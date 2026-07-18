Việt Nam có ca sĩ là "con nhà nòi" ẩn mình gần 10 năm, vừa debut đã được báo quốc tế khen ngợi

Ca sĩ này sở hữu xuất thân khiến ai biết cũng phải choáng.

Thể Thiên - Cháu ruột Trịnh Công Sơn gây chú ý tại Tinh Hà Say Hi

Thời gian qua, Thể Thiên nhận được sự quan tâm khi tham gia chương trình Tinh Hà Say Hi. Sau hai tập lên sóng, nam ca sĩ góp mặt trong tiết mục Im Đợi Người Anh Thương cùng Wren Evans, CAPTAIN BOY và IVAN.

Thể Thiên đang được nhiều sự quan tâm của khán giả khi tham gia Tinh Hà Say Hi

Sau phần trình diễn, những đoạn video có sự xuất hiện của Thể Thiên được chia sẻ trên mạng xã hội. Thông tin về xuất thân, quá trình hoạt động trong giới thời trang và các sản phẩm âm nhạc trước đây của nam ca sĩ cũng được khán giả tìm kiếm trở lại.

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Tên đầy đủ của Thể Thiên là Trần Thế Thể Thiên. Tên này do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặt. Anh là con trai út của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, đồng thời là cháu ruột của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong thế hệ trẻ của gia đình, Thể Thiên là người tiếp tục hoạt động ở cả hai vai trò ca sĩ và người sáng tác.

Thể Thiên từng xuất hiện tại Vietnam’s Got Talent năm 2012. Sau lần xuất hiện tại Vietnam’s Got Talent năm 2012, Thể Thiên gần như vắng bóng trên sân khấu ca hát suốt hơn 10 năm. Trong quãng thời gian này, anh sang Canada học nghệ thuật rồi trở về Việt Nam làm stylist dưới nghệ danh Tigre, đứng sau hình ảnh của nhiều nghệ sĩ trước khi chính thức debut vào cuối năm 2024.

Thể Thiên là cháu ruột của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và là con trai út của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh

Khi trở về Việt Nam, Thể Thiên chưa hoạt động ngay với vai trò ca sĩ. Anh sử dụng nghệ danh Tigre và làm việc trong lĩnh vực thời trang, chủ yếu đảm nhận công việc stylist và xây dựng hình ảnh cho nghệ sĩ. Thể Thiên từng hợp tác với Suboi, Hồ Ngọc Hà, Châu Bùi, tlinh, Đức Phúc, Noo Phước Thịnh, Mỹ Anh và Minh Tú. Anh tham gia thực hiện trang phục, tạo hình hoặc định hướng hình ảnh trong một số dự án của các nghệ sĩ này.

Khi trở về Việt Nam, Thể Thiên chưa hoạt động ngay với vai trò ca sĩ. Anh sử dụng nghệ danh Tigre và làm việc trong lĩnh vực thời trang

Thể Thiên từng chia sẻ về áp lực khi được giới thiệu bằng danh xưng cháu trai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Theo nam ca sĩ, mối quan hệ gia đình khiến anh thường xuyên được nhắc đến cùng di sản âm nhạc của cố nhạc sĩ. Sau nhiều năm làm việc trong thời trang, Thể Thiên bắt đầu chuyển trọng tâm sang âm nhạc. Cuối năm 2024, anh chính thức giới thiệu album đầu tay và hoạt động với tên thật.

Sự xuất hiện tại chương trình đưa Thể Thiên đến gần hơn với nhóm khán giả đại chúng

Trước Tinh Hà Say Hi, Thể Thiên chưa xuất hiện thường xuyên trong các chương trình truyền hình thực tế. Hoạt động của anh chủ yếu gồm phát hành nhạc, biểu diễn tại một số sự kiện và tham gia những chương trình liên quan đến âm nhạc Trịnh Công Sơn. Sự xuất hiện tại chương trình đưa Thể Thiên đến gần hơn với nhóm khán giả đại chúng. Những thông tin liên quan đến gia đình, nghệ danh Tigre và thời gian làm stylist cũng được nhắc lại sau khi chương trình lên sóng.

Vừa debut đã được báo quốc tế khen ngợi

Tháng 12/2024, Thể Thiên chính thức ra mắt với album Trần Thế. Sản phẩm gồm 10 ca khúc, được chia thành hai phần và có sự tham gia sản xuất của onionn cùng Pixel Neko. Tên album được lấy từ hai chữ đầu trong tên đầy đủ Trần Thế Thể Thiên. Nam ca sĩ tham gia sáng tác phần lớn các ca khúc, đồng thời trực tiếp thể hiện toàn bộ dự án.

Tháng 12/2024, Thể Thiên chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ bằng album Trần Thế

Trong Trần Thế, Thể Thiên sử dụng nhiều thể loại như hyperpop, UK garage, amapiano, house và vinahouse. Các yếu tố âm nhạc điện tử được kết hợp với ca trù, nhạc Trịnh và những chi tiết liên quan đến quê hương của gia đình. Ở ca khúc ZOO , Thể Thiên đưa một đoạn hát ca trù vào phần nhạc điện tử. Ca khúc sử dụng cách hát truyền thống trong khi phần hòa âm có nhiều âm thanh điện tử và tiết tấu nhanh.

Thể Thiên cũng thực hiện một phiên bản mới của Diễm Xưa, sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong album, ca khúc được phối trên nền house thay vì giữ nguyên cách thể hiện trữ tình thường thấy ở những phiên bản trước. Ở phần mở đầu của Hồn Trai, giọng hát của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh xuất hiện qua đoạn sample từ ca khúc Một Cõi Đi Về. Sau đoạn mở đầu, bài hát chuyển sang phần thể hiện của Thể Thiên.

MV SAIGONTEY - Thể Thiên ft. tlinh

Album khép lại bằng ca khúc về Huế. Nội dung bài hát hướng đến Huế, quê gốc của gia đình Thể Thiên và cũng là vùng đất gắn với cuộc đời, âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Ngoài những chi tiết liên quan đến gia đình, album còn có sự góp mặt của tlinh trong ca khúc SAIGONTEY. MV SAIGONTEY có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ và người mẫu quen thuộc như Minh Tú, Châu Bùi, WEAN, Công Dương, Naomi và Alex Fox. Đây cũng là một trong những ca khúc được giới thiệu đầu tiên từ album Trần Thế.

Đến tháng 2/2025, Thể Thiên được tạp chí âm nhạc Anh NME gọi anh là một trong những nghệ sĩ nhạc pop mới thú vị của Việt Nam

Sau khoảng hai tuần phát hành, Trần Thế đạt #2 trên bảng xếp hạng album của Apple Music Việt Nam. Một số ca khúc trong dự án cũng được sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội. Đến tháng 2/2025, Thể Thiên được tạp chí âm nhạc Anh NME giới thiệu trong một bài viết về các nghệ sĩ mới. Tạp chí này gọi anh là một trong những nghệ sĩ nhạc pop mới thú vị của Việt Nam. Bài viết của NME đề cập đến album Trần Thế, cách Thể Thiên kết hợp các dòng nhạc điện tử với yếu tố truyền thống và những chất liệu liên quan đến văn hóa Việt Nam.

Sau hai tập lên sóng, Thể Thiên được chú ý qua tiết mục Im Đợi Người Anh Thương và được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá ở những vòng thi tiếp theo

So với thời gian làm stylist, hoạt động âm nhạc của Thể Thiên vẫn còn tương đối mới. Trần Thế là album đầu tiên anh phát hành dưới vai trò ca sĩ, người sáng tác và nghệ sĩ độc lập. Đến năm 2026, Thể Thiên tham gia Tinh Hà Say Hi. Sau hai tập lên sóng, Thể Thiên được chú ý qua tiết mục Im Đợi Người Anh Thương và được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá ở những vòng thi tiếp theo.

Ảnh: FBNV/ Tinh Hà Say Hi