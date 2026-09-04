Đã 16 năm vẫn chưa tìm ra siêu phẩm thế này: 5 lần xưng vương, “nữ hoàng flop” sau ngần ấy năm vẫn leo top ầm ầm

Đây là album khẳng định vị trí main pop girl của nữ ca sĩ này vào thập niên 2010s.

16 năm đã trôi qua kể từ khi Katy Perry cho ra mắt Teenage Dream (2010), thế nhưng đến tận bây giờ, làng nhạc vẫn chưa tìm được cái tên nào đủ sức xô đổ những kỷ lục mà album này đang nắm giữ. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho vị thế main pop girl mà Katy Perry nắm giữ suốt thập niên 2010s, đồng thời cho thấy sức sống bền bỉ hiếm có của một album pop giữa dòng chảy âm nhạc không ngừng đổi thay.

16 năm đã trôi qua kể từ khi Katy Perry cho ra mắt Teenage Dream (2010), thế nhưng đến tận bây giờ, làng nhạc vẫn chưa tìm được cái tên nào đủ sức xô đổ những kỷ lục mà album này đang nắm giữ

Ngay từ thời điểm phát hành, Teenage Dream đã cho thấy tham vọng thống trị các bảng xếp hạng. Album sở hữu loạt ca khúc đình đám như California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T., Last Friday Night (T.G.I.F.) và Part Of Me, cùng hai bản hit lọt Top 10 khác là The One That Got Away và Wide Awake.

Teenage Dream - Katy Perry

Chính dàn đĩa đơn chất lượng đồng đều này đã giúp Katy Perry lập nên cột mốc chưa từng có: trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất tại thời điểm đó sở hữu 5 đĩa đơn trong cùng một album đứng đầu Billboard Hot 100, qua đó san bằng kỷ lục huyền thoại của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson.

Với sự thành công của Teenage Dream, Katy Perry còn trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 69 tuần liên tiếp nằm trong Top 10 trên Billboard

Cụ thể, vào ngày /8/2011, khi Last Friday Night (T.G.I.F.) chính thức soán ngôi quán quân Billboard Mainstream Top 40, Teenage Dream đã chính thức bước vào lịch sử với danh hiệu album duy nhất trong 19 năm sở hữu 5 đĩa đơn giữ vị trí số một trên hệ thống bảng xếp hạng radio này tại thời điểm đó. Không dừng lại ở đó, album còn xô đổ hai tên tuổi lớn cùng thời là FutureSex/LoveSounds của Justin Timberlake và The Fame của Lady Gaga để giành lấy kỷ lục album có số đĩa đơn quán quân nhiều nhất trên Billboard. Với sự thành công của Teenage Dream, Katy Perry còn trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 69 tuần liên tiếp nằm trong Top 10 trên bảng xếp hạng danh tiếng này.

14 năm sau khi phát hành, album chính thức được RIAA (Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ) trao chứng nhận Kim Cương khi cán mốc 10 triệu bản tiêu thụ tại thị trường Mỹ

Sức nóng của Teenage Dream không chỉ dừng lại ở những năm đầu ra mắt. Ngày 1/7/2024, tức 14 năm sau khi phát hành, album chính thức được RIAA (Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ) trao chứng nhận Kim Cương khi cán mốc 10 triệu bản tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Đáng chú ý, cùng thời điểm này, hai đĩa đơn Teenage Dream và E.T. cũng giành được chứng nhận Kim Cương tương tự, đưa Katy Perry trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi sở hữu nhiều chứng nhận Kim Cương nhất trong cùng một album.

The One That Got Away bất ngờ viral trở lại

Và như để chứng minh sức hút ấy chưa bao giờ hạ nhiệt, thời gian gần đây, Teenage Dream tiếp tục tạo nên cú hích trên các nền tảng mạng xã hội. Sự viral lần này đến từ The One That Got Away bỗng dưng được TikTok “khai quật” và thổi bùng thành hiện tượng qua trào lưu In Another Life. Điệp khúc da diết, đầy tiếc nuối của ca khúc trở thành chất liệu hoàn hảo để cộng đồng mạng lồng ghép vào những thước phim ngắn kể về các cặp đôi lỡ duyên trong phim ảnh, anime, hay đơn giản là để trải lòng về một mối tình dang dở của chính mình.

The One That Got Away thăng hạng mạnh mẽ trên Spotify

Hiệu ứng lan tỏa từ mạng xã hội nhanh chóng phản ánh vào các con số biết nói. The One That Got Away chạm mốc 2,97 triệu lượt stream, đưa ca khúc trở lại vị trí thứ 19 trên Spotify Global. Không dừng lại ở đó, cả album Teenage Dream cũng được “thơm lây” khi thu về 9,21 triệu lượt nghe, vươn lên hạng 3 trong danh sách album của nghệ sĩ nữ được nghe nhiều nhất trong ngày trên Spotify.

Câu chuyện lần này một lần nữa hé lộ một điều thú vị trên chặng đường sự nghiệp của Katy Perry: sản phẩm mới có thể chưa đủ sức tạo bão, nhưng kho tàng hit cũ của cô dường như chưa bao giờ ngủ yên, cứ đều đặn mỗi năm lại được khán giả toàn cầu tìm lại và viral trở lại theo một cách không ai ngờ tới.

Chính việc phải liên tục dựa vào “hào quang cũ” để giữ nhiệt lại càng khiến danh xưng “nữ hoàng hết thời” bám riết lấy Katy Perry trong suốt thời gian qua.

Thế nhưng, trớ trêu thay, chính việc phải liên tục dựa vào “hào quang cũ” để giữ nhiệt lại càng khiến danh xưng “nữ hoàng hết thời” bám riết lấy Katy Perry trong suốt thời gian qua. Mới nhất, theo RadarOnline đưa tin ngày 1/7, đĩa đơn Watch It Burn phát hành ngày 26/6 thậm chí không thể chen chân vào Top 200 Spotify ở cả phạm vi toàn cầu lẫn thị trường Mỹ.

Từng là “cỗ máy hit” thống trị mọi bảng xếp hạng, Katy Perry những năm gần đây lại loay hoay tìm cách kết nối với khán giả bằng những sản phẩm mới, và mỗi lần ra mắt lại là một lần danh xưng “nữ hoàng flop” được nhắc lại. Hai album phòng thu gần nhất là Smile (2020) và 143 (2024) đều không đạt được thành tích như kỳ vọng.

Album 143 bị Pitchfork chấm điểm dưới trung bình

Ngay cả Woman's World, đĩa đơn gần nhất còn chạm được vào bảng xếp hạng, cũng chỉ dừng chân ở vị trí #63 Billboard Hot 100 trong thời gian ngắn ngủi trước khi nhanh chóng bị lãng quên. Đáng chú ý hơn, album 143 dù khởi đầu khá thuận lợi khi lọt Top 10 Billboard 200 ngay tuần ra mắt, nhưng cũng chỉ trụ lại vỏn vẹn hai tuần trên bảng xếp hạng danh giá này.

Xét về mặt chất liệu, 143 gồm 11 ca khúc pha trộn giữa Pop và EDM dưới bàn tay nhào nặn của producer Dr. Luke, mang nhiều nét gợi nhắc đến thời hoàng kim Teenage Dream. Thế nhưng phản ứng thực tế lại đi ngược hoàn toàn kỳ vọng.

Cả giới phê bình lẫn khán giả đại chúng đều tỏ ra không mấy mặn mà, cho rằng chất lượng âm nhạc có phần lối mòn, chưa theo kịp thị hiếu nghe nhạc hiện tại. Việc hợp tác cùng một nhà sản xuất từng dính bê bối tình dục cho đĩa đơn mở đường Woman's World cũng vấp phải không ít tranh cãi, khiến màn tái xuất của Katy Perry vốn đã khó khăn lại càng thêm phần chật vật và nhanh chóng hạ nhiệt.

Việc biệt danh “nữ hoàng flop” ngày càng khó gỡ bỏ nằm ở việc album 143 chưa cho thấy sự bứt phá thực sự khỏi công thức làm nên tên tuổi Katy Perry năm nào

Nhưng có lẽ, điều khiến 143 chưa thể chinh phục khán giả, và khiến biệt danh “nữ hoàng flop” ngày càng khó gỡ bỏ nằm ở việc album chưa cho thấy sự bứt phá thực sự khỏi công thức làm nên tên tuổi Katy Perry năm nào. Phần lời ca khúc bị đánh giá là đơn giản, thiếu chiều sâu và sự trau chuốt cần thiết, khiến người nghe cảm nhận rõ sự thiếu vắng tính sáng tạo. Thậm chí, tạp chí Cut còn thẳng thắn nhận xét sản phẩm lần này bộc lộ rõ sự “tuyệt vọng” của Katy Perry, khi ca từ khiến cô dường như vẫn đang mắc kẹt trong tư duy âm nhạc của năm 2016.

Dù có bị gắn mác “nữ hoàng hết thời” Teenage Dream vẫn mãi là tấm vé bảo chứng cho một Katy Perry chưa từng thực sự bị công chúng nguội lạnh

16 năm là một khoảng thời gian đủ dài để nhiều xu hướng âm nhạc sinh ra rồi lụi tàn, nhưng với Teenage Dream, thời gian dường như chỉ càng làm dày thêm bảng thành tích của album này. Những kỷ lục Billboard khó ai phá vỡ, chứng nhận Kim Cương danh giá, và giờ đây là những cú viral bất ngờ trên TikTok, Spotify đều chứng minh một điều rằng dù có bị gắn mác “nữ hoàng hết thời” bởi những sản phẩm mới chật vật, thì trong lòng công chúng, Teenage Dream vẫn mãi là tấm vé bảo chứng cho một Katy Perry chưa từng thực sự bị công chúng nguội lạnh.

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