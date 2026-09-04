Thành viên đẹp nhất BLACKPINK không có gì ngoài nhan sắc

10 năm qua, kỹ năng về âm nhạc của thành viên này vẫn chưa được đánh giá cao.

Jisoo chính thức trở lại với MV CLICK vào trưa 4/9, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu. Sản phẩm được đầu tư mạnh về hình ảnh, từ nhan sắc, tạo hình đến tổng thể visual của nữ ca sĩ. Ngay khi phát hành, MV của Jisoo nhận được nhiều sự quan tâm nhờ diện mạo được chăm chút cùng hình ảnh chỉn chu, tiếp tục cho thấy sức hút của nữ ca sĩ trên làng nhạc hiện tại.

MV CLICK - Jisoo

CLICK mang phong cách Pop hiện đại kết hợp Synth-pop và Electro-pop. Ca khúc xoay quanh cảm giác tìm thấy một người có sự đồng điệu, nơi hai cá thể dù khác biệt vẫn có thể kết nối với nhau như một cú “click”. Những câu hát như “Your lips, my lips click, we were made to fit” hay “Counting the reasons that we shouldn't mess up this thing, be more than friends” đề cập đến sự ngập ngừng khi một mối quan hệ có khả năng vượt qua ranh giới bạn bè.

Jisoo hóa thân thành rô bốt trong MV mới

MV CLICK được đặt trong bối cảnh hậu tận thế, với những không gian phủ bụi, máy móc cũ và các công trình đổ nát. Jisoo xuất hiện dưới hình tượng một nàng rô bốt, thức giấc trong một quầy vé bỏ hoang. Sau đó, nhân vật đi qua nhiều không gian và tình huống khác nhau, trong đó có cảnh hồi sinh trái tim cho một chú gấu bông robot, xuất hiện tại một bữa tiệc trà mang màu sắc cổ tích và khiêu vũ cùng một chàng hoàng tử người máy giữa sảnh đường đổ nát. Các bối cảnh kết hợp những yếu tố của cổ tích kỳ ảo, retro-futurism và thế giới hậu tận thế.

Visual của Jisoo vẫn là điểm nhấn

Phần visual của CLICK tiếp tục là điểm được chú ý trong sản phẩm lần này, với hình tượng cơ khí kết hợp cùng các chi tiết mang màu sắc cổ tích. Jisoo xuất hiện với nhiều diện mạo khác nhau, trong đó có tạo hình búp bê cơ khí với những đường rãnh máy móc trên cơ thể và bộ móng kim loại. Bên cạnh đó, các yếu tố như robot, trái tim máy móc, quầy vé phủ bụi và sảnh đường đổ nát được đưa vào MV, tạo nên hệ thống hình ảnh riêng cho sản phẩm. Những tạo hình của Jisoo nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ, tiếp tục cho thấy visual của Jisoo vẫn là một trong những điểm đáng chú ý của MV CLICK.

Jisoo vẫn được khen ngợi về hình ảnh và visual, vốn là thế mạnh của cô.

Sau khi ra mắt, MV cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả toàn cầu. Jisoo vẫn được khen ngợi về hình ảnh và visual, vốn là thế mạnh của cô. Tuy nhiên, phần âm nhạc lại gây tranh cãi. Nhiều nhận xét cho rằng bài hát thiếu cao trào, không có điểm nhấn. Giọng hát của Jisoo trong bài hát cũng bị nhận xét là lạm dụng auto-tune, khó nhận ra giọng, ngoài nhan sắc ra không còn gì đặc sắc.

Thực tế, trong 10 năm kể từ khi debut cùng BLACKPINK và hoạt động solo, Jisoo thường không được đánh giá cao về khoản âm nhạc. Ngay từ thời còn hoạt động cùng BLACKPINK, giọng hát của cô đã nhiều lần gây tranh cãi khi bị nhận xét là lép vế hơn so với các thành viên còn lại. Những ý kiến này tập trung vào kỹ năng thanh nhạc, khả năng xử lý bài hát và tư duy âm nhạc chưa đủ nổi bật. Nữ thần tượng thường được khen ngợi về nhan sắc khi đảm nhận vị trí visual của nhóm.

Jisoo tiếp tục đối diện với tranh cãi về giọng hát, ngoài nhan sắ ra không còn gì đặt biệt

Đến khi hoạt động solo, vấn đề này vẫn tiếp tục được nhắc đến khi các sản phẩm solo của Jisoo cũng không nhận được nhiều đánh giá tích cực về phần âm nhạc. Dù danh tiếng liên tục thăng hạng, đặc biệt nhờ visual và hình ảnh được chú ý, kỹ năng thanh nhạc của nữ ca sĩ vẫn là điểm bị bàn luận trong suốt 10 năm hoạt động. Vì vậy, mỗi lần Jisoo phát hành sản phẩm mới, câu chuyện về giọng hát và khả năng thể hiện ca khúc lại tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Dù vậy, nhiều người hâm mộ Jisoo cũng lên tiếng bênh vực. Họ cho rằng CLICK chỉ là sản phẩm mở đường, nằm trong dự án album solo đầy đủ đầu tiên của Jisoo. Ngày phát hành chính thức của toàn bộ album hiện chưa được ấn định cụ thể, tuy nhiên vẫn còn có thể có nhiều kỳ vọng sẽ được đặt vào các bài hát tiếp theo ra mắt tron thời gian tới. Hiện tại, MV CLICK của Jisoo vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả toàn cầu.

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