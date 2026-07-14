Người cực kỳ quan trọng của Mỹ Tâm

Nếu không có người này, chưa chắc nữ ca sĩ số 1 Việt Nam thành công như hiện tại.

Ân nhân của Mỹ Tâm

Trong hành trình hơn hai thập kỷ chinh phục đỉnh cao Vpop của Mỹ Tâm, bên cạnh nỗ lực cá nhân, nữ ca sĩ còn gắn liền với sự đồng hành của những cộng sự đặc biệt. Trong đó, nhạc sĩ Lê Quang được xem là một trong hai ân nhân lớn nhất của "Họa mi tóc nâu", cùng với cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Không chỉ góp phần tạo nên những bản hit để đời, ông còn là người định hướng nghệ thuật và nâng đỡ Mỹ Tâm trong giai đoạn đầu sự nghiệp, đặt nền móng để cô trở thành ngôi sao hạng A của Vpop.

Niềm Tin Chiến Thắng - một trong những bản hit nổi tiếng nhất sự nghiệp Mỹ Tâm là sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang

Nhắc đến giai đoạn rực rỡ nhất của Mỹ Tâm trong thập niên 2000, không thể không nhắc đến dấu ấn của nhạc sĩ Lê Quang. Ông là người đứng sau hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ như Niềm Tin Chiến Thắng, Giọt Sương, Mãi Yêu, Tình Về Mai Sau, Đợi Yêu ...

Đặc biệt, Niềm Tin Chiến Thắng không chỉ trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu trong sự nghiệp Mỹ Tâm mà còn được nhiều khán giả xem là bản nhạc mang tính biểu tượng của Vpop, sống bền bỉ trong ký ức nhiều thế hệ người yêu nhạc.

Mỹ Tâm luôn dành cho Lê Quang sự kính trọng đặc biệt, xem ông như ân nhân lớn trong cuộc đời nghệ thuật

Không dừng lại ở vai trò sáng tác, Lê Quang còn là nhà sản xuất âm nhạc và người đồng hành sát sao với Mỹ Tâm trong giai đoạn nữ ca sĩ bắt đầu bứt phá. Ông góp phần định hình tư duy nghệ thuật, hỗ trợ cô kết nối với những sân khấu lớn cũng như bảo chứng về chuyên môn trong thời điểm tên tuổi Mỹ Tâm đang từng bước khẳng định vị thế. Mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ không chỉ dừng lại ở công việc. Mỹ Tâm luôn dành cho Lê Quang sự kính trọng đặc biệt, xem ông như ân nhân lớn trong cuộc đời nghệ thuật.

Sinh năm 1968 tại TP.HCM, Lê Quang là một trong những nhạc sĩ có ảnh hưởng lớn đến diện mạo nhạc trẻ Việt Nam giai đoạn cuối thập niên 1990 và những năm 2000. Trước khi nổi tiếng với vai trò nhạc sĩ, ông từng là tay guitar bass của 1 ban nhạc rock từ năm 1991. Sau đó, Lê Quang chuyển hướng sang sáng tác và nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất của thị trường âm nhạc.

Kho tàng sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang gắn liền với nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng

Kho tàng sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang gắn liền với nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng. Có thể kể đến Đi Về Nơi Xa, Lời Ru Tình, Dòng Máu Lạc Hồng của Đan Trường, Miền Cát Trắng của Quang Dũng, Mùa Hè Bực Bội của Thu Minh, cùng hàng loạt ca khúc dành riêng cho Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Thanh Thảo... Trong giai đoạn đỉnh cao, Lê Quang liên tục được vinh danh tại các giải thưởng âm nhạc uy tín.

Năm 2018, nhạc sĩ Lê Quang cùng vợ là ca sĩ Cam Thơ sang Mỹ định cư. Một năm sau, ông gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng khi phải cắt bỏ chân phải do biến chứng của bệnh tiểu đường. Đến năm 2021, ông tiếp tục trải qua ca phẫu thuật thông mạch máu não.

Mỹ Tâm là một trong những người âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ ân nhân về chi phí chữa bệnh cho nhạc sĩ Lê Quang

Trong khoảng thời gian khó khăn, Mỹ Tâm là một trong những người âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ ân nhân về chi phí chữa bệnh. Mỗi lần sang Mỹ lưu diễn, nữ ca sĩ đều dành thời gian đến thăm nhà riêng của người nhạc sĩ từng gắn bó với mình. Ngược lại, dù sức khỏe không còn như trước, Lê Quang cũng nhiều lần cố gắng trở về Việt Nam để góp mặt trong những liveshow quan trọng của "Họa mi tóc nâu".

Mỹ Tâm vẫn giữ vững vị thế hàng đầu sau hơn 20 năm

Từ một giọng ca nổi bật của thế hệ đầu những năm 2000, Mỹ Tâm đến nay vẫn được xem là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất Vpop. Điều giúp cô duy trì vị thế suốt hơn 25 năm không chỉ là chuỗi bản hit hay những liveshow đông khán giả, mà còn là tư duy làm nghề luôn đổi mới và tiên phong. Mỹ Tâm sở hữu công ty giải trí riêng, nhiều tài sản giá trị và luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ có mức cát-xê cao trên thị trường.

Mỹ Tâm nổi tiếng suốt 3 thập kỷ

Mỹ Tâm là nghệ sĩ hiếm hoi tổ chức live concert suốt 2 thập kỷ mà luôn tạo cơn sốt cháy vé, liên tục mở rộng kỷ lục của bản thân và cả Vpop. Từ năm 2004, Mỹ Tâm đã tổ chức tour liveshow Ngày Ấy & Bây Giờ gắn với album phòng thu Yesterday & Now (Vol.3) . Sau đêm diễn tại Sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM), chương trình tiếp tục được mang đến Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), đánh dấu bước tiến quan trọng của nữ ca sĩ trong việc đưa sân khấu quy mô lớn trở thành một phần của chiến lược quảng bá album.

Đến năm 2008, cô tiếp tục thực hiện tour Sóng Đa Tần, đồng hành cùng hai album Trở Lại (Vol.6) và To The Beat (Vol.7). Những dự án này cho thấy Mỹ Tâm là một trong những nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam xem album không chỉ là sản phẩm phát hành, mà còn là nền tảng để xây dựng các chuỗi biểu diễn quy mô trên nhiều tỉnh, thành.

Mỹ Tâm luôn có những show/tour diễn gắn liền với album của mình

Một cột mốc khác trong sự nghiệp của Mỹ Tâm là album Tâm 9 phát hành cuối năm 2017. Thay vì lựa chọn hình thức họp báo hay showcase truyền thống, nữ ca sĩ triển khai chuỗi sự kiện quảng bá xuyên ba miền TP.HCM - Hà Nội - Đà Nẵng. Mỗi điểm dừng đều kết hợp ký tặng album, bán đĩa trực tiếp và tổ chức mini concert miễn phí ngoài trời, thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Chỉ trong 15 ngày đầu phát hành, Tâm 9 bán khoảng 12.000 CD; đến đầu năm 2020, doanh số vượt mốc 50.000 bản - thành tích hiếm có trong bối cảnh thị trường nhạc số đã thay thế phần lớn đĩa vật lý.

Tâm 9 là một trong những album thay đổi diện mạo nhạc Việt

Album cũng tạo hiệu ứng mạnh với loạt ca khúc như Người Hãy Quên Em Đi, Đâu Chỉ Riêng Em, Đừng Hỏi Em, Nếu Có Buông Tay, Chuyện Buồn hay Muộn Màng Là Từ Lúc. Đặc biệt, "vũ điệu say rượu" trong Người Hãy Quên Em Đi từng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, góp phần kéo dài sức nóng của dự án sau chuỗi showcase.

Đêm diễn tại Sân vận động Mỹ Đình ghi nhận hơn 30.000 khán giả tham dự vào cuối năm 2022 từng là kỷ lục không ai phá vỡ

... trước khi Mỹ Tâm tự vượt qua chính mình với live concert See The Light

Chuỗi concert Tri Âm giai đoạn 2021-2022 trở thành một trong những dấu son lớn nhất sự nghiệp. Đêm diễn tại Sân vận động Mỹ Đình ghi nhận hơn 30.000 khán giả tham dự vào cuối năm 2022 từng là kỷ lục không ai phá vỡ, trước khi Mỹ Tâm tự vượt qua chính mình với live concert See The Light. Concert tổ chức tại Mỹ Đình, thu hút khoảng 40.000 khán giả trong gần 4 giờ biểu diễn hơn 30 ca khúc. Đây cũng là lần thứ ba nữ ca sĩ tổ chức liveshow tại sân vận động quốc gia.

Mỹ Tâm được chọn là người thể hiện Quốc ca và Giai Điệu Tự Hào tại Quảng trường Ba Đình trong ngày Đại lễ A80

Bên cạnh các dự án âm nhạc, Mỹ Tâm vẫn duy trì độ phủ sóng mạnh mẽ với nhiều hoạt động nghệ thuật chính luận. Những lần xuất hiện của Mỹ Tâm đều mang tầm ảnh hưởng đại chúng. Mỹ Tâm được chọn là người thể hiện Quốc ca và Giai Điệu Tự Hào tại Quảng trường Ba Đình trong ngày Đại lễ A80.

Mỹ Tâm trình diễn tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mới đây nhất, Mỹ Tâm tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý khi trình diễn tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, cô vẫn giữ được sức hút với nhiều thế hệ khán giả và được xem là một trong những biểu tượng tiêu biểu cho sự bền bỉ, nghiêm túc của Vpop.

Điều giúp Mỹ Tâm duy trì vị thế suốt nhiều năm không chỉ nằm ở những kỷ lục hay thành tích thương mại, mà còn ở sự ghi nhận từ giới chuyên môn, sự yêu mến của nhiều thế hệ khán giả và hình ảnh một nghệ sĩ chuyên nghiệp, tử tế

Điều giúp Mỹ Tâm duy trì vị thế suốt nhiều năm không chỉ nằm ở những kỷ lục hay thành tích thương mại, mà còn ở sự ghi nhận từ giới chuyên môn, sự yêu mến của nhiều thế hệ khán giả và hình ảnh một nghệ sĩ chuyên nghiệp, tử tế. Trong đó, việc luôn trân trọng và biết ơn những người từng đồng hành, nâng đỡ mình từ những ngày đầu, như nhạc sĩ Lê Quang, cũng là một trong những lý do giúp "Họa mi tóc nâu" nhận được sự yêu mến bền bỉ từ công chúng.