Jung Kook (BTS) bật khóc không ngừng ngay trước sân khấu World Cup 2026

Tình hình của Jung Kook khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Tối 18/7, BTS hoàn thành đêm concert thứ hai tại Stade de France, Paris, đồng thời khép lại chặng lưu diễn châu Âu. Trong phần cuối chương trình, Jung Kook liên tục bật khóc trên sân khấu. Các fancam ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Jung Kook liên tục khóc trong suốt màn trình diễn tại concert cúa BTS tại Mỹ

Theo những đoạn video do khán giả đăng tải, Jung Kook bắt đầu rơi nước mắt từ phần phát biểu cuối concert. Nam ca sĩ nhiều lần cúi mặt, dùng tay lau nước mắt nhưng vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Tình trạng này kéo dài trong suốt hai bài hát cuối cùng, cho đến khi chương trình chính thức khép lại.

Trong phần chia sẻ, Jung Kook cho biết các thành viên còn lại đã lần lượt nói lời chào với khán giả và anh là người phát biểu cuối cùng. Nam ca sĩ giải thích mình không cố tình làm quá cảm xúc. Ngay từ tối hôm trước, khi nghĩ đến việc concert ngày 18/7 sẽ là đêm cuối của BTS tại châu Âu, anh đã cảm thấy buồn và bật khóc trước khi đi ngủ.

Jung Kook nước mắt giàn dụa trên sân khấu

Jung Kook nói bản thân đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc kể từ khi chặng lưu diễn châu Âu bắt đầu cho đến lúc nhóm đặt chân tới Paris. Nam ca sĩ thừa nhận không muốn rời khỏi nơi đây và chỉ muốn tiếp tục ở lại cùng khán giả. Jung Kook cho biết nhóm đang có lịch hoạt động dày đặc và buộc phải tiếp tục di chuyển. Anh cũng nói sẽ nhớ người hâm mộ châu Âu, đồng thời hứa BTS sẽ quay trở lại trong thời gian sớm nhất. Cuối phần phát biểu, Jung Kook gửi lời yêu thương đến khán giả bằng tiếng Pháp. Khoảnh khắc Jung Kook khóc không ngừng khiến một bộ phận người hâm mộ lo lắng về tình trạng của nam ca sĩ. Tuy nhiên,không ít ý kiến cho rằng Jung Kook chỉ đang xúc động vì phải khép lại chặng diễn châu Âu, nơi anh nhiều lần nói mình đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc.

Từ tháng 3, sau khi trở lại với album ARIRANG, BTS đồng thời khởi động chuyến lưu diễn thế giới và liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia

Từ tháng 3, sau khi trở lại với album ARIRANG , BTS đồng thời khởi động chuyến lưu diễn thế giới và liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia. Lịch trình của 7 thành viên kéo dài từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ đến châu Âu, với các điểm dừng phần lớn chỉ cách nhau vài ngày.

Sức hút của BTS thể hiện qua việc nhiều concert nhanh chóng cháy vé sau khi mở bán. Riêng chặng châu Âu gồm 10 đêm tại 5 thành phố lớn đều được thông báo bán hết trong chưa đầy một giờ. Tính từ đêm đầu tiên ở Madrid đến đêm cuối tại Paris, BTS liên tục di chuyển qua 5 quốc gia gồm Tây Ban Nha, Bỉ, Anh, Đức và Pháp. Khoảng cách giữa các điểm diễn phần lớn chỉ kéo dài từ ba đến năm ngày, bao gồm thời gian di chuyển, tập luyện và chuẩn bị sân khấu.

Ngay khi hoàn thành chương trình ở Stade de France, BTS tiếp tục sang Mỹ để chuẩn bị cho sân khấu tại trận Chung kết FIFA World Cup 2026

Lịch trình của BTS vẫn chưa dừng lại sau đêm concert cuối tại châu Âu. Ngay khi hoàn thành chương trình ở Stade de France, nhóm phải tiếp tục sang Mỹ để chuẩn bị cho sân khấu tại trận Chung kết FIFA World Cup 2026, diễn ra ngày 19/7 theo giờ địa phương tại New York New Jersey Stadium.

BTS được xác nhận góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa hai hiệp của trận chung kết. Đây là lần đầu tiên World Cup tổ chức halftime show ở trận đấu cuối cùng. Bên cạnh BTS, sân khấu còn có Madonna, Shakira, Justin Bieber, Burna Boy, nhạc trưởng Gustavo Dudamel và dàn hợp xướng PS22 kết hợp cùng Coldplay.

Theo thông tin được Global Citizen nhá hàng trước đó, BTS sẽ mang Permission to Dance đến sân khấu World Cup

Theo thông tin được Global Citizen nhá hàng trước đó, BTS sẽ mang Permission to Dance đến sân khấu World Cup. Ca khúc phát hành năm 2021, từng ra mắt ở vị trí số 1 Billboard Hot 100. Phần vũ đạo của bài hát cũng sử dụng một số động tác ngôn ngữ ký hiệu mang ý nghĩa vui vẻ, nhảy múa và hòa bình .Sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao lớn khiến halftime show đầu tiên trong lịch sử Chung kết World Cup trở thành một trong những phần trình diễn được chờ đợi nhất trước giờ bóng lăn. Hiện tại, sau khi kết thúc concert tại Paris, BTS đang trên hành trình sang khu vực New York - New Jersey để chuẩn bị cho màn xuất hiện tại World Cup. Người hâm mộ toàn cầu hiện tại đang vô cùng chờ đợi vào sân khấu này.

Ảnh: FIFA/ BTS