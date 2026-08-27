Ca sĩ Việt 23 tuổi sáng tác được ca khúc vang danh Đại lễ 2/9, tài năng bảo chứng từ Nhạc viện đi ra

Bài hát từng bị đánh giá thấp này là một trong những bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

buitruonglinh thời gian gần đây tiếp tục nhận được sự quan tâm khi góp mặt tại Tinh Hà Say Hi, nơi nam ca sĩ dần để lại dấu ấn riêng qua loạt màn trình diễn được khán giả chú ý.Bên cạnh đó, một sáng tác khác của nam ca sĩ cũng đang được khán giả tìm nghe trở lại khi không khí lễ 2/9 đang đến gần, đó chính là ca khúcThịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời.

Ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời của buitruonglinh đang được chú ý trở lại vào dịp lễ 2/9

Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời được buitruonglinh giới thiệu lần đầu tại Bài Hát Hay Nhất - Big Song Big Deal 2022. Đây là một sáng tác khá khác biệt so với những ca khúc giúp tên tuổi nam ca sĩ được nhiều khán giả biết đến. Nếu Đường Tôi Chở Em Về, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ mang màu sắc tình yêu và gần gũi với khán giả trẻ, thì Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời lại lựa chọn một đề tài rộng lớn hơn, đó là lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của Việt Nam.

Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời - buitruonglinh

Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời được buitruonglinh giới thiệu tại Bài Hát Hay Nhất - Big Song Big Deal 2022, nhưng thời điểm đó ca khúc chưa nhận được đánh giá cao từ hội đồng giám khảo. Ca khúc tái hiện chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc, từ hành trình dựng nước, giữ nước đến những cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở việc buitruonglinh khéo léo đưa những văn kiện lịch sử quen thuộc như Nam Quốc Sơn Hà, Hịch Tướng Sĩ, Bình Ngô Đại Cáo và Tuyên Ngôn Độc Lập vào ca từ, tạo thành dòng chảy xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại. Phần sau mở ra câu chuyện về tương lai, gửi gắm khát vọng của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối những giá trị cha ông để lại, cùng xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh và phát triển.

Ca khúc được buitruonglinh sử dụng các ca từ lấy cảm hứng từ các văn kiện lịch sử quen thuộc như Nam Quốc Sơn Hà, Hịch Tướng Sĩ, Bình Ngô Đại Cáo và Tuyên Ngôn Độc Lập

Phần âm nhạc tiếp tục được xây dựng theo hướng dung hòa giữa hiện đại và truyền thống. Phần sản xuất do Alterboi đảm nhiệm, kết hợp đàn tranh, đàn bầu và sáo trúc, giúp ca khúc có thêm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn giữ cách thể hiện gần gũi với khán giả trẻ. Ít ai biết, quá trình hoàn thiện ca khúc cũng có một câu chuyện hậu trường khá đặc biệt. buitruonglinh từng rơi vào trạng thái bí ý tưởng khi đang viết. Sau nhiều lần loay hoay, nam ca sĩ kể anh đã thắp hương xin các cụ “cho chữ”. Theo lời chia sẻ của buitruonglinh, sau đó cảm hứng đến và anh hoàn thiện ca khúc trong khoảng 2 giờ.

buitruonglinh từng chia sẻ mất khảng 2 giờ để hoàn thiện ca khúc

Ca khúc được phát hành chính thức vào năm 2023 và sau đó tiếp tục được giới thiệu tại nhiều sân khấu, chương trình nghệ thuật mang chủ đề về đất nước. Đáng chú ý, một sáng tác từng không được đánh giá cao tại Big Song Big Deal lại có màn “bước ngoặt” khá bất ngờ khi được lựa chọn xuất hiện trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 năm 2025. Tại đây, Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời được 80 nghệ sĩ thuộc khối Văn hóa, Thể thao cùng hòa giọng, đưa ca khúc của buitruonglinh đến với một sân khấu lớn và đông đảo công chúng hơn.

Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời được biểu diễn tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 năm 2025

Từ dấu ấn tại Đại lễ, ca khúc được nhiều khán giả biết đến hơn và tiếp tục được tìm nghe. Hiện video Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời đã vượt mốc 13 triệu lượt xem trên YouTube, cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho sáng tác của buitruonglinh.

Mới đây, ca khúc tiếp tục xuất hiện tại Tổ Quốc Trong Tim ở TP.HCM, diễn ra tối 23/8/2026 với khoảng 40.000 khán giả tham dự. Việc sáng tác của buitruonglinh liên tục được lựa chọn trong các ngày lễ lớn và những chương trình nghệ thuật, chính luận quy mô cho thấy sức hút cũng như ý nghĩa của ca khúc trong dòng nhạc viết về quê hương, đất nước.

Việc ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Người liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn cho thấy sức hút và ý nghĩa của sáng tác này

Bùi Trường Linh có khoảng 10 năm theo đuổi âm nhạc trước khi được biết đến rộng rãi với Đường Tôi Chở Em Về vào năm 2020. Từ nhỏ, nam ca sĩ đã được gia đình cho học piano, sau đó thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 8 tuổi và theo học violin trong 8 năm. Khi chuyển vào TP.HCM, anh bắt đầu tự viết những ca khúc đầu tiên, từng đăng nhạc lên Facebook để chia sẻ với bạn bè trước khi dần tìm được con đường riêng.

buitruonglinh hi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 8 tuổi và theo học violin trong 8 năm



Đến năm 2020, Đường Tôi Chở Em Về trở thành cột mốc đưa tên tuổi Bùi Trường Linh đến gần công chúng hơn, mở ra chuỗi ca khúc được yêu thích như Dù Cho Mai Về Sau, Yêu Người Có Ước Mơ và Từng Ngày Yêu Em.

Nam ca sĩ khép lại chương trình với vị trí Á quân cùng giải Anh Trai Tương Lai, sau đó tổ chức concert cá nhân Từng Ngày và nhanh chóng bán hết vé. Sang năm 2026, Bùi Trường Linh tiếp tục góp mặt tại Tinh Hà Say Hi, trong đó MRT được chú ý khi xuất hiện trong nhiều video ngắn và đạt những thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng.

Nhìn lại chặng đường vài năm qua, buitruonglinh có một bước tiến khá rõ từ một nam ca sĩ được biết đến chủ yếu qua những sáng tác triệu view đến nghệ sĩ trực tiếp đứng trên sân khấu, tổ chức concert và liên tục xuất hiện trong các chương trình âm nhạc lớn.

Từ thành công của Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, đến dấu ấn tại Anh Trai Say Hi và tiếp tục được chú ý tại Tinh Hà Say Hi, buitruonglinh đang từng bước mở rộng dấu ấn của mình

Từ thành công của Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, đến dấu ấn tại Anh Trai Say Hi và tiếp tục được chú ý tại Tinh Hà Say Hi, buitruonglinh đang từng bước mở rộng dấu ấn của mình. Những hoạt động liên tiếp trong thời gian qua đang giúp buitruonglinh có thêm nhiều dấu ấn trong sự nghiệp và được khán giả biết đến rộng rãi hơn.

Ảnh: FBNV