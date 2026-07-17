Tinh Hà "Say Hi" ra mắt bản Premium, fan có thêm cơ hội săn vé Chung kết trực tiếp

Sau khi tập 2 cán mốc hơn 2 triệu lượt xem chỉ trong 20 giờ và tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội, Tinh Hà "Say Hi" tiếp tục chiều người hâm mộ với phiên bản Premium.

Chương trình thực tế âm nhạc Tinh Hà "Say Hi" hiện đang thu hút sự quan tâm của khán giả và trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội. Các tiết mục thuộc Live Stage 1 đồng loạt tạo dấu ấn trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài nước. Trong đó, 50 Cuộc Gọi Nhỡ vươn lên vị trí số một YouTube Trending Music Việt Nam sau 24 giờ, bên cạnh nhiều ca khúc xuất hiện trên bảng xếp hạng của Apple Music, Spotify và iTunes.

Bản ballad "50 cuộc gọi nhỡ" của CoolKid, Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ, Jaysonlei tại Tinh Hà "Say Hi" hút gần 2 triệu lượt xem. Ảnh: Vie Channel

Sức hút của chương trình không chỉ đến từ các màn trình diễn được đầu tư mà còn ở những tương tác giữa 24 Anh Trai. Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn được theo dõi đầy đủ hơn các phần thi và những khoảnh khắc chưa xuất hiện trong bản phát sóng chính thức.

Đáp lại sự quan tâm của người hâm mộ, VieON ra mắt Tinh Hà "Say Hi" Premium, cho phép người xem theo dõi mỗi tập sớm hơn hai tiếng so với lịch phát sóng thông thường. Phiên bản Premium cũng bổ sung nhiều nội dung chưa có trong bản phát sóng chính thức, giúp khán giả theo dõi hành trình của 24 Anh Trai đầy đủ hơn.

Ngay sau khi thông tin được công bố, trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều khán giả gọi vui đây là "gói sức khỏe". Theo họ, việc được xem chương trình sớm hơn giúp khán giả theo dõi trọn vẹn mỗi tập, trong khi vẫn cập nhật kịp những diễn biến mới cùng cộng đồng người hâm mộ.

Khán giả xem sớm và nhiều hơn với Tinh Hà 'Say Hi' Premium. Ảnh: Vie Channel

Bên cạnh phiên bản Premium, VieON còn phát hành các nội dung UNCUT độc quyền, gồm những phần thi, màn tương tác và các phân đoạn chưa xuất hiện trong bản phát sóng chính thức. Đây là lựa chọn dành cho những khán giả muốn theo dõi trọn vẹn hơn hành trình của chương trình khi các vòng thi bước vào giai đoạn "sống còn".

Đại diện ban tổ chức cho biết: "Tinh Hà 'Say Hi' Premium là lựa chọn dành cho những khán giả muốn mở rộng trải nghiệm cùng chương trình. Bên cạnh việc được xem sớm, người hâm mộ còn có thể khám phá những phần nội dung chưa từng xuất hiện trên bản phát sóng chính thức, qua đó hiểu rõ hơn hành trình, cảm xúc và sự chuẩn bị của 24 Anh Trai trước mỗi sân khấu".

Tinh Hà "Say Hi" Premium mở bán chính thức. Ảnh: VieON.

Bên cạnh trải nghiệm xem mở rộng, khán giả còn có thể lựa chọn gói phù hợp với nhu cầu theo dõi. Gói "Say Hi" Trọn Hành Trình đồng hành cùng người xem từ tập 3 đến tập 13 và mang đến cơ hội sở hữu vé tham dự đêm Chung kết trực tiếp. Trong khi đó, gói "Say Hi" Chọn Chặng phù hợp với những khán giả muốn theo dõi từng giai đoạn của chương trình, đồng thời có cơ hội nhận Photo Card Anh Trai phiên bản khổ A1. Đăng ký để xem ngay tại đây!