Dàn sao trước show giữa giờ lịch sử của World Cup: Justin Bieber đi chơi bóng bàn, chưa rõ tung tích BTS

Những thông tin về dàn sao là headliner tại halftime show đầu tiên của World Cup đang được quan tâm hơn bao giờ hết.

Chỉ còn ít giờ nữa, trận chung kết World Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra. Bên cạnh màn tranh cúp giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina, halftime show đầu tiên trong lịch sử giải đấu cũng nhận được sự quan tâm lớn. Đến thời điểm hiện tại, lịch trình của dàn nghệ sĩ gồm Shakira, Burna Boy, Madonna, Justin Bieber và BTS liên tục được người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm.

Dù đã gần đến giờ diễn ra, những hé lộ về sân khấu giữa giờ đầu tiên này cũng vô cùng nhỏ giọt. Trong số các nghệ sĩ diễn chính của chương trình, Shakira và Burna Boy là những người sớm công khai hình ảnh chuẩn bị. Ngày 18/7, Burna Boy đăng tải loạt ảnh và video hậu trường có sự xuất hiện của Shakira, đồng thời nhắn: “Chuẩn bị cho Chủ nhật. Hẹn gặp tại trận chung kết FIFA World Cup”.

Burna Boy đăng tải loạt ảnh và video hậu trường có sự xuất hiện của Shakira

Bài đăng được thực hiện tại New York và nhanh chóng vượt mốc 2,3 triệu lượt xem. Từ những hình ảnh Burna Boy đăng tải,Shakira mặc trang phục tập luyện màu đen trắng, đứng cạnh Burna Boy cùng một nhóm vũ công nhỏ tuổi. Hai nghệ sĩ trao đổi tại khu vực hậu trường trước khi cùng các vũ công thực hiện các động tác vũ đạo.

Những hình ảnh chuẩn bị cho sân khấu giữa giờ mới nhất của Shakira và Burna Boy được hé lộ

Burna Boy còn sử dụng cụm từ “Dai dai” trong phần chú thích. Đây cũng là tên ca khúc anh kết hợp cùng Shakira trong mùa World Cup 2026. Nhiều người dự đoán rất có thể cả hai sẽ tiếp tục trình diễn ca khúc này. Tuy nhiên, cả hai chưa công bố chính thức danh sách bài hát, thời lượng biểu diễn hay toàn bộ cách dàn dựng trên sân khấu giữa giờ.

Madonna chỉ đơn giản hỏi người hâm mộ dự đoán về tiết mục mà bản thân sẽ trình diễn

Trong khi Shakira và Burna Boy công khai buổi tập, Madonna lựa chọn úp mở về tiết mục. Nữ ca sĩ đăng một đoạn video kèm theo dòng trạng thái: "Ngày mai. Tôi sẽ biểu diễn ca khúc nào?". Bài đăng của Madonna thu hút khoảng 730.000 lượt xem, 18.000 lượt thích cùng hơn 1.000 bình luận sau 16 giờ. Khán giả để lại nhiều dự đoán về những ca khúc có thể được đưa lên sân khấu, nhưng nữ ca sĩ không phản hồi hay cung cấp thêm gợi ý.

Với kho nhạc trải dài hơn 4 thập kỷ, Madonna có nhiều lựa chọn cho một sân khấu quy mô lớn. Nhiều người cùng kỳ vọng về một tiết mục hoành tráng mà Madonna sẽ mang đến.

Justin Bieber bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện thể thao tại Trung tâm Javits ở New York

Trong khi đó, cái tên gây bất ngờ khi được thêm vào đội hình mới đây nhất là Justin Bieber lại có hoạt động khác. Justin Bieber lại xuất hiện tại một sự kiện hoàn toàn khác trước giờ diễn. Ngày 18/7, nam ca sĩ bất ngờ có mặt tại Fanatics Fest, sự kiện thể thao - giải trí được tổ chức tại Trung tâm Javits ở New York.

Nam ca sĩ sau đó cũng đã có màn biểu diễn YUKON giữa đám đông. Cùng với đó là tham gia vào các hoạt động như chơi bóng bàn tại sự kiện này. Sự xuất hiện không được báo trước của Justin Bieber nhanh chóng được nhiều tài khoản người hâm mộ ghi lại.

Justin Bieber biểu diễn tại sự kiện

Chính nam ca sĩ cũng đăng lại các hình ảnh và video từ Fanatics Fest trên tài khoản cá nhân. Việc anh xuất hiện tại New York cho thấy Justin đã có mặt gần khu vực diễn ra trận chung kết.

Tuy nhiên, Justin Bieber chưa chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào liên quan đến buổi tổng duyệt halftime show. Nam ca sĩ cũng không tiết lộ bài hát sẽ mang đến sân khấu World Cup.

BTS vừa hoàn thành hai đêm diễn tại Stade de France (Pháp)

BTS là nghệ sĩ có lịch trình khá bận rộn. Nhóm vừa hoàn thành hai đêm diễn tại Stade de France (Pháp) thuộc chuyến lưu diễn ARIRANG. Đêm diễn gần nhất diễn ra tối 18/7 theo giờ địa phương, chỉ khoảng một ngày trước trận chung kết World Cup.

BTS được dự đoán sẽ biểu diễn Permission to Dance

Sau khi concert kết thúc, nhiều đồn đoán cho rằng nhóm đã nhanh chóng di chuyển đến New York để kịp chuẩn bị cho đêm diễn vào tối nay. Nhóm cũng chưa xuất hiện công khai tại New York hoặc New Jersey tính đến hiện tại.

Tương tự những nghệ sĩ còn lại, BTS chưa xác nhận danh sách bài hát cho halftime show. Trước đó, tài khoảng của Global Citizen từng nhắc đến Permission to Dance, khiến ca khúc này được nhiều khán giả dự đoán sẽ xuất hiện.

Nhìn chung, đến sát giờ diễn, dàn nghệ sĩ vẫn chưa hé lộ quá nhiều chi tiết rõ ràng về setlist, thứ tự xuất hiện, trang phục hay cách dàn dựng sân khấu. Những gì được công khai mới chỉ dừng ở vài hình ảnh tập luyện của Shakira và Burna Boy, câu hỏi úp mở từ Madonna, lần xuất hiện bất ngờ của Justin Bieber tại New York và lịch trình di chuyển gấp rút của BTS sau concert tại Pháp.

Chưa có nhiều hé lộ về sân khấu halftime show của World Cup 2026

Sự kín tiếng này khiến toàn bộ diện mạo của halftime show vẫn là dấu hỏi lớn. Khán giả chưa biết các nghệ sĩ sẽ biểu diễn riêng lẻ hay có sân khấu kết hợp, những bản hit nào được lựa chọn và chương trình sẽ xử lý thời lượng ra sao trong khuôn khổ trận chung kết. Khi đây là halftime show đầu tiên trong lịch sử World Cup, mọi chi tiết càng được theo dõi sát. Câu trả lời chỉ xuất hiện khi sân khấu giữa giờ chính thức bắt đầu.

Ảnh: Global Citizen/ X/ FIFA