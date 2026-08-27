Mỹ nhân thanh khiết gây sốc vì gương mặt cứng đờ lạ lẫm, chuyện gì đang xảy ra?

Diện mạo khác lạ cùng nụ cười gượng gạo của mỹ nhân đình đám khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Thời gian gần đây, hình ảnh mới của Qri (T-ara) trở thành tâm điểm truyền thông với một diện mạo hoàn toàn mới. Tuy nhiên, diện mạo này của cô nàng gây sốc, khiến người hâm mộ ngỡ ngàng và tiếc nuối. Từ mỹ nhân tươi sáng của nhóm nhạc nữ đình đám, Qri bị nghi lạm dụng "dao kéo" đến mức mặt biến dạng, khác xa vẻ ngoài quen thuộc.

Hình ảnh mới của Qri (T-ara) trở thành tâm điểm truyền thông với một diện mạo hoàn toàn mới

Hàng loạt chủ đề nhận về lượng tương tác khủng với những tiêu đề thắc mắc nhw: "Có phải tác dụng phụ của PTTM? Qri không thể cười tự nhiên", "Khuôn mặt cũ đâu mất rồi?", "Có phải chỉ có Qri là thay đổi nhiều nhất trong T- ara?"

So sánh với thời hoàng kim, diện mạo hiện tại của mỹ nhân sinh năm 1986 khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Đôi mắt ngây thơ ngày trước giờ đây sắc lẹm với phần mí cắt khá sâu, sống mũi được nâng cao bất thường và thon gọn một cách thiếu tự nhiên.

Nhan sắc trước đây của Qri

Trong một đoạn video ghi lại khoảnh khắc thường ngày gần đây, gương mặt của chị cả T-ara trông khá sưng phồng. Mỗi khi cất tiếng nói hay cất nụ cười, các cơ mặt của cô lộ rõ vẻ đơ cứng, thiếu linh hoạt. Những đường nét mềm mại, dịu dàng từng làm nên thương hiệu "búp bê" năm xưa dường như đã biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho một diện mạo hoàn toàn xa lạ.

Sự thay đổi diện mạo quá lớn của Qri lập tức tạo nên một cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội.

Đa số cư dân mạng tỏ ra thất vọng và cho rằng cô đã sa đà vào việc trùng tu nhan sắc.

Đa số cư dân mạng tỏ ra thất vọng và cho rằng cô đã sa đà vào việc trùng tu nhan sắc. Không ít netizen còn thẳng thắn đặt diện mạo hiện tại của Qri lên bàn cân so sánh với Park Bom (2NE1), nữ idol cũng chịu nhiều ảnh hưởng vì thẩm mỹ và biến chứng. Sự tiếc nuối dành cho visual nguyên bản của mỹ nhân T-ara tràn ngập dưới các bài viết.

Ở chiều ngược lại, nhiều người lên tiếng bảo vệ nữ thần tượng. Họ khẳng định ở tuổi U40, việc đường nét gương mặt có sự thay đổi là điều hết sức bình thường. Chưa kể, phong cách trang điểm đậm, sắc sảo hiện tại cũng góp phần làm gương mặt Qri trông khác biệt hơn so với kiểu makeup thời mới debut.

Nhiều ý kiến bênh vực cho rằng Qri hiện tại mang vẻ đẹp quyến rũ, mặn mà của một người phụ nữ trưởng thành

Nhiều ý kiến bênh vực cho rằng Qri hiện tại mang vẻ đẹp quyến rũ, mặn mà của một người phụ nữ trưởng thành. Miễn là cô thấy tự tin, hài lòng và hạnh phúc thì dư luận không nên khắt khe hay miệt thị, làm áp lực ngoại hình chuyển hướng tiêu cực.

Nhìn vào diện mạo gây tranh cãi hiện tại, fan lại càng thêm tiếc nuối khi nhớ về thời kỳ hoàng kim của Qri. Ra mắt vào năm 2009 cùng T-ara, Qri từng đảm nhận vị trí trưởng nhóm từ giữa năm 2013 đến năm 2014, kế nhiệm Soyeon. Nữ idol gây ấn tượng với visual nổi bật nhờ gương mặt tròn trịa thanh tú, đôi mắt tròn xoe ngây thơ và đặc biệt là nốt ruồi duyên dáng ngay trên sống mũi.

Ra mắt vào năm 2009 cùng T-ara, Qri từng đảm nhận vị trí trưởng nhóm từ giữa năm 2013 đến năm 2014, kế nhiệm Soyeon.

Dù không đảm nhận vị trí hát chính hay sở hữu thời lượng lên hình quá nhiều trong các bản hit quốc dân như Roly Poly, Cry Cry hay Day by Day, Qri vẫn biết cách chiếm trọn "spotlight" mỗi lần xuất hiện nhờ thần thái kiêu kỳ, đài các như một tiểu thư thực thụ. Vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo và có phần đài các ấy giúp chị cả T-ara ghi điểm tuyệt đối trong lòng công chúng, trở thành hình mẫu lý tưởng của không ít fan nam ngày đó.

Qri cùng các thành viên trong nhóm lao đao vì scandal bắt nạt cựu thành viên Hwayoung

Ngay giữa lúc sự nghiệp rực rỡ nhất, T- ara bỗng chốc vướng vào lùm xùm bắt nạt cựu thành viên Hwayoung, chấn động dư luận năm 2012. Từ vị thế hàng đầu K-pop, cả nhóm bị quay lưng, tẩy chay kịch liệt trên mọi mặt trận. Qri cùng các thành viên trong nhóm hứng trọn cơn thịnh nộ và bạo lực mạng suốt nhiều năm trời. Sau nhiều năm, nỗi oan ức đó mới được hé lộ khi sự thật về “vai diễn nạn nhân” của Hwayoung bị bóc trần. Dẫu vậy, thời điểm được minh oan cũng là lúc thời vàng son của T-ara vụt qua, để lại tiếc nuối lớn trong sự nghiệp của Qri.

Kể từ khi T-ARA hạn chế các hoạt động nhóm để các thành viên theo đuổi con đường riêng, Qri cũng ít khi lộ diện

Kể từ khi T-ARA hạn chế các hoạt động nhóm để các thành viên theo đuổi con đường riêng, Qri cũng ít khi lộ diện trên các sân khấu âm nhạc hay tham gia đóng phim điện ảnh, truyền hình. Thay vì miệt mài chạy show như thời kỳ đỉnh cao, mỹ nhân sinh năm 1986 giờ đây chọn cho mình một lối sống thư thả, tập trung vào công việc kinh doanh. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh chụp cuộc sống đời thường, những buổi du lịch hay gặp gỡ các thành viên T-ara.

Đối với một nữ idol đã cống hiến trọn vẹn thanh xuân cho âm nhạc và ánh đèn sân khấu như Qri, việc đối mặt với áp lực duy trì nhan sắc chưa bao giờ là điều dễ dàng. Dù diện mạo có thay đổi hay vướng phải những luồng dư luận trái chiều, không ai có thể phủ nhận dấu ấn nhan sắc rực rỡ mà Qri từng để lại trong lòng khán giả suốt một thập kỷ qua.

Ảnh: X/IG