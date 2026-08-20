Câu hỏi 20 năm vẫn gây tranh cãi - 2 nữ thần showbiz ai đẹp hơn?

Hai mỹ nhân này đã có màn “đọ sắc” kéo dài gần 2 thập kỷ.

Các cuộc so sánh nhan sắc giữa những nữ ca sĩ, đặc biệt là các idol thuộc những thế hệ khác nhau, từ lâu đã là chủ đề được khán giả quan tâm. Mới đây, câu chuyện này tiếp tục được nhắc đến khi Yoona (SNSD) và Jiyeon (T-ARA) được đặt lên bàn cân. Gần 20 năm kể từ khi bước chân vào làng giải trí, cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện trong những cuộc bàn luận về visual, thậm chí được xem là hai trong số những gương mặt tiêu biểu khi nhắc đến nhan sắc của thế hệ idol thứ 2.

Cả Yoona (SNSD) và..

Jiyeon (T-Ara) luôn được đặt lên bàn cân so sánh về nhan sắc

Sự so kè giữa Yoona và Jiyeon thực tế không phải câu chuyện mới. Trong nhiều năm hoạt động, hai mỹ nhân từng không ít lần cùng xuất hiện trong các bảng bình chọn và chủ đề bàn luận về nữ idol sở hữu ngoại hình nổi bật. Có thời điểm Jiyeon được xướng tên ở vị trí cao hơn, nhưng cũng có những cuộc bình chọn mà Yoona chiếm ưu thế rõ rệt. Những kết quả khác nhau càng khiến màn "đọ sắc" giữa hai người được nhắc lại nhiều lần, nhất là khi mỗi người lại đại diện cho một kiểu visual rất riêng.

Trong số những visual nổi bật của thế hệ idol Kpop thứ 2, Yoona là cái tên gần như luôn được nhắc đến.

Trong số những visual nổi bật của thế hệ idol Kpop thứ 2, Yoona là cái tên gần như luôn được nhắc đến. Ngay từ thời điểm SNSD ra mắt năm 2007, cô đã gây chú ý nhờ gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú và vẻ ngoài trong trẻo. Không sở hữu kiểu nhan sắc quá sắc sảo, Yoona tạo ấn tượng bằng tổng thể hài hòa, mềm mại và dễ tạo thiện cảm.

Không sở hữu kiểu nhan sắc quá sắc sảo, Yoona tạo ấn tượng bằng tổng thể hài hòa, mềm mại và dễ tạo thiện cảm

Sức hút của Yoona đến từ tổng thể gương mặt hài hòa, với đường nét thanh tú, sống mũi cao và đôi mắt lớn tạo cảm giác nhẹ nhàng. Chính kiểu nhan sắc này giúp cô phù hợp với nhiều hình tượng, từ cô gái trẻ trung, ngây thơ trong những năm đầu sự nghiệp đến hình ảnh trưởng thành, thanh lịch ở hiện tại. Điều khiến công chúng chú ý là dù đã hoạt động nhiều năm và bước qua tuổi đôi mươi từ lâu, Yoona vẫn thường xuyên được khen ngợi bởi diện mạo trẻ trung, gần như không có quá nhiều thay đổi so với thời kỳ đầu sự nghiệp.

Dù đã hoạt động nhiều năm và bước qua tuổi đôi mươi từ lâu, Yoona vẫn thường xuyên được khen ngợi bởi diện mạo trẻ trung, gần như không có quá nhiều thay đổi

Đặc biệt, khi mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất, vẻ ngoài của Yoona cũng dần chuyển mình. Nét trong trẻo từng gắn với hình ảnh nữ idol trẻ tuổi được thay thế bằng khí chất đằm thắm và sang trọng hơn. Thời gian dường như không làm mất đi sức hút vốn có của Yoona mà chỉ khiến visual của cô chuyển từ vẻ đẹp thanh xuân sang nét trưởng thành, mặn mà hơn. Chính sự thay đổi này giúp nữ idol duy trì sức hút qua nhiều giai đoạn mà không đánh mất diện mạo đặc trưng đã trở thành dấu ấn của mình.

Thời gian dường như không làm mất đi sức hút vốn có của Yoona mà chỉ khiến visual của cô chuyển từ vẻ đẹp thanh xuân sang nét trưởng thành, mặn mà hơn

Nếu Yoona đại diện cho kiểu visual thanh tú, trong trẻo và hài hòa, thì Jiyeon lại gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc nét và có phần quyến rũ hơn. Thành viên T-ARA cũng là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ idol thứ 2, từng nhiều lần được đặt cạnh Yoona trong các cuộc bàn luận về nhan sắc.

Nếu Yoona đại diện cho kiểu visual thanh tú, trong trẻo và hài hòa, thì Jiyeon lại gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc nét và có phần quyến rũ hơn.

Jiyeon ra mắt cùng T-ARA vào năm 2009 khi mới 16 tuổi và nhanh chóng gây chú ý bởi gương mặt nhỏ, đôi mắt lớn, sống mũi cao cùng đường nét rõ ràng. Những đường nét này tạo cho cô vẻ đẹp vừa trẻ trung vừa sắc sảo, đặc biệt nổi bật trong đội hình T-ARA.

Nhan sắc của Jiyeon từng khiến cô được gọi là "tiểu Kim Tae Hee", một biệt danh cho thấy mức độ chú ý mà ngoại hình của nữ idol nhận được ngay từ những năm đầu sự nghiệp. Nếu Yoona gây thiện cảm bằng vẻ thanh tú, nhẹ nhàng, Jiyeon lại có phần nổi bật hơn ở ánh mắt và những đường nét rõ nét trên gương mặt.

Nếu Yoona gây thiện cảm bằng vẻ thanh tú, nhẹ nhàng, Jiyeon lại có phần nổi bật hơn ở ánh mắt và những đường nét rõ nét trên gương mặt

Điều đáng chú ý là dù đã nhiều năm trôi qua, diện mạo của Jiyeon vẫn giữ được những đặc điểm từng làm nên dấu ấn của cô. Đôi mắt, sống mũi và đường viền gương mặt gần như không thay đổi quá nhiều, giúp nữ ca sĩ vẫn dễ dàng được nhận ra khi đặt cạnh hình ảnh thời mới debut. Ở tuổi 33, Jiyeon vẫn thường được khen bởi vẻ ngoài trẻ trung, làn da và gương mặt giữ được nét thanh thoát, trong khi thần thái đã trưởng thành hơn.

Chính khả năng duy trì diện mạo trẻ trung trong nhiều năm, đồng thời vẫn tạo được cảm giác trưởng thành, khiến Jiyeon tiếp tục được nhắc đến khi nói về những visual nổi bật của thế hệ idol thứ 2

So với thời còn là nữ idol 16 tuổi, Jiyeon hiện tại không còn mang hoàn toàn vẻ ngọt ngào, non trẻ ngày nào. Tuy nhiên, sự thay đổi chủ yếu nằm ở thần thái. Những đường nét vốn có vẫn được giữ lại, chỉ chuyển từ vẻ đẹp trẻ trung sang nét mặn mà, sắc sảo và sang trọng hơn. Chính khả năng duy trì diện mạo trẻ trung trong nhiều năm, đồng thời vẫn tạo được cảm giác trưởng thành, khiến Jiyeon tiếp tục được nhắc đến khi nói về những visual nổi bật của thế hệ idol thứ 2.

Chính vì đều là những gương mặt nổi bật của Kpop thế hệ thứ 2, Yoona và Jiyeon mới thường xuyên được đặt lên bàn cân. SNSD và T-ARA đều là những nhóm nhạc nữ đình đám, có sức ảnh hưởng lớn trong suốt gần 20 năm qua, còn Yoona và Jiyeon đều là những thành viên sở hữu visual nổi bật ngay từ thời điểm debut. Bởi vậy, câu hỏi Yoona hay Jiyeon đẹp hơn chưa bao giờ thực sự có hồi kết và vẫn có thể xuất hiện trong những cuộc bàn luận về nhan sắc của thế hệ idol này.

Câu hỏi Yoona hay Jiyeon đẹp hơn chưa bao giờ thực sự có hồi kết

và vẫn xuất hiện trong những cuộc bàn luận về nhan sắc của thế hệ idol này

Điều thú vị là sau nhiều năm, cả hai dường như vẫn giữ được phong độ ngoại hình đáng chú ý. Những đường nét từng giúp họ nổi bật khi còn là những nữ idol tuổi đôi mươi vẫn hiện diện ở hiện tại. Yoona và Jiyeon đều có sự thay đổi về thần thái theo thời gian, nhưng không đánh mất những đặc điểm làm nên dấu ấn riêng. Chính sự bền bỉ về nhan sắc này càng khiến màn so sánh giữa hai người kéo dài qua nhiều năm.

Jiyeon gây ấn tượng bởi đường nét sắc sảo hơn, đôi mắt nổi bật cùng thần thái quyến rũ và trưởng thành

Yoona nổi bật với vẻ đẹp thanh tú, trong trẻo, hài hòa và nữ tính, tạo cảm giác nhẹ nhàng ngay từ cái nhìn đầu tiên

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, Yoona và Jiyeon lại đại diện cho hai kiểu đẹp khá khác nhau. Yoona nổi bật với vẻ đẹp thanh tú, trong trẻo, hài hòa và nữ tính, tạo cảm giác nhẹ nhàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong khi đó, Jiyeon gây ấn tượng bởi đường nét sắc sảo hơn, đôi mắt nổi bật cùng thần thái quyến rũ và trưởng thành. Một người mang vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch; người còn lại lại có nét đẹp sắc nét, cuốn hút.

Vì thế, việc đặt Yoona và Jiyeon lên cùng một bàn cân có thể tạo ra rất nhiều tranh luận, nhưng để tìm ra một người đẹp hơn lại không hề đơn giản. Bởi suy cho cùng, mỗi người đang đại diện cho một kiểu nhan sắc riêng của thế hệ idol thứ 2, và chính sự khác biệt đó mới khiến cả hai có thể cùng được nhớ đến như những visual nổi bật sau gần 20 năm.

Ảnh: X/ IG