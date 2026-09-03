Công chúa nhà trâm anh thế phiệt 7 tuổi nổi tiếng cả nước, nhan sắc trời cho một lần "bỏ chạy" tạo nên kiệt tác

Mỹ nhân này sở hữu trong tay nhiều tài nguyên mà bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào cũng ao ước: gia thế, học vấn, nhan sắc, danh tiếng quốc tế, hàng loạt cơ hội vàng trong ngành giải trí.

Âu Dương Na Na (Ouyang Nana, sinh ngày 15/6/2000) xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha cô là Âu Dương Long, từng là diễn viên nổi tiếng, sau đó chuyển sang làm chính trị gia. Mẹ là diễn viên Phó Quyên. Cô ruột của Na Na là danh ca Âu Dương Phi Phi, một tên tuổi nổi tiếng tại Trung Quốc và Nhật Bản. Từ gia đình giàu truyền thống nghệ thuật đã giúp Na Na tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn nhỏ.

Từ nhỏ, Âu Dương Na Na đã nổi tiếng vì tài năng cello xuất chúng

Âu Dương Na Na bắt đầu học cello từ năm 7 tuổi và nhanh chóng bộc lộ năng khiếu đặc biệt. Âu Dương Na Na đã đứng đầu danh sách thi tuyển vào dàn nhạc giao hưởng thiếu nhi Đài Loan (Trung Quốc). Truyền thông Hoa ngữ gọi cô bằng những danh xưng như "thần đồng cello" hay "công chúa cello".

Âu Dương Na Na có nền tảng học thuật khủng

Năm 12 tuổi, Na Na trở thành nghệ sĩ độc tấu trẻ tuổi nhất từng biểu diễn tại National Concert Hall ở Đài Bắc, Trung Quốc. Đây cũng là một trong những dấu mốc quan trọng đưa cô trở thành hiện tượng âm nhạc khi còn ở độ tuổi thiếu niên. Năm 2013, Âu Dương Na Na nhận học bổng toàn phần của Học viện Âm nhạc Curtis (Mỹ), nằm trong số những học viên trẻ được tuyển chọn vào trường. Sau thời gian gián đoạn việc học để tập trung cho công việc nghệ thuật, cô tiếp tục con đường âm nhạc tại Berklee College of Music ở Boston.

Công chúa cello nổi danh châu Á

Bên cạnh tài năng âm nhạc, Âu Dương Na Na còn sở hữu ngoại hình được nhận xét là ngọt ngào, trong trẻo và khí chất tiểu thư đặc trưng. Gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng thần thái nhẹ nhàng giúp cô dễ dàng biến hóa giữa hình tượng nữ tính, đáng yêu lẫn phong cách thời trang cá tính.

Sau khi bước vào làng giải trí, Na Na hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, diễn xuất, chương trình truyền hình cho tới thời trang. Cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh, chương trình thực tế và trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lớn lựa chọn.

Nhan sắc kinh diễm của Âu Dương Na Na

Đáng chú ý, phong cách đời thường của nữ nghệ sĩ cũng có sức ảnh hưởng nhất định tới giới trẻ. Những cách phối đồ, trang điểm hay hình ảnh được cô chia sẻ thường tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn mang màu sắc thời trang riêng. Na Na vì thế dần xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ Gen Z có khả năng tự định hình phong cách thay vì chỉ gắn với danh xưng "thần đồng cello".

Chiếc váy xanh cùng tạo hình tiên tử gây sốt năm 2025 của Âu Dương Na Na:

Tại Thịnh Điển Vogue 2025, Na Na xuất hiện trong bộ hình lấy cảm hứng từ chủ đề "trăm hoa đua nở". Tạo hình được xây dựng với tinh thần cổ điển, mơ mộng, trong đó hình ảnh đồng cỏ, mái tóc tết búi lơi và chiếc váy lụa xanh gợi liên tưởng tới không khí của điện ảnh châu Âu đầu thế kỷ 20, đặc biệt là Atonement và The Hours.

Khoảnh khắc Âu Dương Na Na chạy chân trần ở Thịnh Điển Vogue 2025 gây bão

Khoảnh khắc Âu Dương Na Na chạy chân trần tại sự kiện gây bão mạng xã hội. Tà váy lụa tung bay, bó hoa trên tay cùng mái tóc được tạo kiểu tự nhiên khiến nữ nghệ sĩ trông giống như vừa bước ra từ một thước phim cổ điển. Không tạo dáng cầu kỳ, cũng không cố gắng phô diễn, khoảnh khắc cô chạy trên thảm đỏ lại tạo ra cảm giác tự do, phóng khoáng và đầy chất thơ.

Hình ảnh nhanh chóng được cộng đồng mạng Trung Quốc ví von như "tiên tử giáng trần đang bỏ chạy"

Hình ảnh ấy nhanh chóng được cộng đồng mạng Trung Quốc ví von như "tiên tử giáng trần đang bỏ chạy". Một số cách ví von khác thậm chí còn liên tưởng cô tới chú nai nhỏ chạy khỏi khu rừng, bởi vẻ đẹp vừa mong manh vừa sống động. Từ một khoảnh khắc trên thảm đỏ, hình ảnh này trở thành nguồn cảm hứng để cộng đồng mạng học theo và cover trên nhiều nền tảng.

Danh xưng "công chúa cello" từ thuở nhỏ không là giới hạn, mà trở thành nền tảng để cô xây dựng một hình ảnh nghệ sĩ đa năng

Ở hiện tại, Âu Dương Na Na tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật cá nhân, mở rộng 2 lĩnh vực là ca hát và diễn xuất. Danh xưng "công chúa cello" từ thuở nhỏ không là giới hạn, mà trở thành nền tảng để cô xây dựng một hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Tuy nhiên, sự nghiệp hiện tại của Âu Dương Na Na lại không mấy thuận lợi.

Âu Dương Na Na được đào tạo âm nhạc chuyên sâu, nhưng là ở lĩnh vực cổ điển và phát triển kỹ năng chơi nhạc cụ cello xuất chúng. Với ca hát, giọng của Âu Dương Na Na không phù hợp để làm ca sĩ chuyên nghiệp. Âu Dương Na Na từng phát hành nhiều album, EP như NANA I, Live Today hay các ca khúc The Best For You, Bedtime Story, Tell Me You Do Too, Baby Don't Cry,…

Với ca hát, giọng của Âu Dương Na Na không phù hợp để làm ca sĩ chuyên nghiệp

Với tài nguyên sẵn có, Âu Dương Na Na thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc, sự kiện thương mại, chương trình tạp kỹ. Nhưng phản ứng về giọng hát phần lớn đều tiêu cực: mỏng, yếu, phô, không chắc nốt. Những clip live của cô liên tục trở thành chủ đề gây tranh luận, thậm chí bị châm chọc trên mạng xã hội.

Khả năng diễn xuất của Âu Dương Na Na cũng là chủ đề tranh cãi. Mỗi lần phim mới phát sóng, khán giả lại chờ xem cô có tiến bộ hay không, nhưng càng xem càng thất vọng. Những năm gần đây, tần suất đóng phim của Âu Dương Na Na giảm. Tranh cãi năng lực kéo theo hậu quả là "công chúa cello" không được giới phim ảnh săn đón.

Âu Dương Na Na nên phát triển vai trò nhạc công và âm nhạc cổ điển, xây dựng tốt hình ảnh sang trọng của mình

Âu Dương Na Na sở hữu trong tay rất nhiều tài nguyên mà bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào cũng ao ước

Âu Dương Na Na sở hữu trong tay rất nhiều tài nguyên mà bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào cũng ao ước: gia thế, học vấn, nhan sắc, danh tiếng quốc tế, hàng loạt cơ hội vàng trong ngành giải trí. Nhưng ở cả hai mảng mà cô theo đuổi - diễn xuất và ca hát đều thiếu một yếu tố cốt lõi: năng lực đủ mạnh để thuyết phục khán giả. Hiện tại, điểm người ta nhắc đến nhiều nhất về Âu Dương Na Na là nhan sắc. Nhiều khán giả cho rằng, Âu Dương Na Na nên phát triển vai trò nhạc công và âm nhạc cổ điển, xây dựng tốt hình ảnh sang trọng của mình.