Dàn sao Việt fan Messi bùng nổ trước Chung kết World Cup: HURRYKNG mặc áo số 10 đi diễn, Bùi Công Nam công khai tỏ tình

Một loạt sau Việt khuấy động sân khấu ngay trước thêm chung kết Wolrd Cup.

Tối 19/7, chương trình Trọn Vẹn Cảm Xúc Cùng Coca-Cola FIFA World Cup 2026 diễn ra tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn, TP.HCM. Đông đảo khán giả có mặt từ sớm để theo dõi các hoạt động âm nhạc và chờ đợi trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina. Sự kiện có sự tham gia của Quang Hùng MasterD, RHYDER, Jaysonlei, Pháp Kiều, buitruonglinh, HURRYKNG, JSOL và Sơn.K.

HURRYKNG biểu diễn với chiếc áo có số 10 - số áo quen thuộc của Messi

HURRYKNG là một trong những nghệ sĩ xuất hiện ở phần đầu đêm nhạc. Nam rapper bước lên sân khấu trong bộ trang phục màu đỏ, gồm áo khoác và quần dài đồng màu. Ngay trên phần ngực áo là con số 10 được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy. Chi tiết này nhanh chóng được khán giả liên hệ với Lionel Messi, cầu thủ sẽ góp mặt trong trận chung kết diễn ra sau đó.

HURRYKNG thể hiện tình yêu với Messi khi mặc áo có số 10

Trước và trong thời gian World Cup 2026 diễn ra, HURRYKNG nhiều lần bày tỏ sự yêu thích dành cho Messi trên trang cá nhân. Nam rapper đăng tải hình ảnh, chia sẻ các khoảnh khắc liên quan đến cầu thủ Argentina và theo dõi những diễn biến của giải đấu. Vì vậy, việc anh lựa chọn chiếc áo mang số 10 khi biểu diễn trước giờ chung kết tiếp tục cho thấy sự ủng hộ dành cho thần tượng.

Số 10 cũng là con số gắn với Messi trong phần lớn sự nghiệp thi đấu. Tại đội tuyển Argentina, nam cầu thủ giữ chiếc áo này trong nhiều giải đấu lớn. Trong đêm 19/7, anh tiếp tục là một trong những nhân vật được người hâm mộ chờ đợi khi Argentina đối đầu Tây Ban Nha ở trận đấu cuối cùng của World Cup 2026.

HURRYKNG lần lượt trình diễn Một Công Đôi Việc, Walk và Hẹn Em Dưới Ánh Trăng

HURRKNG cởi áo khoác ngoài để "quẫy" cùng khán giả

Trên sân khấu,HURRYKNG lần lượt trình diễn Một Công Đôi Việc, Walk và Hẹn Em Dưới Ánh Trăng. Đây đều là những ca khúc quen thuộc trong danh sách biểu diễn của nam rapper. Hàng nghìn khán giả phía dưới liên tục giơ điện thoại ghi lại các tiết mục, đồng thời hát theo những đoạn nhạc.

Đặc biệt, đến màn trình diễn Walk, HURRYKNG càng đẩy không khí lên cao khi cởi phăng áo khoác ngoài ngay giữa sân khấu, để lộ áo ba lỗ đen rồi tiếp tục “quẫy” hết mình cùng hàng nghìn khán giả bên dưới.

Bùi Công Nam chia sẻ cảm nhận khi xem trực tiếp World Cup

Sau HURRYKNG là sự xuất hiện của Bùi Công Nam. Nam ca sĩ mang đến ca khúc Tôi Phi Thường, I Love You,...đồng thời dành thời gian giao lưu với MC và khán giả về trải nghiệm trực tiếp theo dõi World Cup tại Mỹ. Bùi Công Nam cho biết cảm giác được tận mắt chứng kiến các cầu thủ thi đấu và hòa vào không khí trên sân là điều rất đặc biệt.

Bùi Công Nam là fan của Messi

Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng thừa nhận việc xem trực tiếp đôi khi tạo cảm giác khá trống vắng vì không có phần bình luận quen thuộc như khi theo dõi qua màn hình. Anh cũng chia sẻ niềm vui khi được đứng trên sân khấu, biểu diễn cùng đông đảo khán giả và chờ đợi trận chung kết diễn ra trong đêm.

Bùi Công Nam gửi lời "yêu thương" đến Messi

Khi MC hỏi có muốn gửi lời nào đến Messi hay không, Bùi Công Nam không trả lời theo cách thông thường. Nam ca sĩ bất ngờ cất giọng hát ca khúc I Love You với câu “Gửi ngàn lời bằng câu nói I love you”, qua đó gửi lời yêu mến đến thần tượng ngay trên sân khấu.

Xuất hiện trước HURRYKNG và Bùi Công Nam là buitruonglinh. Nam ca sĩ mang đến ba ca khúc gồm Thịnh Vượng Việt Nam, Đường Tôi Chở Em Về và Từng Ngày Yêu Em. Sau phần trình diễn, anh ở lại sân khấu để tham gia thử thách kiến thức bóng đá cùng MC.

buitruonglinh biểu diễn tại sự kiện

Trong loạt câu hỏi, người dẫn chương trình bất ngờ nhắc đến Messi. buitruonglinh khựng lại trong vài giây, nhìn sang phía MC rồi bật cười trước khi đưa ra đáp án. Phản ứng này được khán giả chú ý bởi nam ca sĩ từng công khai là người hâm mộ Cristiano Ronaldo.

buitruonglinh khi nhận về câu hỏi liên quan đến Messi

Sau câu hỏi liên quan đến Messi, buitruonglinh tiếp tục nhận thêm các câu hỏi về cầu thủ và đội tuyển. Nam ca sĩ lần lượt đưa ra đáp án, trao đổi với MC rồi hoàn thành phần thử thách. Anh sau đó chào khán giả và nhường sân khấu cho những nghệ sĩ tiếp theo.Sự kiện vẫn tiếp tục với các tiết mục của nhiều ca sĩ, rapper trong danh sách chương trình. Khán giả có mặt tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn tiếp tục theo dõi các màn biểu diễn, tham gia hoạt động giao lưu và chờ đến thời điểm trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina bắt đầu.



