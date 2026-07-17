BTS không bình thường

7 thành viên của BTS làm người hâm mộ toàn cầu khó hiểu vô cùng.

Trưa 17/7, BTS chính thức trình làng MV NORMAL, single tiếp theo được lựa chọn quảng bá từ album ARIRANG. Sản phẩm nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi phần hình ảnh hoàn toàn đối lập với tên ca khúc. NORMAL có nghĩa là “bình thường”, nhưng gần như không có hành động nào của 7 thành viên trong MV này có thể gọi là bình thường theo những quy chuẩn quen thuộc. BTS đưa khán giả vào một dinh thự châu Âu cổ kính, nơi mọi thứ đều sang trọng đến mức lạnh lẽo. Sofa da, đèn chùm pha lê, xe hơi cổ và khu vườn phủ sương tạo cảm giác như một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu. Nhưng chỉ vài giây sau, cả căn nhà lập tức bị 7 thành viên “quậy” tung.

BTS - NORMAL

Bánh kem bay khắp nơi, bàn ăn biến thành chỗ nằm dài và trượt ván. BTS mặc suit, thắt nơ nhưng lại xô đẩy, phá đồ và cười đùa đến ngã chúi nhủi trước khu vực nhà vệ sinh. Ca khúc mang tên NORMAL, nghĩa là “bình thường”, nhưng những gì diễn ra trong MV lại chẳng bình thường chút nào.

Từng thành viên cũng được đặt vào những tạo hình bất cần hiếm thấy. Jungkook ướt sũng dưới vòi hoa sen, vẫn mặc áo khoác da xanh rêu, tóc rối và lạnh lùng bật lửa ở cuối MV. Jimin nằm mệt mỏi trên chiếc giường xa hoa rồi bất ngờ lao vào màn đánh gối khiến lông vũ bay kín căn phòng. V nổi bật với gương mặt đầy vết xước, miếng băng trên mũi và ánh nhìn ngông nghênh khi nằm dài trên sofa. Jin ban đầu còn bình thản uống trà giữa khu vườn u ám, nhưng sau đó cũng đeo kính râm và nhập cuộc. RM cắt bánh giữa bàn tiệc ngổn ngang, j-hope đứng hẳn lên bàn nhảy múa và chơi trống, còn Suga từ phía sau cánh cổng sắt lạnh lùng cũng lao vào đập phá cùng các thành viên.

BTS "nổi loạn" trong MV mới

Từ 7 người đứng riêng trong những căn phòng lạnh lẽo, BTS dần tụ lại giữa một bữa tiệc ngày càng hỗn loạn. Cảm giác cô độc, mệt mỏi ở đầu MV bị cuốn phăng bởi bánh kem, tiếng trống và những màn phá phách mất kiểm soát. Phần hình ảnh được phủ màu retro, hiệu ứng nhiễu hạt và những cú cắt cảnh liên tục. MV trông như một cuộn phim cũ ghi lại đêm tiệc của 7 rockstar đang muốn quên sạch mọi quy tắc.

Đằng sau vẻ ngoài tưng bừng, NORMAL lại nói về khoảng cách giữa ánh hào quang và sự cô độc. Vì thế, gương mặt trầy xước của V, Jungkook ướt sũng hay Jimin ngồi giữa căn phòng ngập lông vũ không chỉ để tạo cảnh đẹp. BTS dường như đang cố tình rũ bỏ hình ảnh hoàn hảo đã gắn với mình suốt nhiều năm. Cả bữa tiệc trong MV giống một màn “xả vai” tập thể: lộn xộn, điên rồ nhưng đúng tinh thần của một ca khúc mang tên NORMAL.

Sau khi MV lên sóng, loạt cảnh 7 thành viên hỗn lọan trong MV được chia sẻ khắp MXH

Sau khi MV lên sóng, loạt cảnh 7 thành viên ném bánh, trượt ván trên bàn ăn hay xô đẩy nhau trước nhà vệ sinh nhanh chóng được chia sẻ. Nhiều khán giả bật cười trước độ “lầy” hiếm thấy của BTS, trong khi một bộ phận lại thừa nhận chưa hiểu hết dụng ý phía sau những hình ảnh tưởng như rời rạc và kỳ quặc. Chính cảm giác khó hiểu ấy khiến NORMAL được bàn tán nhiều hơn, bởi càng mang tên “bình thường”, MV càng cố tình đẩy mọi thứ sang hướng hỗn loạn và không theo bất kỳ khuôn phép nào.

NORMAL là ca khúc thứ 9 trong ARIRANG, album phòng thu thứ 5 đánh dấu màn tái hợp đầy đủ của BTS sau gần 4 năm. Bài hát mang màu pop-rock, có Ryan Tedder tham gia phần lập trình, keyboard và trống. Trái với phần nhạc giàu năng lượng, ca từ lại xoáy vào cảm giác lạc lõng của những người sống giữa danh tiếng, sự phấn khích và những kỳ vọng khổng lồ. BTS nổi tiếng đến mức mọi cử động đều bị theo dõi, nhưng phía sau sân khấu, họ vẫn muốn được nhìn như 7 người đàn ông bình thường.

NORMAL là MV thứ 5 trong kỷ nguyên ARIRANG, album phòng thu thứ 5 được BTS phát hành ngày 20/3

NORMAL là MV thứ 5 trong kỷ nguyên ARIRANG, album phòng thu thứ 5 được BTS phát hành ngày 20/3. Sau khi ra mắt ARIRANG, nhóm nhanh chóng bước vào lịch trình quảng bá và khởi động Arirang World Tour bằng 3 đêm diễn tại sân vận động Goyang vào tháng 4. Sau đó đến Tokyo Dome, Busan rồi chạy dọc Bắc Mỹ và châu Âu. Lịch trình có những điểm dừng lớn như Tampa, Mexico City, Las Vegas, Toronto, Los Angeles, Brussels, London, Munich, Madrid và Paris.

NORMAL lên sóng đúng ngày BTS bước vào đêm diễn đầu tiên tại Pháp, sau đó nhóm sẽ có màn trình diễn trong sân khấu giữa giờ tại chung kết World Cup diễn ra tại Mỹ

Đáng chú ý, NORMAL lên sóng đúng ngày BTS bước vào đêm diễn đầu tiên tại Stade de France. Nhóm biểu diễn tại sân vận động lớn nhất nước Pháp trong 2 ngày 17 và 18/7, sau đó tiếp tục xuất hiện ở trận chung kết World Cup vào ngày 19/7 tại New York New Jersey Stadium. Đây không phải một sân khấu bế mạc thông thường, mà là halftime show đầu tiên trong lịch sử trận chung kết World Cup. BTS giữ vai trò đồng headliner cùng Madonna, Shakira và Justin Bieber. Với NORMAL, BTS tiếp tục kéo sự chú ý của khán giả toàn cầu ngay giữa lịch trình kín đặc. Trong lúc MV mới được bàn tán vì loạt hình ảnh “không bình thường”, người hâm mộ cũng đang đếm ngược chờ 7 thành viên bước lên sân khấu giữa hiệp tại chung kết World Cup 2026.

Ảnh: BTS