70.8 triệu lượt xem video biến Bangkok thành sàn catwalk và lý do Lisa vẫn là thành viên hot nhất BLACKPINK

Lisa tiếp tục gặt hái một loạt thành tích khủng.

Sáng 4/9, Lisa chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV SaWaDiKa, mang đến một sản phẩm đậm dấu ấn văn hóa Thái Lan, từ lời hát đến hình ảnh và không gian MV đều được lấy cảm hứng từ quê hương của nữ ca sĩ. Ngay sau khi phát hành, ca khúc và hình ảnh trong MV nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trên toàn cầu, đặc biệt bởi màu sắc đậm chất Thái được Lisa đưa vào sản phẩm lần này.

Sau 24 giờ ra mắt, SaWaDiKa của Lisa nhanh chóng lập loạt thành tích khủng trên các nền tảng âm nhạc

Sau 24 giờ ra mắt, SaWaDiKa nhanh chóng lập loạt thành tích khủng trên các nền tảng âm nhạc. MV chính thức đạt 70.809.331 lượt xem trên YouTube, trở thành MV có lượt xem trong 24 giờ đầu nhiều nhất năm 2026. Với con số này, Lisa cũng trở thành nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất trong năm 2026 đạt cột mốc hơn 70 triệu lượt xem trong ngày đầu. Tính đến trưa ngày 5/9, MV đã vượt hơn 76 triệu lượt xem trên YouTube

MV của Lisa ghi nhận lượt view khủng chỉ sau 24 giờ ra mắt

Đáng chú ý, SaWaDiKa giúp Lisa trở thành nghệ sĩ solo duy nhất trong lịch sử YouTube có hai MV vượt mốc 70 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu. Trước đó, MV LALisa từng đạt 73,6 triệu lượt xem sau 24 giờ phát hành. Nhờ thành tích mới, Lisa tiếp tục nắm giữ hai vị trí dẫn đầu về lượt xem MV của nghệ sĩ solo trong ngày đầu trên YouTube, với LALisa ở vị trí #1 và SaWaDiKa ở #2.

Bên cạnh đó, tại iTunes, SaWaDiKa vươn lên #1 BXH Bài hát iTunes Toàn cầu và đạt #1 tại 37 quốc gia. Đặc biệt, tại thị trường Trung Quốc, SaWaDiKa trở thành đĩa đơn bán chạy nhất, đồng thời đạt Top 1 trên cả ba nền tảng lớn gồm QQ Music, KuGou và NetEase.

MV SaWaDiKa

Sở dĩ Lisa đạt thành tích khủng với SaWaDiKa một phần đến từ việc đây là sản phẩm được đầu tư mạnh để quảng bá âm nhạc và hình ảnh về Thái Lan. Từ lời hát, hình ảnh Bangkok, tuk-tuk đến những chi tiết gợi nhắc văn hóa quê hương, Lisa đưa các yếu tố Thái Lan vào một sản phẩm hướng tới khán giả quốc tế.





Văn hóa và hình ảnh đường phố Thái Lan được Lisa mang vào MV

Bangkok xuất hiện trực tiếp trong ca từ, còn tuk-tuk trở thành một đạo cụ nổi bật, đặc biệt khi được đặt cạnh hình ảnh Lisa và những món đồ xa xỉ, Lisa biến đường phố Bangkok trong MV trở thành một sàn catwalk đắt tiền. Sự kết hợp giữa bản sắc địa phương và sức ảnh hưởng toàn cầu giúp SaWaDiKa tạo hiệu ứng mạnh ngay khi phát hành, đồng thời nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả tại quê nhà.

Lisa biến đường phố Bangkok trong MV trở thành một sàn catwalk đắt tiền

Cùng với việc Lisa vốn là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng toàn cầu, những hình ảnh này càng khiến nhiều khán giả Thái Lan cảm thấy tự hào khi văn hóa và hình ảnh quê hương được đưa vào một sản phẩm quốc tế.

Cùng với sức hút sẵn có của Lisa và sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả tại Thái Lan và việc YouTube vừa thay đổi cách tính lượt xem, vì thế MV mới của Lisa bùng nổ với loạt thành tích khủng

Cùng với sức hút sẵn có của Lisa và sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả tại Thái Lan, SaWaDiKa nhanh chóng tạo nên những con số ấn tượng ngay trong ngày đầu phát hành. Thành tích này cũng diễn ra trong bối cảnh YouTube vừa thay đổi cách tính lượt xem từ ngày 24/8/2026, khi nền tảng ghi nhận lượt xem công khai ngay từ thời điểm video bắt đầu phát thay vì yêu cầu người xem tối thiểu 30 giây như trước.

Lisa đang cho thấy sự thành công vượt trội so với các thành viên BLACKPINK

Với sức ảnh hưởng toàn cầu, thành tích của SaWaDiKa càng cho thấy vị thế nổi bật của Lisa trên đường đua solo. Sau nhiều năm đẩy mạnh hoạt động cá nhân, các thành viên BLACKPINK liên tục có những dự án riêng để khẳng định màu sắc và sức hút của mình. Gần đây, JENNIE và JISOO cũng lần lượt trở lại với những sản phẩm âm nhạc mới. Tuy nhiên, nếu nhìn vào các con số hiện tại, Lisa đang cho thấy khoảng cách khá rõ so với hai thành viên còn lại.

JENNIE ra mắt EP FALLEN ANGEL vào cuối tháng 8, trong đó ca khúc chủ đề cùng tên đạt hơn 8 triệu lượt xem trên YouTube sau 24 giờ đầu. Sau 8 ngày phát hành, MV hiện ghi nhận khoảng 21 triệu lượt xem. Thành tích trên các bảng xếp hạng nhạc số cũng chưa tạo được dấu ấn tương xứng, khi JENNIE không duy trì được vị trí nổi bật trên một số bảng xếp hạng toàn cầu như Spotify Global.

Hai sản phẩm gần nhất của Jennie và Jisoo đang lép vế so với Lisa

Trong khi đó, JISOO phát hành CLICK cùng ngày với Lisa. Sau 24 giờ, MV của nữ ca sĩ ghi nhận hơn 13 triệu lượt xem trên YouTube, một con số đáng chú ý nhưng vẫn kém xa SaWaDiKa với hơn 70,8 triệu lượt xem trong cùng khoảng thời gian.

Có thể thấy, nếu cả ba đều đang tích cực xây dựng sự nghiệp solo, Lisa hiện là thành viên có khả năng tạo hiệu ứng bùng nổ trên YouTube nổi bật nhất. Đặc biệt, việc SaWaDiKa tiếp tục đạt hàng loạt thành tích quốc tế cho thấy sức hút của Lisa không chỉ đến từ danh tiếng BLACKPINK mà đã hình thành một lượng khán giả toàn cầu riêng.

Lisa là thành viên BLACKPINK đang có màn comeback bùng nổ nhất

Hiện tại, SaWaDiKa vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn khi là single mở đường cho EP PRESS PLAY, dự kiến phát hành ngày 23/10/2026 với 6 ca khúc mới. Đây là dự án tiếp nối album phòng thu Alter Ego, được giới thiệu như sản phẩm nhìn lại hành trình của Lisa từ Thái Lan đến vị thế ngôi sao toàn cầu.

Ảnh: X/IG