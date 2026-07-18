Đoạn video bị cả MXH chê cười của Neko Lê

Đoạn clip làm dân tình… “khó nói” khi lỡ nhìn thấy.

Mới đây, Neko Lê tiếp tục trở thành đề tài bàn tán sau khi một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc anh xuất hiện tại sự kiện được chia sẻ rộng rãi trên Threads. Video chỉ kéo dài khoảng 7 giây, vẫn đủ khiến mạng xã hội náo loạn vì tạo hình của nam nghệ sĩ.

Đoạn clip đang nhận về lượt tương tác vô cùng lớn trên mạng xã hội của Neko Lê

Trong clip, Neko Lê đội mái tóc giả bạch kim dài, nhiều lọn nhỏ rủ xuống trước mặt. Anh diện bộ trang phục đen ôm sát mang hơi hướng cosplay, kết hợp lớp trang điểm đậm và đôi môi bóng. Phía sau là chiếc ghế đỏ lớn, còn Neko Lê đứng phía trước, đưa một tay ra tạo dáng như nhân vật đang ban lệnh. Tuy nhiên, mái tóc cổ trang, trang phục lại nghiêng về chiến binh giả tưởng, trong khi lớp makeup bóng khiến gương mặt của Neko Lê càng trở nên khác lạ.

Hình ảnh đang được bàn tán trên mạng của Neko Lê

Đọa clip nhận về lượng tương tác vô cùng lớn với 17,9 nghìn lượt chia sẻ

Bài đăng chia sẻ đoạn clip nhanh chóng đạt khoảng 4,8 nghìn lượt yêu thích, hơn 700 bình luận và 17,9 nghìn lượt chia sẻ. Nhiều khán giả cho rằng đoạn clip được truyền tay chủ yếu vì quá khó hiểu và như đang là một trò đùa trên mạng. Quyền lực chưa thấy đâu, phần tạo hình đã bị khán giả mang ra chế giễu. Có người đây là “vương triều xác sống”. Một số bình luận nhận xét nam nghệ sĩ giống nhân vật cosplay nhưng tóc, quần áo và makeup lại thuộc ba câu chuyện khác nhau. Một số bình luận còn đùa rằng không xem thì tò mò, nhưng lỡ bấm vào lại thấy như vừa “cạn phước” vì tổng thể quá cringe và nặng nề.

Dưới đoạn clip, một loạt bình luận được để lại:

- Stylist và makeup hãm hại hay sao mà như mụ phù thủy già.

- Tóc một đường, bộ đồ một nẻo, nhìn tổng thể không liên quan gì nhau.

- Vương triều xác sống là có thật.

- Nhìn lượng chia sẻ là hiểu lòng người.

- Sáng sớm lướt trúng clip này đúng là một thử thách.

- Không nán lại thêm 5s là không khổ rồi.

- Phần thưởng cho những đứa thức khuya hay gì.

- Dầu cỡ này chiên chả giò của các gia đình Việt Nam được hẳn 3 năm.

- Trang phục lồng lộn vầy chắc chắn phải được sắm vai kép chính trong vở tuồng thần điêu đại hiệp, cụ thể là điêu huynh.

Một số khán giả cho rằng vấn đề không nằm ở việc Neko Lê để tóc dài hay trang điểm đậm. Nam nghệ sĩ hoàn toàn có thể thử nghiệm hình ảnh mới, đặc biệt tại những sự kiện có màu sắc trình diễn. Điểm khiến tổng thể bị chê lại nằm ở cách lựa chọn và kết hợp các chi tiết. Một đoạn clip vốn chỉ ghi lại vài giây tại sự kiện vì thế trở thành meme mới trên mạng xã hội.

Neko Lê vốn đang là một trong những nghệ sĩ "bị soi" nhiều nhất thời gian qua

Việc đoạn clip lan nhanh cũng không quá khó hiểu khi Neko Lê vốn đang là một trong những nghệ sĩ bị soi nhiều nhất thời gian qua. Sau tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 phát sóng tối 4/7, anh cùng nhóm anh tài mùa 1 trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trên mạng xã hội.

Neko Lê từng tham gia mùa đầu, có lượng người hâm mộ sẵn có và kinh nghiệm qua chuỗi sân khấu lớn. Tuy nhiên, màn trở lại bị một bộ phận khán giả nhận xét chưa tương xứng với lợi thế này. Phần dàn dựng bị chê cầu kỳ, nặng biểu cảm và mảng miếng nhưng thiếu điểm nhấn âm nhạc.

Riêng Neko Lê gây tranh cãi nhiều nhất sau tiết mục solo Do U See

Riêng Neko Lê gây tranh cãi nhiều nhất sau tiết mục solo Do U See. Các ý kiến trái chiều tập trung vào chất giọng, khả năng làm chủ sân khấu và độ nổi bật của anh khi đứng cạnh những thành viên khác. Chủ đề liên quan đến phần thể hiện của Neko Lê từng ghi nhận hàng triệu bài đăng trên Threads, kéo theo nhiều bình luận yêu cầu anh chứng minh rõ hơn năng lực khi trở lại mùa hai.

Neko Lê vì thế liên tục bị đặt dưới sự soi xét. Khi sự chú ý tiêu cực vẫn chưa hạ nhiệt, một đoạn clip dài 7 giây với tóc bạch kim, son bóng và bộ đồ khó hiểu đương nhiên dễ dàng trở thành chủ đề bàn luận khắp mạng xã hội.

Khi sự chú ý tiêu cực vẫn chưa hạ nhiệt, đoạn clip của Neko Lê tiếp tục trở thành meme để dân mạng truyền tai nhau

Hiện bài đăng vẫn tăng tương tác nhanh, số lượt gửi đã tiến gần 18 nghìn và bỏ xa lượt yêu thích. Neko Lê chỉ đứng dậy, chỉ tay trong vài giây nhưng mạng xã hội đã có thêm một meme mới để truyền tay.

Ảnh: FBNV