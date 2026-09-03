Dân mạng quốc tế sốc vì Tóc Tiên

Tóc Tiên đang làm nhiều khán giả quốc tế "choáng ngợp".

Thời gian qua, thông tin về việc Tóc Tiên có thể trở thành đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026 được lan truyền trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả. Đặc biệt, sau khi một trong những tuyên truyền liên quan đến cuộc thi đăng tải trên mạng xã hội X về khả năng Tóc Tiên đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế này, thông tin càng nhận được sự quan tâm từ khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Thời gian qua, thông tin về việc Tóc Tiên có thể trở thành đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026 được lan truyền trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả

Mới đây, một số khán giả quốc tế trên X đã bày tỏ sự bất ngờ trước những video do người hâm mộ Việt Nam đăng tải về Tóc Tiên. Cụ thể, sau khi những tin đồn đầu tiên xuất hiện, nhiều fan Việt chia sẻ lại các đoạn clip, hình ảnh biểu diễn của nữ ca sĩ tại Việt Nam trên nền tảng này, qua đó giúp khán giả quốc tế có thêm cơ hội biết đến phong cách trình diễn của cô.

Fancam Tóc Tiên biểu diễn trong rạ xiếc đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng quốc tế

Một fancam ghi lại màn trình diễn của Tóc Tiên tại fan concert tổ chức vào tháng 6/2025 đặc biệt thu hút sự chú ý. Trong tiết mục Chân Ái, nữ ca sĩ thực hiện màn đu dây xoay vòng trên không với nhiều vòng xoay ngay giữa sân khấu. Phần trình diễn táo bạo nhanh chóng gây ấn tượng với người xem quốc tế, khi nhiều khán giả bất ngờ trước mức độ đầu tư và khả năng làm chủ sân khấu của nữ ca sĩ.

Trong tiết mục Chân Ái, nữ ca sĩ thực hiện màn đu dây xoay vòng trên không với nhiều vòng xoay ngay giữa sân khấu

Bài đăng chia sẻ đoạn fancam này thu hút hàng chục nghìn lượt xem, kèm theo nhiều bình luận thể hiện sự ngạc nhiên trước phần trình diễn của Tóc Tiên. Một tài khoản bày tỏ sự bất ngờ khi nhận ra đây là màn trình diễn của một nghệ sĩ Việt Nam, qua đó cho thấy phần thể hiện của Tóc Tiên đã gây ấn tượng mạnh với những khán giả quốc tế lần đầu biết đến cô.

Nhiều bình luận khen ngợi nữ ca sĩ trên X

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả quốc tế tiếp tục bày tỏ sự bất ngờ khi biết Việt Nam có thể cử một nghệ sĩ như Tóc Tiên đến sân chơi này. Một số ý kiến còn so sánh phong cách trình diễn của cô với P!nk, đặc biệt ở khả năng kết hợp giọng hát với những màn trình diễn trên không. Không ít bình luận cho rằng nếu Tóc Tiên thực sự xuất hiện tại Eurovision Song Contest Asia 2026, chương trình có thể sẽ có thêm một tiết mục đáng chờ đợi.

Trước đó, trưa ngày 1/9, thông tin Tóc Tiên có thể trở thành đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026 bắt đầu được lan truyền trên mạng xã hội

Trước đó, trưa ngày 1/9, thông tin Tóc Tiên có thể trở thành đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026 bắt đầu được lan truyền trên mạng xã hội. Một trang thông tin chuyên cập nhật về cuộc thi nhắc đến Tóc Tiên như cái tên có khả năng đại diện Việt Nam, khiến người hâm mộ nhanh chóng chú ý. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tin đồn, bởi đại diện Việt Nam vẫn phải chờ kết quả đêm nhạc quyết định diễn ra vào ngày 3/10.

Sự quan tâm dành cho tin đồn này cũng xuất phát từ sức hút của chính Tóc Tiên. Sau khi trở về Việt Nam và tạo dấu ấn qua The Remix năm 2015, nữ ca sĩ nhanh chóng định hình hình ảnh hiện đại, cá tính và sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích như Có Ai Thương Em Như Anh, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, 1 Cọng Tóc Mai và 906090. Không chỉ có nhiều năm hoạt động trong làng nhạc Việt, Tóc Tiên còn được biết đến với thế mạnh trình diễn. Nữ ca sĩ có khả năng làm chủ sân khấu, vũ đạo sắc nét, phong thái tự tin và giọng hát nội lực. Đây cũng là những yếu tố giúp cô tạo dấu ấn qua nhiều sân khấu lớn và các chương trình truyền hình.

Với thành công và kinh nghiệm của mình,khi cái tên Tóc Tiên xuất hiện trong những đồn đoán về đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026, nhiều khán giả nhanh chóng dành sự quan tâm

Chính vì thế, khi cái tên Tóc Tiên xuất hiện trong những đồn đoán về đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026, nhiều khán giả nhanh chóng dành sự quan tâm. Nếu tin đồn trở thành sự thật, nữ ca sĩ sẽ có cơ hội mang thế mạnh trình diễn và màu sắc âm nhạc riêng đến một sân khấu quốc tế.

Trong khi đó, Eurovision Song Contest Asia 2026 được giới thiệu là cuộc thi âm nhạc đa quốc gia đầu tiên của thương hiệu Eurovision dành cho châu Á, với Bangkok, Thái Lan là địa điểm tổ chức mùa giải đầu tiên. Một số đại diện như Nyendra của Bhutan, Aina Abdul của Malaysia và CARMELLE của Philippines đã được xác định.