Lễ trao giải thưởng âm nhạc hàng đầu của Kpop - Golden Disc Awards lần thứ 41 sẽ tổ chức ở Việt Nam

Đây là lần đầu tiên Golden Disc Awards lựa chọn Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức lễ trao giải và là lần thứ 8 sự kiện diễn ra ở ngoài Hàn Quốc.

Stray Kids giành giải thưởng Album của năm tại lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 40 (Ảnh: JYP Entertainment)

Kể từ khi trở lại với hình thức tổ chức trực tiếp sau đại dịch COVID-19 vào năm 2023, Golden Disc Awards liên tục mở rộng quy mô tổ chức. Lễ trao giải lần thứ 37 tại Bangkok thu hút khoảng 35.000 khán giả, lần thứ 38 tại Jakarta đón 35.000 người tham dự, lần thứ 39 tổ chức trong hai ngày tại Fukuoka ghi nhận khoảng 60.000 khán giả...



Ảnh: BTC

Việc lựa chọn Hà Nội là điểm đến tiếp theo vào tháng 1/2027 được kỳ vọng sẽ mở ra một dấu mốc mới trong hành trình quốc tế hóa của Golden Disc Awards. Ban Tổ chức cũng đang chuẩn bị một lễ trao giải quy mô lớn với những sân khấu được đầu tư công phu cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Kpop hàng đầu.

Golden Disc Awards là lễ trao giải thường niên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc đại chúng Hàn Quốc đạt nhiều thành tựu nổi bật trong năm. Không chỉ ghi dấu ấn bởi kết quả trao giải, chương trình còn được yêu thích nhờ những màn trình diễn độc quyền, sự kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ và chất lượng dàn dựng sân khấu được nâng tầm qua từng mùa giải. Golden Disc Awards lần thứ 40 đã quy tụ 18 nghệ sĩ và nhóm nhạc K-pop nổi tiếng như Jennie (BLACKPINK), LE SSERAFIM, Stray Kids, IVE, NCT WISH, ENHYPEN, ALLDAY PROJECT và KiiiKiii...