Rộ tin show giữa giờ đầu tiên trong lịch sử World Cup kéo dài 30 phút: Justin Bieber hay BTS là tâm điểm?

Những thông tin về đêm chung kết FIFA World Cup 2026 đang được quan tâm hơn bao giờ hết.

Rộ tin FIFA phá lệ nghỉ giữa hiệp 30 phút vì halftime show đầu tiên trong lịch sử

Trận chung kết FIFA World Cup 2026 lúc này không chỉ được quan tâm bởi hai đội tuyển nào sẽ bước vào cuộc đối đầu cuối cùng. Dàn nghệ sĩ biểu diễn, cách FIFA dàn dựng sân khấu và khoảng nghỉ giữa hai hiệp cũng đang trở thành chủ đề được bàn luận không kém diễn biến trên sân. Đây là lần đầu một trận chung kết World Cup có show âm nhạc giữa hai hiệp theo mô hình quen thuộc tại Super Bowl.

Nhiều trang truyền thông quốc tế đưa tin rằng khoảng nghỉ giữa hai hiệp của trận chung kết World Cup 2026 có thể được kéo dài lên khoảng 30 phút vì halftime show

Tuy nhiên, càng đến gần ngày diễn ra, kế hoạch biến chung kết thành đại tiệc giải trí càng phát sinh nhiều tranh cãi. Mới đây, The Times đưa tin khoảng nghỉ giữa hai hiệp của trận chung kết World Cup 2026 có thể được kéo dài lên khoảng 30 phút. Con số này gấp đôi thời lượng 15 phút thường thấy trong các trận bóng đá.

Theo kế hoạch được truyền thông Anh đăng tải, show âm nhạc thực tế chỉ kéo dài 11 phút. Phần thời gian còn lại nhiều khả năng được sử dụng để dựng sân khấu, đưa nghệ sĩ vào sân, tổ chức biểu diễn rồi tháo toàn bộ thiết bị trước khi hiệp hai bắt đầu. Hiện FIFA chưa chính thức xác nhận khoảng nghỉ sẽ kéo dài đúng 30 phút.

Thông tin khoảng nghĩ giữa hiệp kéo dài 30 phút nhanh chóng gây tranh cãi

Dù vậy, thông tin này vẫn nhanh chóng gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng việc trận chung kết bị ngắt quãng lâu gấp đôi chỉ để phục vụ phần biểu diễn có thể ảnh hưởng đến nhịp thi đấu và quá trình chuẩn bị của cầu thủ. Trong khi nhiều khán giả cho rằng ban tổ chức đang đẩy phần giải trí đi quá xa. Với họ, trận chung kết World Cup vốn đã đủ sức hút, điều cần được giữ trọn là nhịp bóng đá thay vì kéo dài thời gian chờ chỉ để phục vụ một sân khấu giữa hiệp.

Trước đó, FIFA xác nhận Madonna, Shakira và BTS là ba nghệ sĩ đồng diễn chính tại halftime show đầu tiên trong lịch sử chung kết World Cup

Sau đó Justin Bieber tiếp tục được được xác nhận thêm vào vị trí đồng headliner

Trước đó, vào ngày 14/5, FIFA xác nhận Madonna, Shakira và BTS là ba nghệ sĩ đồng diễn chính tại halftime show đầu tiên trong lịch sử chung kết World Cup. Chương trình được Chris Martin của Coldplay phụ trách tuyển chọn và định hướng nội dung.

Đến ngày 8/7, Justin Bieber tiếp tục được thêm vào vị trí đồng headliner. Lineup chính thức lúc này gồm Madonna, Shakira, BTS và Justin Bieber. Ngoài bốn cái tên trung tâm, Burna Boy, nhạc trưởng Gustavo Dudamel cùng dàn hợp xướng PS22 kết hợp với Coldplay cũng sẽ xuất hiện. Các nhân vật từ Sesame Street và The Muppets được xác nhận tham gia chương trình.

Nếu chỉ tính bốn headliner và chia đều thời lượng, mỗi nghệ sĩ có chưa đến 3 phút xuất hiện. Con số này còn chưa bao gồm thời gian chuyển cảnh, phần trình diễn của các khách mời và những phân đoạn kết nối chung.

Việc ban tổ chức sẽ đưa tất cả lên sân khấu trong 11 phút bằng cách nào vì thế trở thành dấu hỏi lớn

Đặc biệt, BTS là nhóm nhạc nhiều thành viên, còn Shakira được xác nhận sẽ trình diễn Dai Dai cùng Burna Boy. Gustavo Dudamel, Coldplay và dàn hợp xướng PS22 cũng được FIFA giới thiệu là những nhân tố giữ vai trò quan trọng. Việc ban tổ chức sẽ đưa tất cả lên sân khấu trong 11 phút bằng cách nào vì thế trở thành dấu hỏi lớn.

Lễ bế mạc có Tom Cruise và IShowSpeed, khán giả không hiểu sẽ biểu diễn gì

Bên cạnh show giữa hiệp, FIFA vừa công bố lineup tham gia lễ bế mạc diễn ra tại Sân vận động New York New Jersey vào ngày 19/7. Chương trình bắt đầu trước trận chung kết 90 phút.

Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams và IShowSpeed được xác nhận tham gia biểu diễn. Tom Cruise sẽ có một “màn xuất hiện đặc biệt”, trong khi Jennifer Hudson đảm nhận phần trình bày quốc ca Mỹ trước khi trận đấu bắt đầu.

Hai cái tên gây chú ý trong phần diễn bế mạc là IShowSpeed

và Tom Cruise

Đội hình lập tức khiến mạng xã hội xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Bên cạnh những ca sĩ quen thuộc, một tài tử hành động và một streamer bất ngờ được đưa lên sân khấu lớn nhất World Cup.

“Tom Cruise sẽ hát hay tái hiện Mission: Impossible ?”, “IShowSpeed lên sân khấu để làm gì?”, “Speed sẽ biểu diễn hay chỉ hô tên Ronaldo?” là những phản ứng được chia sẻ dưới các bài đăng công bố đội hình.

Tại lễ bế mạc Olympic Paris 2024, Tom Cruise từng đu dây từ mái sân vận động, đáp xuống khu vực khán giả rồi rời đi bằng mô tô

Việc khán giả liên tưởng đến một màn hành động không phải không có cơ sở. Tại lễ bế mạc Olympic Paris 2024, Tom Cruise từng đu dây từ mái sân vận động, đáp xuống khu vực khán giả rồi rời đi bằng mô tô. Từ tiền lệ này, nhiều người cho rằng nam tài tử có thể tiếp tục mang đến một màn xuất hiện đậm chất Mission: Impossible tại World Cup. Tuy nhiên, FIFA hiện chưa hé lộ nội dung cụ thể.

IShowSpeed cũng trở thành cái tên khiến khán giả tò mò. Trong thông báo của FIFA, nam streamer được xếp vào nhóm biểu diễn cùng Laura Pausini, Nicole Scherzinger và Robbie Williams, nhưng nội dung tiết mục chưa được hé lộ.

Thực tế, IShowSpeed không hoàn toàn là một cái tên “lạc quẻ” trên sân khấu âm nhạc. Anh có ca khúc Champion nằm trong album chính thức của FIFA World Cup 2026. Sản phẩm còn từng lọt top video âm nhạc toàn cầu trên YouTube trong thời gian giải đấu diễn ra.

Nhiều người dự đoán IShowSpeed có thể trình diễn ca khúc Champion tại lễ bế mạc

Vì vậy, nhiều người dự đoán IShowSpeed có thể trình diễn chính ca khúc này tại lễ bế mạc. Tuy nhiên, FIFA hiện chưa xác nhận anh sẽ hát Champion , tham gia một tiết mục kết hợp hay chỉ đảm nhận phần khuấy động sân vận động.

Tây Ban Nha đã giành vé đầu tiên vào chung kết, còn đối thủ sẽ được xác định sau trận Anh - Argentina. Thế nhưng trước giờ bóng lăn, điều được bàn tán không chỉ là cuộc đua vô địch mà còn là loạt sân khấu bao quanh trận đấu. FIFA hiện mới công bố dàn lineup, trong khi cách chia 11 phút biểu diễn, danh sách ca khúc hay vai trò cụ thể của Tom Cruise và IShowSpeed vẫn được giữ kín.

Khi những chi tiết quan trọng chưa được giải đáp, tranh cãi về khoảng nghỉ 30 phút và nguy cơ phần giải trí lấn át trận cầu lớn nhất giải nhiều khả năng còn kéo dài đến sát ngày chung kết.

Ảnh: FIFA/ X