37 triệu người phát hoảng khi nữ ca sĩ vô tư làm điều “nhạy cảm” giữa concert

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này đang được lan truyền chóng mặt.

Ryujin đang trở thành tâm điểm bàn luận sau một concert gần đây của ITZY. Trong phần giao lưu giữa các tiết mục, nữ idol đứng trên sân khấu cùng các thành viên và tương tác với người hâm mộ. Một khoảnh khắc rất ngắn của cô sau đó bị cắt khỏi video gốc, chỉnh sửa rồi lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Ryujin đang trở thành tâm điểm bàn luận sau một concert gần đây của ITZY

Thời điểm đó, Ryujin mặc trang phục biểu diễn ôm sát cơ thể. Khi nhận thấy phần áo chưa ngay ngắn, cô dùng tay chỉnh lại rồi tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện trên sân khấu. Động tác chỉ diễn ra trong khoảng một giây.

Trong video đầy đủ, chuyển động của Ryujin diễn ra nhanh và liền mạch. Tuy nhiên, một số tài khoản đã cắt riêng đoạn hình này, làm chậm tốc độ, đảo ngược chuyển động và phát lặp nhiều lần. Việc chỉnh sửa khiến một hành động ngắn bị kéo dài, tạo ra cách hiểu khác so với bối cảnh ban đầu.

Hành động của Ryujin bị cắt ghép và trở thành đề tài quấy rối trên mạng xã hội

Những phiên bản cắt ghép sau đó được đăng tải cùng các chú thích mang hàm ý nhạy cảm. Một số bài đăng thu về lượng tương tác lớn, kéo theo nhiều bình luận soi mói cơ thể và quấy rối nữ idol. Các đoạn clip cắt ghép này đã nhận được hơn 37 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải.

Trước mức độ lan truyền của các video này, người hâm mộ ITZY đăng lại bản ghi nguyên vẹn để giải thích sự việc. Một tài khoản cho biết họ buộc phải chia sẻ video chưa chỉnh sửa vì các phiên bản bị dựng lại đã dẫn đến thông tin sai lệch và những lời bình luận nhắm vào Ryujin.

Theo phần giải thích được người hâm mộ chia sẻ, Ryujin chỉ đang chỉnh lại trang phục giữa các phần trình diễn. Khoảnh khắc vốn kéo dài khoảng một giây nhưng bị làm chậm, đảo chiều và lặp lại, từ đó tạo cảm giác rằng nữ idol đang thực hiện một hành động khác.

Theo phần giải thích được người hâm mộ chia sẻ, Ryujin chỉ đang chỉnh lại trang phục giữa các phần trình diễn, đoạn video đang lan truyền đã cố tình cắt ghép thành nội dung mang hàm ý nhạy cảm

Một số tài khoản còn đặt video gốc cạnh phiên bản cắt ghép để người xem đối chiếu. Ở bản đầy đủ, Ryujin đưa tay chỉnh áo rồi lập tức bỏ xuống. Trong bản lan truyền, cùng một chuyển động được kéo dài bằng cách phát đi phát lại nhiều lần.

Sau khi video gốc xuất hiện, nhiều người lên tiếng chỉ trích việc cắt ghép hình ảnh nghệ sĩ thành nội dung mang hàm ý nhạy cảm. Các bình luận cho rằng tranh cãi bắt nguồn từ cách đoạn phim bị chỉnh sửa và tách khỏi bối cảnh, thay vì hành động diễn ra trên sân khấu.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Ryujin nên quay lưng, nhờ thành viên che chắn hoặc di chuyển vào cánh gà để chỉnh lại trang phục

Tuy nhiên, sự việc vẫn tạo ra những luồng ý kiến khác nhau. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Ryujin nên quay lưng, nhờ thành viên che chắn hoặc di chuyển vào cánh gà để chỉnh lại trang phục. Theo nhóm ý kiến này, concert có nhiều khán giả sử dụng điện thoại và máy quay nên những cử động nhỏ của nghệ sĩ cũng có thể bị ghi lại từ nhiều góc độ.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ phản bác rằng lời khuyên trên không làm thay đổi bản chất của các đoạn phim đang lan truyền. Video gốc cho thấy Ryujin chỉ thực hiện một động tác chỉnh trang phục trong thời gian rất ngắn. Phần gây tranh cãi xuất hiện sau khi khoảnh khắc này bị cắt, kéo chậm và phát lặp.

Ryujin là một trong những thành viên có độ nhận diện cao nhất ITZY

Cuộc tranh luận càng trở nên gay gắt khi Ryujin là một trong những thành viên có độ nhận diện cao nhất ITZY. Trước khi ra mắt, nữ idol sinh năm 2001 từng đứng đầu nhóm thí sinh nữ tại chương trình sống còn MIXNINE. Tháng 2/2019, cô chính thức debut cùng ITZY và nhanh chóng trở thành một trong những thành viên nổi bật nhờ khả năng rap, vũ đạo cùng phong thái mạnh mẽ.

Tên tuổi Ryujin bùng nổ rõ rệt vào năm 2020 với WANNABE . Động tác lắc vai ở phần mở đầu được tái hiện rộng rãi, trong khi mái tóc ngắn, biểu cảm lạnh và cách xử lý vũ đạo dứt khoát giúp cô trở thành gương mặt tiêu biểu cho hình tượng “girl crush” của thế hệ thần tượng thứ tư.

Danh tiếng hiện tại của ITZY đã giảm so với thời kỳ debut

Sau WANNABE, Ryujin tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong nhiều sân khấu của ITZY, từ Not Shy, LOCO đến CAKE . Dù không còn giữ vị trí áp đảo như khi mới ra mắt, ITZY vẫn hoạt động đều với đội hình 5 thành viên. Nhóm hiện thực hiện world tour thứ ba TUNNEL VISION và phát hành mini album Motto vào tháng 5/2026.

Hiện tại đoạn clip ghi lại khoảnh khắc gây tranh cãi của Ryujin vẫn đang được quan tâm đặc biệt

Danh tiếng của ITZY đã giảm so với thời kỳ debut, riêng Ryujin vẫn giữ mức nhận diện cao nhờ hình tượng và những khoảnh khắc sân khấu từng gây chú ý. Vì vậy, một cử động chỉ kéo dài khoảng một giây của cô vẫn có thể bị cắt riêng, chỉnh sửa rồi lan truyền thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Hiện tại đoạn clip ghi lại khoảnh khắc gây tranh cáu của Ryujin vẫn dang được quan tâm đặc biệt.

Ảnh: X