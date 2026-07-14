Nam ca sĩ Việt nổi tiếng cả nước bỏ nghề hát làm YouTuber 10 năm, trở lại "chơi tất tay" ra cả quốc tế

Nam ca sĩ gây chú ý khi bắt tay cùng sao ngoại trong màn trở lại sau gần 1 thập kỉ.

Quang Vinh kết hợp cùng nghệ sĩ quốc tế trong sản phẩm mới

Nhắc đến Quang Vinh, nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X sẽ nhớ ngay đến hình ảnh nam ca sĩ thư sinh, giọng hát nhẹ nhàng cùng loạt ca khúc từng phủ sóng Vpop đầu những năm 2000. Sau nhiều năm hoạt động thưa thớt, “Hoàng tử sơn ca” đang dần trở lại với âm nhạc bằng một loạt dự án mới. Mới đây, Quang Vinh tiếp tục giới thiệu phiên bản mới của MV Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc. Sản phẩm được ghi hình tại Đài Loan (Trung Quốc) với sự góp mặt của nam nghệ sĩ nước ngoài Weipo Liao.

MV Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc - Quang Vinh ft. Weipo Liao

Trước đó, ca khúc từng được Quang Vinh phát hành bằng phiên bản song ca cùng Bảo Thy vào tháng 5. Đây là lần hiếm hoi bộ đôi tái hợp trong một sản phẩm âm nhạc sau nhiều năm, nhanh chóng gợi lại ký ức về giai đoạn Ngôi Nhà Hoa Hồng từng được khán giả trẻ yêu thích. Ở phiên bản mới, Quang Vinh không tiếp tục kể câu chuyện bằng màn song ca mà kết hợp cùng Weipo Liao trong bản tiếng Trung của Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc. Weipo Liao là nghệ sĩ trẻ hoạt động tại Đài Loan (Trung Quốc), từng xuất hiện trong một số bộ phim và web series. Ngoài diễn xuất, anh cũng theo đuổi âm nhạc.

MV được thực hiện tại Đài Loan (Trung Quốc)

Trong MV, Quang Vinh vào vai một người đàn ông thành đạt nhưng luôn lạc lõng giữa đô thị, còn Weipo là chàng trai trẻ sống bình dị, âm thầm đi qua những con phố về đêm. Hai nhân vật liên tục được đặt trong những khung cảnh song song, lần theo các ký hiệu kỳ lạ rồi dần tiến đến gần nhau. Đến cuối cùng, Weipo được hé lộ như một phần khác trong con người Quang Vinh, xuất hiện để vỗ về chính những cảm xúc cô đơn mà anh đang che giấu.

Đây cũng là sản phẩm tiếp nối chuỗi hoạt động trở lại của Quang Vinh trong năm 2026. Trước đó, nam ca sĩ phát hành album Tim , đánh dấu album phòng thu đầu tiên kể từ Love Songs vào năm 2012. Album gồm 11 ca khúc, xoay quanh tình yêu, chia ly và cách một người trưởng thành đối diện với đổ vỡ. Ngoài màn kết hợp cùng Bảo Thy, Quang Vinh còn song ca với Jin Ju trong Mong Chúng Ta Hạnh Phúc . Ca khúc này cũng có thêm phiên bản tiếng Hàn.

Sau nhiều năm không phát hành album phòng thu, màn trở lại của Quang Vinh nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là những người từng theo dõi anh từ đầu những năm 2000

Sau nhiều năm không phát hành album phòng thu, màn trở lại của Quang Vinh nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là những người từng theo dõi anh từ đầu những năm 2000. Nam ca sĩ lần lượt giới thiệu các ca khúc trong album Tim , đồng thời kết hợp với Bảo Thy, Jin Ju và một số nghệ sĩ khác. Trong đó, màn tái hợp với Bảo Thy được nhắc đến nhiều hơn cả. Quang Vinh cho biết đã mất nhiều năm để thuyết phục nữ ca sĩ tham gia Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc . Việc bộ đôi cùng xuất hiện trong một sản phẩm mới cũng khiến nhiều khán giả nhớ lại giai đoạn cả hai từng được yêu thích với Ngôi Nhà Hoa Hồng và loạt ca khúc dành cho giới trẻ thời điểm những năm 2000.

Đang nổi tiếng bỏ nghề hát làm YouTuber gần chục năm

Quang Vinh tên thật là Trần Quang Vinh, sinh năm 1982 tại TP.HCM. Anh bắt đầu ca hát từ nhỏ khi tham gia Đội Sơn Ca Nhà Thiếu nhi Quận 1. Biệt danh “Hoàng tử sơn ca” cũng gắn với nam ca sĩ từ giai đoạn này và theo anh trong suốt nhiều năm hoạt động. Năm 1998, Quang Vinh sang Mỹ du học. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, anh trở về Việt Nam để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Quang Vinh một trong những gương mặt nổi bật của thị trường nhạc trẻ đầu những năm 2000

Đầu những năm 2000, Quang Vinh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thị trường nhạc trẻ. Album Tình Yêu Tìm Thấy phát hành năm 2003 là bước ngoặt giúp tên tuổi nam ca sĩ được biết đến rộng rãi hơn. Trong những năm tiếp theo, Quang Vinh liên tục giới thiệu các album như Miền Cát Trắng , Đánh Rơi Tình Yêu, Ngày Không Vội Vã, Giữ Mãi Một Tình Yêu hay Day & Night. Những ca khúc như Miền Cát Trắng, Tình Yêu Tìm Thấy, Phai Dấu Cuộc Tình và Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây từng được đông đảo khán giả trẻ yêu thích.

Âm nhạc của Quang Vinh chủ yếu có giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi và phù hợp với thị hiếu của giới trẻ thời điểm đó. Hình ảnh nam ca sĩ cũng thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu, chương trình truyền hình và bìa album. Năm 2007, Quang Vinh kết hợp với Bảo Thy trong album Ngôi Nhà Hoa Hồng. Dự án tạo hiệu ứng lớn trên thị trường và ghi nhận doanh số hơn 100.000 bản trong giai đoạn đĩa CD vẫn là hình thức nghe nhạc phổ biến.

Quang Vinh và Bảo Thy từng là cặp đôi song ca ăn ý được yêu thích trong nhiều năm

Các ca khúc Ngôi Nhà Hoa Hồng, Vẫn Tin Mình Có Nhau và Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây cũng giúp bộ đôi trở thành một trong những cặp song ca được yêu thích của Vpop. Đến hiện tại, đây vẫn là dấu ấn nổi bật khi khán giả nhắc đến sự nghiệp của Quang Vinh và Bảo Thy. Bên cạnh loạt bản hit, Quang Vinh còn được chú ý nhờ ngoại hình thư sinh, gương mặt sáng và phong cách nhẹ nhàng. Trước khi khái niệm “visual” trở nên phổ biến, nam ca sĩ đã được nhiều khán giả xem là hình mẫu nam thần của Vpop.

Khi vẫn duy trì được độ nhận diện và lượng khán giả riêng, Quang Vinh bắt đầu giảm tần suất hoạt động từ đầu thập niên 2010. Anh ít xuất hiện trên sân khấu, không còn liên tục phát hành sản phẩm và dần rời khỏi nhịp vận động của thị trường âm nhạc. Quang Vinh không tuyên bố giải nghệ nhưng dành nhiều thời gian hơn cho du lịch. Nam ca sĩ xây dựng các series như Quang Vinh Passport, Quang Vinh Đi Vietnam và Quang Vinh Retreat, ghi lại hành trình khám phá nhiều quốc gia và vùng đất khác nhau.

Giữa lúc đang nổi tiếng, Quang Vinh bất ngờ rẽ hướng sang làm YouTuber. Cho đến gần 10 năm sau, anh mới chính thức trở lại với âm nhạc bằng album Tim

Trong các video, Quang Vinh giới thiệu địa điểm lưu trú, ẩm thực, văn hóa và những trải nghiệm tại điểm đến. Hình ảnh chỉn chu cùng phong thái nhẹ nhàng giúp anh được khán giả đặt thêm biệt danh “Hoàng tử du lịch”. Trong quãng thời gian này, nam ca sĩ vẫn thỉnh thoảng phát hành ca khúc hoặc xuất hiện tại một số đêm nhạc. Tuy nhiên, phải đến năm 2026, Quang Vinh mới trở lại bằng một album phòng thu hoàn chỉnh. Với 11 ca khúc, nhiều phiên bản MV cùng sự góp mặt của Bảo Thy, Jin Ju và Weipo Liao, Tim trở thành dự án đánh dấu màn trở lại rõ nét nhất của Quang Vinh với âm nhạc sau nhiều năm hoạt động thưa thớt.

Ảnh: FBNV