Ca sĩ được Trấn Thành khen ngợi tại Tinh Hà Say Hi: 2 lần lỡ hẹn debut quốc tế, gia thế khủng về nước tìm hào quang

Tiết mục tại Tinh Hà Say Hi giúp nam ca sĩ nhận phản hồi tích cực sau thời gian mờ nhạt tại thị trường Việt.

DILLAN nhận lời khen từ Trấn Thành tại Live Stage 1 của Tinh Hà Say Hi

Sau 2 tập phát sóng của Tinh Hà Say Hi, DILLAN là nhân tố nhận được nhiều sự chú ý nhờ sự lột xác so với lần xuất hiện trước. Không còn tập trung phô diễn vũ đạo, nam ca sĩ cho thấy sự tự tin hơn trong giọng hát, biểu cảm và khả năng phối hợp nhóm.

DILLAN là một trong những cái tên được quan tâm nhiều sau Live Stage 1 Tinh Hà Say Hi

Tại Live Stage 1, DILLAN cùng Xuân Định K.Y và KIMLONG về đội WEAN, trình diễn ca khúc Cô Đơn Anh Cũng Vui . Tiết mục được dàn dựng như một khu chung cư, đại diện cho những kiểu cô đơn của người trưởng thành. DILLAN hóa thân thành chàng trai có cuộc sống vật chất đủ đầy nhưng thiếu thốn tình cảm gia đình.

Tiết mục Cô Đơn Anh Cũng Vui - Team WEAN LE

Dù ballad đòi hỏi cao về khả năng xử lý tiếng Việt, DILLAN vẫn hoàn thành tròn vai. So với thời điểm tham gia Anh Trai Say Hi 2025, anh phát âm rõ chữ và giữ phong độ ổn định, hòa quyện tốt vào màu sắc chung của tiết mục.

Ngay trên sân khấu, Trấn Thành đã lên tiếng động viên: “Em làm rất giỏi. Phần em hát rất hay và cảm xúc. Người giỏi không phải lúc nào cũng là người đưa ra ý kiến. Chỉ cần làm tốt việc của mình và có trách nhiệm với đồng đội, đó đã là giỏi rồi”. Nam MC cũng đánh giá đây là một trong những tiết mục mang lại nhiều cảm xúc nhất tại vòng thi này. Chung cuộc, đội WEAN nhận 68 phiếu, đứng hạng 3 sau đội Dương Domic và CoolKid.

Sau khi trình diễn, DILLAN nhận được lời khen động viên từ MC Trấn Thành và phản ứng tích cực từ khán giả

Trên kênh broadcast cá nhân, DILLAN bày tỏ niềm vui khi được khán giả công nhận sự nỗ lực. Nam ca sĩ khẳng định bản thân vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện nhưng quyết tâm không "giậm chân tại chỗ". Phản ứng tích cực từ tiết mục này là bước đệm tốt cho DILLAN tại hành trình của Tinh Hà Say Hi sau này.

Hai lần lỡ hẹn debut quốc tế, về Việt Nam tìm dấu ấn

DILLAN tên thật là Phan Đức Nhật Hoàng, sinh năm 2000 tại Huế nhưng đã theo gia đình sang Mỹ sinh sống từ nhỏ. Trước khi chính thức về Việt Nam phát triển sự nghiệp, anh từng có một khoảng thời gian dài được rèn luyện, đào tạo bài bản về thanh nhạc, vũ đạo và kỹ năng biểu diễn tại môi trường giải trí Hàn Quốc.

DILLAN tên thật là Phan Đức Nhật Hoàng, trước khi chính thức về Việt Nam phát triển sự nghiệp, anh từng có một khoảng thời gian dài được rèn luyện tại Hàn Quốc

Nam ca sĩ bắt đầu được một bộ phận khán giả biết đến khi góp mặt trong các chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn thần tượng quy mô quốc tế. Năm 2023, anh ghi danh tham gia Asia Super Young. Sang năm 2024, DILLAN tiếp tục tìm kiếm cơ hội tỏa sáng tại đấu trường Starlight Boys. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười khi anh không thể giành được suất ra mắt chính thức ở cả hai chương trình này.

Khép lại hành trình chinh chiến ở nước ngoài, DILLAN quyết định trở về Việt Nam và tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2. DILLAN sở hữu lợi thế lớn về ngoại hình, kỹ năng vũ đạo sắc bén và phong thái trình diễn chuyên nghiệp, nhưng lại vấp phải rào cản ngôn ngữ. Anh gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp, tương tác và bộc lộ cá tính riêng bằng tiếng Việt trước ống kính.

Năm 2025, DILLAN trở về Việt Nam tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2

Dù vậy, DILLAN vẫn thể hiện tinh thần bền bỉ khi đi sâu đến Live Stage 4. Anh liên tục biến hóa qua hàng loạt tiết mục như Người Yêu Chưa Sinh Ra, Đa Nghi, Make Up, Vô Số Lần Tình Cờ và Ở Đây Ai Cũng Thương Con. Đáng chú ý, tại Live Stage 3, DILLAN lần đầu tiên được giao phó vai trò đội trưởng, trực tiếp dẫn dắt buitruonglinh, Lohan, Ryn Lee và Đỗ Nam Sơn thực hiện tiết mục Make Up. Tuy nhiên, giữa một mùa giải quy tụ quá nhiều nghệ sĩ đình đám đã có sẵn tên tuổi và lượng người hâm mộ hùng hậu, DILLAN vẫn chưa thể đưa tên tuổi mình thực sự bật lên.

Tuy nhiên, giữa một mùa giải quy tụ quá nhiều nghệ sĩ đình đám đã có sẵn tên tuổi và lượng người hâm mộ hùng hậu, DILLAN vẫn chưa thể đưa tên tuổi mình thực sự bật lên

Xuyên suốt mùa giải, hình ảnh của anh chủ yếu gắn liền với danh xưng "thực tập sinh quốc tế" và những khoảnh khắc bỡ ngỡ, rụt rè trong giai đoạn đầu tiếp xúc với thị trường giải trí Việt Nam. Nam ca sĩ đành ngậm ngùi dừng chân ngay trước thềm vòng Chung kết.

Sau chương trình, anh tiếp tục học thanh nhạc, cải thiện tiếng Việt và phát hành đĩa đơn VVIP vào tháng 4/2026

Sau chương trình, anh tiếp tục học thanh nhạc, cải thiện tiếng Việt và phát hành đĩa đơn VVIP vào tháng 4/2026. Ca khúc gây chú ý vào thời gian đầu khi đạt được #1 iTunes Vietnam, tuy nhiên sau đó ca khúc không duy trì được đà bứt phá và không để lại nhiều dấu ấn trên thị trường âm nhạc.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của DILLAN cũng nhận được sự quan tâm khi anh thường được gắn với hình ảnh “rich kid”, xuất thân trong một gia đình Việt kiều có điều kiện. Đáng chú ý, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng chị gái của anh là Linnie Phan, một người kinh doanh thành công trong lĩnh vực làm đẹp tại Mỹ. Cô từng gây xôn xao truyền thông với lễ cưới được đầu tư gần 21 tỷ đồng.

Những đồn đoán này càng được nhắc đến khi các sản phẩm của nam ca sĩ luôn có mức đầu tư đáng kể về hình ảnh và quy mô thực hiện. Tuy nhiên, phần lớn thông tin về gia đình DILLAN vẫn xuất phát từ mạng xã hội và chưa được anh trực tiếp xác nhận trên truyền thông.

Phản ứng của khán giả từ Cô Đơn Anh Cũng Vui là tín hiệu tích cực cho hành trình mới của DILLAN. Sau nhiều lần thử sức tại các show sống còn, Tinh Hà Say Hi đang là một cơ hội mới để nam ca sĩ tiếp tục thể hiện bản thân và để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả đại chúng.

Tinh Hà Say Hi đang là một cơ hội mới để DILLAN tiếp tục thể hiện bản thân và để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả đại chúng





Ảnh: FBNV/ Tinh Hà Say Hi