Những Thành Phố Mơ Màng xin lỗi

Những Thành Phố Mơ Màng chính thức lên tiếng sau bão phẫn nộ khâu tổ chức show ngày 12/7.

Tối 13/7, ban tổ chức Những Thành Phố Mơ Màng đăng tải thông cáo chính thức liên quan đến những tranh cãi bùng nổ sau đêm nhạc Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026 diễn ra tại Công viên Yên Sở (Hà Nội). Mở đầu thông báo, ban tổ chức gửi lời cảm ơn đến các nghệ sĩ, ban nhạc, đội ngũ sản xuất, đối tác, lực lượng hỗ trợ và toàn bộ khán giả đã có mặt tại chương trình. Đơn vị này cho biết trân trọng tình cảm của đông đảo người xem khi vẫn ở lại đến những tiết mục cuối cùng bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Những Thành Phố Mơ Màng cũng thừa nhận nhiều khán giả đã có một trải nghiệm chưa trọn vẹn. Ban tổ chức gửi lời xin lỗi vì những bất tiện xảy ra trong quá trình diễn ra chương trình, đồng thời nhận trách nhiệm về các thiếu sót trong công tác tổ chức. Trong thông cáo, đơn vị tổ chức khẳng định sự an toàn và trải nghiệm của khán giả luôn là ưu tiên hàng đầu. Sau một ngày theo dõi các ý kiến trên mạng xã hội, ban tổ chức cho biết đã đọc nhiều phản hồi, từ những lời động viên đến các góp ý, bức xúc của người tham dự và sẽ nghiêm túc nhìn nhận để cải thiện ở những sự kiện tiếp theo.

Những Thành Phố Mơ Màng cho biết sẽ rà soát toàn diện quy trình tổ chức các chương trình ngoài trời sau những bài học từ Summer Show 2026. Các nội dung được nhắc đến bao gồm việc đánh giá điều kiện mặt bằng, xây dựng phương án ứng phó với thời tiết, đồng thời chủ động cân nhắc điều chỉnh phương án tổ chức hoặc địa điểm khi điều kiện thực tế không còn phù hợp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả.

Nguyên văn bài đăng xin lỗi từ Những Thành Phố Mơ Màng: "THÔNG CÁO TỪ NHỮNG THÀNH PHỐ MƠ MÀNG Kính gửi các cư dân của Những Thành Phố Mơ Màng, Trước hết, Những Thành Phố Mơ Màng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các nghệ sĩ, ban nhạc, đội ngũ sản xuất, các đối tác, các lực lượng hỗ trợ và đặc biệt là các cư dân đã có mặt tại Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian, năng lượng và tình cảm để cùng Những Thành Phố Mơ Màng tạo nên một đêm nhạc với rất nhiều cảm xúc. Dù thời tiết không thuận lợi, rất nhiều cư dân vẫn ở lại đến những tiết mục cuối cùng, cùng hát, cùng cháy hết mình với các nghệ sĩ. Đó là điều mà đội ngũ Những Thành Phố Mơ Màng thật sự biết ơn và luôn trân trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc đẹp ấy, chúng tôi cũng nhận thức rõ ràng nhiều cư dân đã có một trải nghiệm chưa trọn vẹn. Những Thành Phố Mơ Màng xin chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả các cư dân vì những bất tiện đã xảy ra trong quá trình diễn ra chương trình. Chúng tôi hiểu rằng những trải nghiệm của các bạn sau đêm nhạc là chưa trọn vẹn như kỳ vọng, và đó là điều chúng tôi thực sự lấy làm tiếc. Ban Tổ Chức xin nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác tổ chức và sẽ nghiêm túc nhìn nhận để cải thiện trong thời gian tới. Đối với Những Thành Phố Mơ Màng, sự an toàn và trải nghiệm của khán giả luôn là ưu tiên hàng đầu. Trong suốt một ngày qua, Ban Tổ Chức đã đọc rất nhiều chia sẻ, góp ý cũng như những phản hồi thẳng thắn từ các cư dân. Dù là lời động viên hay những ý kiến còn nhiều bức xúc, chúng tôi đều trân trọng lắng nghe. Chính những góp ý ấy sẽ giúp chúng tôi nhìn lại những điều còn thiếu sót, hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và mang đến những trải nghiệm tốt hơn ở các chương trình tiếp theo. Từ những bài học của Summer Show 2026, Những Thành Phố Mơ Màng sẽ rà soát toàn diện quy trình tổ chức các chương trình ngoài trời, từ việc đánh giá điều kiện mặt bằng, xây dựng các phương án ứng phó với thời tiết đến việc chủ động cân nhắc điều chỉnh phương án tổ chức hoặc địa điểm khi điều kiện thực tế không còn phù hợp, nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả. Những Thành Phố Mơ Màng luôn mong muốn trở thành một không gian nơi âm nhạc, cảm xúc và con người được kết nối bằng những trải nghiệm tích cực. Chúng tôi hiểu rằng niềm tin ấy chỉ có thể được xây dựng bằng sự cầu thị và những hành động thiết thực. Một lần nữa, Những Thành Phố Mơ Màng xin chân thành cảm ơn và gửi lời xin lỗi đến tất cả các cư dân vì những trải nghiệm chưa trọn vẹn tại Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026. Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự góp ý, đồng hành và tin tưởng của các cư dân trên chặng đường phía trước. Những Thành Phố Mơ Màng"

Trước đó, tối 12/7, Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026 diễn ra tại Công viên Yên Sở với sự góp mặt của JustaTee, Thắng, MCK, Obito, Low G, GREY D, WEAN, Shiki, marzuz và Dangrangto. Chương trình thu hút lượng lớn khán giả, trong đó nhiều người có mặt từ rất sớm và chờ nhiều giờ để theo dõi nghệ sĩ yêu thích. Ngay sau đêm diễn, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài đăng phản ánh về trải nghiệm tại sự kiện. Những vấn đề được nhắc đến nhiều nhất gồm tình trạng bùn lầy ở khu vực khán giả, tầm nhìn hạn chế, chất lượng âm thanh, ánh sáng và khoảng nghỉ kéo dài giữa các phần biểu diễn.

Khâu tổ chức và cơ sở hạ tầng show Những Thành Phố Mơ Màng gây phẫn nộ trên mạng xã hội

Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh ghi lại cảnh giày dép, quần áo dính đầy bùn được chia sẻ rộng rãi. Một số khán giả cho biết dép bị tuột hoặc rách, phải đi chân trần để rời khỏi khu vực. Không ít bài đăng ví trải nghiệm tham dự lễ hội âm nhạc giống như "đi cấy" hay "lội ruộng". Bên cạnh đó, nền đất ẩm còn khiến kiến, giun và nhiều loại côn trùng xuất hiện tại khu vực đứng chờ. Một số khán giả cho biết đã phải rời chương trình sớm vì không thể chịu được tình trạng bùn lầy và côn trùng, trong khi những người ở lại phải sử dụng áo mưa hoặc túi nilon để ngồi chờ giữa các set diễn.

Giữa lúc tranh cãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, MCK cũng lên tiếng trên Threads. Nam rapper bày tỏ sự xót xa khi chứng kiến khán giả phải đứng giữa bùn đất để chờ theo dõi chương trình. Anh đồng thời nhắn nhủ ban tổ chức: "Chính vì thế nên là mong BTC lần sau khắc phục tình trạng này, không tôi không tiếp tục với Mơ Màng được nữa".

MCK là nhân tố hút fan nhất show này, chiều 13/7 nam rapper cũng có phát ngôn liên quan đến tranh cãi

Phát ngôn của MCK nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nam rapper là nhân tố hút fan nhất của Những Thành Phố Mơ Màng, nhiều lần góp mặt trong đội hình biểu diễn và luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ có sức hút lớn với khán giả. Tại đêm diễn 12/7, không ít người cho biết đã chờ khoảng 6 tiếng chủ yếu để theo dõi phần trình diễn của MCK, đặc biệt khi đây là lần đầu anh mang các ca khúc trong album HVL lên sân khấu liveband sau khi phát hành.

Trong nhiều năm qua, Những Thành Phố Mơ Màng vẫn duy trì sức hút nhờ quy tụ dàn nghệ sĩ được yêu thích. Tuy nhiên, những tranh cãi sau đêm diễn Summer 2026 cho thấy chất lượng tổ chức và trải nghiệm của khán giả đang trở thành vấn đề được quan tâm không kém đội hình biểu diễn. Thông cáo xin lỗi được ban tổ chức đưa ra tối 13/7 được chính là phản hồi chính thức đầu tiên trước làn sóng ý kiến từ người tham dự sau sự kiện.