Cả showbiz cùng hội ngộ chúc mừng Phương Mỹ Chi.

Chiều tối 27/8, Phương Mỹ Chi tổ chức buổi listening party giới thiệu album mới Dân Chơi Dân Ca tại TP.HCM. Đây là album trở lại của nữ ca sĩ sau 3 năm kể từ Vũ Trụ Cò Bay, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi quy tụ hàng loạt sao Việt đến chung vui và thưởng thức những ca khúc mới.

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết với Phương Mỹ Chi như Tóc Tiên, Trúc Nhân, Bảo Định, Chi Pu, Bảo Anh, Phương Ly, Pháo, Lamoon, Juky San, Thể Thiên, Puka, Ngọc Trai, Võ Tấn Phát, DTAP, Đỗ Nhật Hoàng, Orange, Chi Xê,... Dàn khách mời xuất hiện đông đảo khiến không khí buổi listening party trở nên sôi động ngay từ những phút đầu.

Cả showbiz hội tụ tại Listening Party của Phương Mỹ Chi

Đáng chú ý, khách mời tham dự sự kiện được yêu cầu diện trang phục theo dress code “Dân Chơi” kết hợp các yếu tố Việt Nam. Chính vì vậy, dàn sao Việt đồng loạt lựa chọn những bộ cánh cá tính, nổi bật, mang màu sắc riêng nhưng vẫn bám sát tinh thần của album. Trong số đó, Tóc Tiên, Chi Pu và Phương Ly là những gương mặt nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tóc Tiên

Phương Ly

Chi Pu

Mỗi nữ ca sĩ mang đến một hình ảnh khác nhau. Tóc Tiên xuất hiện với phong cách cá tính, sắc sảo. Chi Pu cũng gây chú ý với diện mạo nổi bật, hiện đại. Trong khi đó, Phương Ly lựa chọn hình ảnh trẻ trung, tạo nên màu sắc riêng giữa dàn khách mời.

Dàn sao ngồi bệt tại sự kiện nghe album của Phương Mỹ Chi

Không chỉ có những màn lên đồ bắt mắt, sự xuất hiện của đông đảo nghệ sĩ còn cho thấy sự quan tâm của giới nghệ sĩ dành cho dự án mới của Phương Mỹ Chi. Nhiều gương mặt có mối quan hệ thân thiết với nữ ca sĩ cũng trực tiếp đến chung vui, thưởng thức album và dành những lời chúc cho chặng đường âm nhạc mới của cô.

Dàn nghệ sĩ cùng nghe album mới của Phương Mỹ Chi

Tại sự kiện, Phương Mỹ Chi cũng lần đầu giới thiệu trọn vẹn Dân Chơi Dân Ca đến những người bạn thân thiết, các đối tác, ê-kíp và truyền thông. Tại sự kiện, dàn nghệ sĩ có cơ hội ngồi lại và thưởng thức trọn vẹn những ca khúc mới trong Dân Chơi Dân Ca. Không gian nghe nhạc mang cảm giác gần gũi, ấm cúng, khi Phương Mỹ Chi cùng những người bạn thân thiết cùng lắng nghe các sản phẩm mà cô đã dành nhiều thời gian chuẩn bị.

Phương Mỹ Chi cũng thể hiện sự phấn khích khi nhảy múa ngay khi album được phát. Sự hưởng ứng của dàn nghệ sĩ tại sự kiện cũng góp phần tạo nên không khí hào hứng, đồng thời càng khiến khán giả thêm mong chờ những ca khúc mới và màn trở lại lần này của Phương Mỹ Chi.

Phương Mỹ Chi nhảy múa ngay tại sự kiện trước sự hưởng ứng của loạt sao

Trước thềm album chính thức phát hành, Phương Mỹ Chi đã từng bước giới thiệu những sản phẩm đầu tiên để khán giả làm quen với thế giới âm nhạc mới. Gần đây nhất, single Thiên Đường Với Người Thương đang nhận được nhiều sự chú ý và được khán giả quan tâm như một trong những mảnh ghép mở đầu cho Dân Chơi Dân Ca.

Với sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ trong buổi listening party, cùng những phản hồi tích cực dành cho các ca khúc được giới thiệu, Dân Chơi Dân Ca đang trở thành một trong những dự án được khán giả chờ đợi của Phương Mỹ Chi trong năm nay. Album chính thức được phát hành vào ngày 27/8, đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của nữ ca sĩ sau 3 năm kể từ Vũ Trụ Cò Bay.

Dàn sao hội ngộ tại sự kiện của Phương Mỹ Chi: