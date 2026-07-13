Duy Khánh nói về tranh cãi thái độ ở show Chông Gai: “Chắc do chương trình không thể dựng hết mọi thứ”

Duy Khánh chính thức lên tiếng về những tranh cãi thái độ trong show Chông Gai.

Duy Khánh lên tiếng về tình huống gây tranh cãi với Lê Xuân Tiền

Những tranh cãi xoay quanh Duy Khánh tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 những ngày qua nhận được nhiều sự quan tâm. Từ phần trình diễn của Biệt Đội Tái Xuất đến cách nam diễn viên tương tác với các thành viên mới, nhiều đoạn cắt liên quan đến anh liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong đó, tình huống Lê Xuân Tiền chọn về nhà Mỹ Nam do BB Trần làm thủ lĩnh khiến Duy Khánh bị cho là thiếu hào hứng với đồng đội mới.

Tình huống lập đội của Duy Khánh tại show Chông Gai gây tranh cãi

Mới đây, Duy Khánh chính thức lên tiếng làm rõ câu chuyện. Trong kênh trò chuyện với người hâm mộ, nam diễn viên cho biết anh muốn chia sẻ lại toàn bộ quá trình từng thành viên chọn về nhà Mỹ Nam. Duy Khánh nói những ngày qua tranh cãi vẫn còn căng thẳng nên anh tạm thời im lặng, chờ mọi việc ổn định hơn mới giải thích.

Theo nam diễn viên, khi Lê Xuân Tiền quyết định gia nhập đội, anh thực tế rất vui và hào hứng. Duy Khánh còn cùng BB Trần thực hiện một tiểu phẩm để lôi kéo các thành viên khác về nhóm. Sau khi Lê Xuân Tiền ngồi xuống, anh cho biết mình đã đùa: “Nhóm gì mà ai cũng đẹp trai không vậy, để em thử làm nét cool ngầu giống anh Tiền coi sao”.

Duy Khánh giải thích tình huống bị cho là thái độ với Lê Xuân Tiền

Tuy nhiên, phần tương tác này không xuất hiện đầy đủ khi chương trình lên sóng. Duy Khánh cho biết phần lên sóng đã được biên tập, lược bỏ nhiều khoảnh khắc trước và sau tình huống. Việc chương trình chỉ giữ lại một số câu nói, biểu cảm khiến màn tương tác bị đặt trong ngữ cảnh khác, từ đó làm nhiều khán giả hiểu rằng anh không vui khi Lê Xuân Tiền chọn về đội.

Duy Khánh hy vọng những hình ảnh hậu trường cùng lời chia sẻ của mình và BB Trần có thể giúp khán giả nhìn tình huống nhẹ nhàng hơn. Anh khẳng định các thành viên nhà Mỹ Nam vẫn hòa thuận, thường xuyên trò chuyện và dành nhiều thời gian cho nhau trong quá trình ghi hình.

Chia sẻ của Duy Khánh về các thành viên

Duy Khánh cũng chia sẻ anh đã quen Thuận Nguyễn hơn 10 năm, từng gặp Lê Xuân Tiền tại New York Fashion Week và đóng quảng cáo cùng Toki Thành Thỏ từ lâu. Khi hội ngộ ở Chông Gai, các thành viên nhanh chóng thân thiết, thường xuyên trêu đùa và dành nhiều thời gian bên nhau. Nam diễn viên khẳng định nhà Mỹ Nam có mối quan hệ tốt, thậm chí vẫn kéo nhau đi ăn lúc nửa đêm sau khi tập luyện.

Trước đó, BB Trần cũng livestream giải thích về màn lập đội

Trước đó, BB Trần cũng livestream giải thích về màn lập đội. Nam diễn viên cho biết thời lượng chương trình không thể phát hết toàn bộ khoảnh khắc giữa các thành viên tại trường quay. Vì vậy, khán giả chỉ nhìn thấy một số câu nói và biểu cảm được đặt cạnh nhau rồi cho rằng mọi người không hài lòng với Lê Xuân Tiền. BB Trần khẳng định đây chỉ là hiểu lầm, Duy Khánh khi ấy đang đùa và không có chuyện các thành viên trong nhóm tỏ thái độ với nhau.

Loạt tranh cãi bủa vây Duy Khánh tại show Chông Gai

Trước lời đính chính mới nhất, tình huống lập đội đã trở thành một trong những tranh cãi lớn của tập 2. Theo luật chơi, Duy Khánh, Toki Thành Thỏ, Thuận Nguyễn và Lê Xuân Tiền lần lượt chọn về đội của BB Trần. Lê Xuân Tiền ban đầu muốn chung đội với Jun Phạm nhưng đội hình đã đủ người nên chuyển sang nhà BB Trần.

Tình huống gây tranh cãi trên mạng xã hội, cho rằng Duy Khánh "ma cũ thị uy ma mới"

Sau khi nam người mẫu “chốt sổ”, BB Trần nói: “Chết rồi, team này chỉ có đẹp thôi đó”. Duy Khánh tiếp lời rằng nhóm không có producer hay vocalist, “không có cái gì cả”. Màn tung hứng khiến nhiều khán giả cho rằng cả hai thiếu tinh tế, vô tình phủ nhận khả năng của Toki Thành Thỏ, Thuận Nguyễn và Lê Xuân Tiền.

Đặc biệt, Lê Xuân Tiền từng nói nếu bị gọi là “bình hoa” thì sẽ trở thành chiếc bình hoa đẹp nhất, thay vì tiếp tục mang định kiến “bình hoa di động”. Ở chiều ngược lại, một số người xem cho rằng BB Trần và Duy Khánh chỉ tự trào vì đội hình chưa có thành viên mạnh về sản xuất âm nhạc.

Tranh cãi về cách giao tiếp xuất hiện giữa lúc Duy Khánh và Biệt Đội Tái Xuất nhận nhiều ý kiến trái chiều sau Công diễn Hội ngộ

Tranh cãi về cách giao tiếp xuất hiện giữa lúc Duy Khánh và Biệt Đội Tái Xuất nhận nhiều ý kiến trái chiều sau Công diễn Hội ngộ. Đội gồm BB Trần, Jun Phạm, Thanh Duy, Duy Khánh và Neko Lê được kỳ vọng vì đều từng trải qua mùa đầu, có kinh nghiệm sân khấu và cộng đồng người hâm mộ riêng.

Tuy nhiên, các tiết mục solo cùng sân khấu nhóm Xin Hãy Thứ Tha bị một bộ phận khán giả nhận xét chưa tương xứng kỳ vọng. Kết quả Biệt Đội Tái Xuất đứng thứ 2 trong 10 nhóm, đồng thời có 4 thành viên lọt Top 5 hỏa lực cá nhân, tiếp tục làm bùng lên tranh luận về lợi thế fandom của dàn Anh Tài mùa trước.

Riêng Duy Khánh còn bị nhắc đến vì câu nói mang theo hình các Anh Tài mùa 2024 do “vào đây sợ lạc lõng”

Riêng Duy Khánh còn bị nhắc đến vì câu nói mang theo hình các Anh Tài mùa 2024 do “vào đây sợ lạc lõng”. Một bộ phận khán giả cho rằng chia sẻ này chưa phù hợp vì nam diễn viên đã quen với ê-kíp, định dạng chương trình và nhiều nghệ sĩ trong mùa mới. Những đoạn cắt tương tác với thành viên mới sau đó tiếp tục bị soi, kéo theo cụm từ “ma cũ thị uy ma mới” xuất hiện trong nhiều bài đăng.

Nam diễn viên còn gây tranh luận từ một đoạn vlog hậu trường của Mew Amazing. Khi Mew Amazing và Hoàng Rob đang nói về violin, Duy Khánh đi ngang, hỏi bao giờ nhóm mình mới được đi qua rồi đùa rằng nội dung “quá vô nghĩa”. Đoạn cắt khiến anh bị chê ngắt lời và có cách đùa thiếu tinh tế.

Sau nhiều ngày im lặng, Duy Khánh hiện bắt đầu lần lượt giải thích những tình huống gây tranh cãi

Sau đó, Hoàng Rob và Mew Amazing đều lên tiếng cho biết họ không khó chịu. Hai nghệ sĩ giải thích đây là cách đùa giữa những người đã đủ thân thiết, Duy Khánh không có ác ý hay chủ đích xúc phạm.

Sau nhiều ngày im lặng, Duy Khánh hiện bắt đầu lần lượt giải thích những tình huống gây tranh cãi. Câu chuyện với Lê Xuân Tiền là nội dung mới nhất được nam diễn viên trực tiếp làm rõ.

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình