Miley Cyrus phủ nhận đạo nhạc của Bruno Mars

Theo nguồn tin từ People, luật sư của Miley Cyrus đã phủ nhận các khiếu nại vi phạm bản quyền từ Tempo Music Investments. Đây lại đại diện nắm giữ một phần bản quyền của ca khúc When I Was Your Man do Bruno Mars thể hiện, cáo buộc cựu ngôi sao Disney đạo nhạc trong ca khúc Flowers.



Theo đó, luật sư của nữ ca sĩ cho rằng Tempo Music Investments không phải "chủ sở hữu độc quyền" và không thể kiện vi phạm bản quyền. Sau khi phía Miley đệ đơn lên tòa án, phía Tempo vẫn đang tiếp tục giữ im lặng.

Trước đó, nữ ca sĩ bị kiện vì những điểm tương đồng giữa bản hit năm 2023 của cô và bản hit năm 2013 When I Was Your Man. "Sự tương đồng giữa hai bản thu âm sẽ không tồn tại nếu không có When I Was Your Man. Flowers đã sao chép nhiều yếu tố như giai điệu, hòa âm và ca từ từ lời bài hát của Bruno Mars", đơn kiện từ Tempo nêu rõ. Ngoài ra, họ cũng cho rằng phần điệp khúc trong ca khúc của Miley có phần mở đầu và đoạn kết trùng hợp với câu mở đầu trong bản hit của giọng ca sinh năm 1985.

Ở thời điểm hiện tại, Tempo yêu cầu Miley Cyrus và những người liên quan ngừng sao chép, phân phối và biểu diễn công khai Flowers. Họ cũng yêu cầu một khoản tiền bồi thường cho cáo buộc đạo nhạc này.