Biểu tượng Hannah Montana U40 vẫn đẹp và bốc bất chấp thời gian

Trở lại đường đua âm nhạc, “cựu công chúa Disney” khoe trọn thần thái sắc lẹm.

Sáng nay, không khí làng nhạc thế giới nóng lên khi Miley Cyrus chính thức ra mắt single mới Bass Persuades kèm MV, đánh dấu một màu sắc hoàn toàn mới trong sự nghiệp.

Bass Persuades - Miley Cyrus

Miley Cyrus tiếp tục gây ấn tượng với phong cách cá tính và quyến rũ trong sản phẩm âm nhạc lần này. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, MV mở ra bối cảnh một câu lạc bộ đêm ngầm mờ ảo với tông màu xanh neon chủ đạo. Nữ ca sĩ xuất hiện đầy ấn tượng trong bộ trang phục da đen táo bạo kết hợp cùng mũ cướp biển cá tính, thiêu đốt ánh nhìn bằng những động tác vũ đạo quyến rũ bên dàn vũ công nam.

Điểm nhấn về mặt thị giác bùng nổ ở nửa sau MV khi bối cảnh chuyển ra con phố đêm ướt mưa rực rỡ ánh đèn neon, nơi Miley Cyrus dẫn dắt một màn nhảy đường phố đầy năng lượng giữa hàng dài xe hơi cổ điển và biển hiệu retro. Thần thái và visual trong đợt comeback này của cô một lần nữa khiến công chúng phải ngỡ ngàng.Tất cả đều toát lên một phong thái đỉnh cao, quyến rũ ma mị của một biểu tượng âm nhạc đang ở độ chín muồi nhất.

Miley Cyrus cực bốc trong MV

Về mặt âm thanh, Bass Persuades được xây dựng trên nền tảng dance-pop đầy năng lượng, kết hợp những âm thanh synth đậm màu sắc thập niên 1980, nhưng lại được pha trộn thêm màu sắc dark pop và post-punk.

Chính sự kết hợp này khiến phần production nghe tối hơn, dày hơn và "bẩn" hơn hẳn những ca khúc dance gần đây của Miley. Điểm nhấn chính là phần bass và beat được đẩy khá mạnh, tạo cảm giác rung chấn liên tục lôi kéo người nghe về phía sàn nhảy, trong khi các lớp synth giúp ca khúc giữ được chất retro nhưng không hề lỗi thời.

Điểm thú vị nằm ở cách Miley Cyrus chuyển từ những đoạn verse mang tính nói chuyện, tiết chế và khá lạnh sang pre-chorus rồi bung ra ở chorus với năng lượng lớn hơn, khiến bài hát có cảm giác như đang liên tục kéo người nghe tiến về phía sàn nhảy.

Từ một "công chúa tuổi teen" ngọt ngào Miley Cyrus giờ đây nổi loạn và là một biểu tượng Rock-Pop quyền lực

Từ một "công chúa tuổi teen" ngọt ngào đến một "đóa hồng gai" nổi loạn và giờ đây là một biểu tượng Rock-Pop quyền lực, hành trình của Miley Cyrus không chỉ là câu chuyện về sự nghiệp mà còn là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ để bảo vệ bản ngã giữa hào quang khắc nghiệt của Hollywood. Sinh năm 1992 với cái tên khai sinh đầy hy vọng, Destiny Hope Cyrus, Miley dường như đã được định sẵn để trở thành một ngôi sao.

Năm 2006, khi phần đầu tiên của Hannah Montana lên sóng, Miley Cyrus khi đó mới 14 tuổi đã ngay lập tức trở thành thần tượng số một của giới trẻ. Cô vào vai một nữ sinh bình thường sống cuộc đời kép của một siêu sao ca nhạc, một kịch bản phản chiếu gần như hoàn hảo cuộc sống thực của Miley Cyrus lúc bấy giờ.

Hannah Montana là bước ngoặc trong sự nghiệp Miley Cyrus

Hannah Montana nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu thành công nhất của Disney thời điểm đó. Hình ảnh Miley Cyrus phủ sóng khắp nơi, từ truyền hình, âm nhạc đến các tour lưu diễn cháy vé. Với nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X cuối và 9X, Miley là một phần ký ức tuổi teen. Thành công của series không chỉ mang về doanh thu hàng tỷ đô la cho Disney mà còn biến Miley thành nghệ sĩ trẻ nhất có album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard.

Tuy nhiên, đằng sau nụ cười rạng rỡ và những bản hit ngọt ngào là một thực tế khắc nghiệt: mái tóc giả màu vàng ấy dần trở thành một hình tượng đóng khung. Năm 2013 được ghi nhớ là năm Miley Cyrus chuyển mình, lột xác mạnh mẽ khỏi hình tượng cũ. Bắt đầu bằng album Can't Be Tamed và đỉnh điểm là kỷ nguyên Bangerz, Miley Cyrus đã khiến cả thế giới sốc nặng với mái tóc pixie bạch kim, màn trình diễn táo bạo tại VMA và phong cách nổi loạn đầy gai góc.

Năm 2013 Miley Cyrus chuyển mình, lột xác mạnh mẽ khỏi hình tượng cũ

Thành công quá lớn ở độ tuổi quá trẻ cũng khiến Miley đối diện với áp lực làm sao để trưởng thành mà không bị mắc kẹt trong hình tượng thần tượng thiếu niên. Khi bước vào tuổi trưởng thành, Miley Cyrus bắt đầu thay đổi hình ảnh và âm nhạc. Cô thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, từ pop, rock đến country và psychedelic. Những thay đổi ấy từng tạo ra nhiều tranh luận trong dư luận, nhưng cũng cho thấy mong muốn rất rõ của Miley là được nhìn nhận như một nghệ sĩ độc lập thay vì mãi là "ngôi sao Disney".

Sau khoảng thời gian nổi loạn vấp phải không ít tranh cãi, Miley Cyrus đã chủ động thay đổi lối sống, quyết tâm cai nghiện từ năm 2019 để hướng tới sự cân bằng tích cực

Sau khoảng thời gian nổi loạn vấp phải không ít tranh cãi, Miley Cyrus đã chủ động thay đổi lối sống, quyết tâm cai nghiện từ năm 2019 để hướng tới sự cân bằng tích cực. Sự trưởng thành trong tâm trí đã mở ra giai đoạn thăng hoa rực rỡ tiếp theo. Album Plastic Hearts ra mắt năm 2020 đánh dấu bước chuyển mình sang dòng synth pop pha trộn rock, giúp cô nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ giới chuyên môn khi đứng chung sân khấu cùng các huyền thoại như Joan Jett, Billy Idol hay Stevie Nicks.

Đỉnh cao sự nghiệp tiếp tục gọi tên Miley Cyrus vào năm 2023 với kỷ nguyên album Endless Summer Vacation và siêu hit Flowers. Siêu phẩm Flowers không chỉ là một ca khúc phá vỡ mọi kỷ lục streaming mà còn là lời tuyên ngôn về sự tự lập của phụ nữ hiện đại.

Đỉnh cao sự nghiệp tiếp tục gọi tên Miley Cyrus vào năm 2023 với siêu hit Flowers

Ca khúc chạm mốc 100 triệu lượt stream trên Spotify nhanh nhất đối với nghệ sĩ nữ khi chưa đầy một tuần ra mắt, đồng thời cán mốc 1 tỷ lượt stream chỉ sau 112 ngày phát hành vào ngày 4/5/2023. Thành công vang dội này đã mang về cho cô hai giải thưởng Grammy đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2024.

Miley Cyrus đã vinh dự nhận một ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Những cống hiến không ngừng nghỉ đã đưa Miley Cyrus lên vị thế cao trong làng giải trí thế giới. Vào ngày 11/8/2024, cô chính thức được vinh danh là Huyền thoại Disney trẻ tuổi nhất lịch sử khi mới 31 tuổi. Ngày 22/5 năm 2026, cô cũng đã vinh dự nhận một ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Ở tuổi 34, Miley Cyrus không chỉ sở hữu nhan sắc mặn mà bẻ cong thời gian mà còn giữ trọn khí chất tinh nghịch, tự tin của một ngôi sao đã kinh qua muôn vàn sóng gió. Màn tái xuất ấn tượng với Bass Persuades một lần nữa khẳng định bản lĩnh của một biểu tượng văn hóa đại chúng luôn biết cách làm mới mình và sẵn sàng làm chủ mọi cuộc chơi âm nhạc.

Ảnh: X