Anh Trai là “ngoại lệ” của show Chông Gai: Bỏ nghề giáo đi hát 20 năm, bảo chứng tài năng làm xiếc cũng cân trọn

Nhờ kỹ năng toàn diện, nam ca sĩ là ngoại lệ duy nhất thoát bão chỉ trích tại show.

Thanh Duy - “Ngoại lệ” giữa bão chỉ trích của các Anh Tài mùa 1

Những ngày qua, màn tái xuất của Neko Lê, Duy Khánh, Jun Phạm, BB Trần và Thanh Duy tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Cả 5 nghệ sĩ từng tham gia mùa đầu trở lại với tên gọi Biệt Đội Tái Xuất, lần lượt trình diễn các tiết mục cá nhân trước khi kết hợp trong Xin Hãy Thứ Tha.

Thanh Duy là Anh Tài ít nhận chỉ trích từ cộng đồng mạng trong làn sóng tranh cãi của nhóm Anh Tài mùa 1

Trái với sự chờ đợi ban đầu, phần xuất hiện của nhóm nhận nhiều phản ứng trái chiều. Trang phục, tạo hình và cách dàn dựng bị nhận xét cầu kỳ, nặng nề, trong khi vũ đạo ở một số đoạn chưa đồng đều. Một bộ phận khán giả cho rằng nhóm tập trung nhiều vào biểu cảm, mảng miếng và phần nhìn nhưng chất lượng tổng thể chưa tạo được hiệu ứng tương xứng. Neko Lê, Duy Khánh và Jun Phạm là những thành viên bị nhắc tên nhiều nhất giữa làn sóng tranh luận.

Dù đứng chung đội hình, Thanh Duy lại nhận phản ứng nhẹ nhàng hơn. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng khi nhận xét về Biệt Đội Tái Xuất nên “trừ Thanh Duy ra”. Phần solo Tinh Tú Cầu của nam ca sĩ được đánh giá ổn định, khoe được giọng hát chắc và màu sắc trình diễn quen thuộc. So với những tiết mục bị chê lệch tông hoặc nặng về dàn dựng, sân khấu của Thanh Duy được xem là dễ tiếp nhận hơn và thể hiện rõ sở trường của anh.

Phần solo Tinh Tú Cầu của nam ca sĩ được đánh giá ổn định, khoe được giọng hát chắc và màu sắc trình diễn quen thuộc.

Một số ý kiến nhận xét Thanh Duy giữ được nguồn năng lượng phù hợp, không quá phụ thuộc vào mảng miếng và cho thấy sự nghiêm túc trong phần thể hiện. Tinh Tú Cầu không phải lựa chọn quá mới so với cá tính âm nhạc của nam ca sĩ, nhưng lại giúp anh giữ được sự ổn định giữa một tập phát sóng có nhiều yếu tố gây tranh cãi.

Đây cũng không phải lần đầu Thanh Duy cho thấy lợi thế ở những sân khấu đòi hỏi cùng lúc nhiều kỹ năng

Đây cũng không phải lần đầu Thanh Duy cho thấy lợi thế ở những sân khấu đòi hỏi cùng lúc nhiều kỹ năng. Từ mùa đầu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, anh đã được chú ý nhờ khả năng hát, nhảy, diễn xuất và hóa thân. Khi trở lại sau hai năm, kinh nghiệm sân khấu tiếp tục giúp Thanh Duy trở thành thành viên hiếm hoi nhận nhiều bình luận bênh vực giữa lúc Biệt Đội Tái Xuất vướng tranh cãi.

U40 bước vào sân khấu mới, kết hợp ca hát, diễn xuất và xiếc

Thanh Duy bắt đầu được công chúng biết đến khi giành ngôi Á quân Vietnam Idol 2008. Trước khi bước vào showbiz, anh theo học ngành Sư phạm tiếng Anh tại Đại học Cần Thơ và từng có thời gian đứng lớp. Thành tích tại cuộc thi trở thành bước ngoặt giúp Thanh Duy rẽ hướng sang hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Thanh Duy bắt đầu được công chúng biết đến khi giành ngôi Á quân Vietnam Idol 2008

Trong những năm đầu sự nghiệp, nam ca sĩ phát hành các sản phẩm như Hahaha, Tonight, Lỗi Ở Yêu Thương và Trái Tim Nhân Mã. Anh được nhớ đến với chất giọng cao, phong cách giàu năng lượng và khả năng khuấy động sân khấu. Dù không sở hữu chuỗi hit phủ sóng liên tục, Thanh Duy vẫn duy trì độ nhận diện bằng việc xuất hiện đều đặn ở nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh ca hát, Thanh Duy thường xuyên tham gia các chương trình đòi hỏi khả năng diễn xuất và hóa thân. Những màn nhập vai đa dạng giúp nam ca sĩ cho thấy khả năng biến đổi về giọng hát, biểu cảm lẫn hình thể

Bên cạnh ca hát, Thanh Duy thường xuyên tham gia các chương trình đòi hỏi khả năng diễn xuất và hóa thân. Anh cùng đồng đội giành chiến thắng tại Cùng Nhau Tỏa Sáng 2014, sau đó trở thành Quán quân Gương Mặt Thân Quen 2015. Những màn nhập vai đa dạng giúp nam ca sĩ cho thấy khả năng biến đổi về giọng hát, biểu cảm lẫn hình thể.

Thanh Duy còn thử sức với điện ảnh qua vai Linh trong Đập Cánh Giữa Không Trung. Vai diễn mang về cho anh giải Nam diễn viên xuất sắc tại Viet Film Fest 2015. Sau đó, anh tiếp tục hoạt động ở nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình và nghệ sĩ sân khấu.

Thanh Duy gây chú ý khi xây dựng hình tượng drag queen Delilah

Năm 2021, Thanh Duy gây chú ý khi xây dựng hình tượng drag queen Delilah tại The Heroes. Một năm sau, anh thực hiện liveshow Delilah Land nhân dịp 15 năm hoạt động, kết hợp âm nhạc, thời trang, vũ đạo, xiếc và nhạc kịch. Dự án cho thấy hướng đi trình diễn mà nam ca sĩ theo đuổi trong nhiều năm, thay vì chỉ tập trung vào việc phát hành ca khúc.

Đến năm 2024, Thanh Duy tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và tiếp tục phát huy thế mạnh ở những tiết mục được sân khấu hóa mạnh. Kinh nghiệm ca hát, nhảy và hóa thân giúp anh phù hợp với những phần trình diễn có nhiều lớp dàn dựng.

Mới đây, nam ca sĩ đảm nhận vai Dế Mèn thời trẻ trong vở nghệ thuật đa phương tiện Dế Mèn Ngoại Truyện - Câu Chuyện Dưới Tán Cỏ

Mới đây, nam ca sĩ đảm nhận vai Dế Mèn thời trẻ trong vở nghệ thuật đa phương tiện Dế Mèn Ngoại Truyện - Câu Chuyện Dưới Tán Cỏ, công diễn tối 12/7 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Trong vở diễn, Thanh Duy hóa thân thành một chàng Dế Mèn mạnh mẽ, kiêu hãnh và luôn tin rằng mình sinh ra để chinh phục thế giới.

Từ ca hát, gameshow hóa thân, điện ảnh, Delilah, đến sân khấu đòi hỏi nhiều kỹ năng, Thanh Duy vẫn duy trì hình ảnh một nghệ sĩ sẵn sàng thử sức với nhiều loại hình biểu diễn.

Vai diễn đòi hỏi anh kết hợp hát trực tiếp, diễn xuất, vũ đạo và một số kỹ năng xiếc đương đại trong khoảng 90 phút. Sau gần 20 năm hoạt động, Thanh Duy vẫn liên tục xuất hiện trong những dự án yêu cầu khả năng thích nghi cao. Từ ca hát, gameshow hóa thân, điện ảnh, Delilah, đến sân khấu đòi hỏi nhiều kỹ năng, anh vẫn duy trì hình ảnh một nghệ sĩ sẵn sàng thử sức với nhiều loại hình biểu diễn.

Ảnh: FBNV