Thêm 1 ca sĩ Việt sang Trung Quốc so tài với 11 quốc gia

Nam ca sĩ này chính thức trở thành đại diện Việt Nam góp mặt tại cuộc thi âm nhạc quốc tế quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ 12 quốc gia trên khắp thế giới.

Tối 3/9, Đăng Khôi chính thức thông báo tham gia Silk Way Star 2026, chương trình âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Trung Quốc. Nam ca sĩ là đại diện Việt Nam góp mặt trong danh sách 12 nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, gồm Trung Quốc, Kazakhstan, Việt Nam, Nga, Brazil, Serbia, Nam Phi, New Zealand, Georgia, Kyrgyzstan, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Silk Way Star mùa 2 là dự án hợp tác truyền hình giữa Tập đoàn Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) và Tổ hợp Phát thanh và Truyền hình của Tổng thống nước Cộng hòa Kazakhstan. Chương trình hướng tới thông điệp kết nối các nền văn hóa dọc theo Con đường Tơ lụa với thế giới đương đại. Mùa 2 dự kiến được phát sóng trên CCTV-3 (Trung Quốc) vào khung giờ vàng tối Chủ nhật hàng tuần, đồng thời được phát sóng trên các kênh truyền hình quốc tế khác.

Đăng Khôi chính thức thông báo tham gia Silk Way Star 2026, chương trình âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Trung Quốc

Chia sẻ trên trang cá nhân, Đăng Khôi viết: “Xin chào SILK WAY STAR 2026! Tôi là ca sĩ ĐĂNG KHÔI đến từ VIỆT NAM!”. Nam ca sĩ cho biết anh rất vui khi chính thức xác nhận tham gia hành trình này và xem đây là một sân khấu mới để tiếp tục theo đuổi tình yêu dành cho âm nhạc.

Sau hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và những sân khấu concert thời gian qua, Đăng Khôi cho biết tình yêu âm nhạc trong anh một lần nữa được thắp lên mạnh mẽ. Nam ca sĩ mong muốn mang nguồn năng lượng ấy đến sân chơi quốc tế Silk Way Star, đồng thời giới thiệu âm nhạc, văn hóa và hình ảnh con người Việt Nam tới khán giả quốc tế. “Đến với Silk Way Star 2026, Khôi mang theo tình yêu âm nhạc của mình và tinh thần của một nghệ sĩ Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp và thân thiện”, anh chia sẻ.

Sứ mệnh Đăng Khôi đặt ra trong hành trình lần này là thông qua những phần trình diễn và âm nhạc để kể những câu chuyện về nét đẹp văn hóa, con người và đất nước Việt Nam

Sứ mệnh Đăng Khôi đặt ra trong hành trình lần này là thông qua những phần trình diễn và âm nhạc để kể những câu chuyện về nét đẹp văn hóa, con người và đất nước Việt Nam. Với nam ca sĩ, việc xuất hiện tại Silk Way Star không chỉ là cơ hội được cống hiến trên một sân khấu quốc tế mà còn là dịp lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc, hiện đại và sẵn sàng kết nối với bạn bè năm châu. Nam ca sĩ cũng khẳng định sẽ bước vào cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, cầu thị và niềm đam mê dành cho âm nhạc. Anh kỳ vọng mỗi lần đứng trên sân khấu sẽ không chỉ mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc mà còn để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả quốc tế về âm nhạc, con người và văn hóa Việt Nam.

Trước khi chính thức công bố thông tin, Đăng Khôi đã lên đường sang Trung Quốc để chuẩn bị cho cuộc thi. Hình ảnh nam ca sĩ có mặt tại Trung Quốc nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, nhiều khán giả gửi lời chúc và kỳ vọng anh sẽ có màn thể hiện ấn tượng tại sân chơi quốc tế này.

Đăng Khôi đã sang Trung Quốc để chuẩn bị cho cuộc thi

Việc tham gia Silk Way Star 2026 cũng đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong hành trình trở lại sân khấu của Đăng Khôi. Sinh năm 1983 tại Hà Nội, nam ca sĩ từng là một trong những gương mặt nổi bật của Vpop những năm 2000, đặc biệt ghi dấu ấn với thế hệ khán giả 8X và 9X qua dòng nhạc Pop/Ballad. Trước khi hoạt động solo, anh từng là thành viên nhóm New Stars tại Hà Nội, sau đó Nam tiến để phát triển sự nghiệp riêng.

Giai đoạn 2003-2010 được xem là thời kỳ nổi bật trong sự nghiệp của Đăng Khôi. Anh sở hữu loạt ca khúc quen thuộc như Cô đơn mình anh, Thương nhớ lặng thầm, Thiên đường vắng em, Nguyện ước, Chiếc lá tình yêu và Cô bé mùa đông kết hợp cùng Thủy Tiên. Sau năm 2011, nam ca sĩ giảm dần hoạt động biểu diễn để tập trung vào kinh doanh, thành lập công ty giải trí và làm công việc sản xuất âm nhạc.

Đăng Khôi từng là một trong những gương mặt nổi bật của Vpop những năm 2000, đặc biệt ghi dấu ấn với thế hệ khán giả 8X và 9X qua dòng nhạc Pop/Ballad

Đăng Khôi từng trải qua biến cố sức khỏe liên quan đến thính giác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nghe và ca hát. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh có thời gian dài hạn chế xuất hiện trên sân khấu.

Năm 2024, Đăng Khôi gây chú ý khi tái xuất sau hơn 10 năm với vai trò một trong 33 “Anh Tài” của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Sự trở lại này giúp nam ca sĩ tiếp cận thêm một thế hệ khán giả, đồng thời cho thấy sự nghiêm túc trong việc làm mới bản thân khi anh tích cực tập luyện vũ đạo, tham gia vào quá trình hòa âm, phối khí và thử sức với nhiều phong cách trình diễn. Dù từng gặp rào cản về thính lực, Đăng Khôi vẫn nỗ lực trở lại sân khấu và nhận được nhiều thiện cảm nhờ giọng hát ấm áp, phong thái điềm đạm cùng tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Hiện tại, trong cuộc sống lẫn sự nghiệp đều của Đăng Khôi đều có sự đồng hành của bà xã Thủy Anh.

Hiện tại, trong cuộc sống lẫn sự nghiệp đều của Đăng Khôi đều có sự đồng hành của bà xã Thủy Anh

Từ một trong những giọng ca quen thuộc của Vpop những năm 2000 đến màn tái xuất ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và hiện tại là đại diện Việt Nam tại Silk Way Star 2026, Đăng Khôi đang tiếp tục viết thêm một chương mới cho hành trình âm nhạc của mình. Lần này, sân khấu của nam ca sĩ không chỉ hướng tới khán giả trong nước mà còn là nơi anh mang âm nhạc và câu chuyện Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Đăng Khôi đang tiếp tục viết thêm một chương mới cho hành trình âm nhạc của mình



