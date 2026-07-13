NSX Tinh Hà Say Hi lên tiếng về tranh cãi đạo nhạc của nhóm HURRYKNG

Nhà sản xuất Tinh Hà Say Hi chính thức lên tiếng về tranh cãi gay gắt nhất Live Stage 1.

Chiều 13/7, nhà sản xuất Tinh Hà Say Hi chính thức phát đi thông báo liên quan đến những tranh cãi xoay quanh ca khúc Xoay Vòng của đội HURRYKNG. Phía chương trình khẳng định tác phẩm được xây dựng độc lập, không sao chép giai điệu từ bất kỳ ca khúc nào, đồng thời cho biết sẽ thu thập chứng cứ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi phát tán thông tin sai sự thật.

Theo văn bản gửi tới các cơ quan truyền thông, nhà sản xuất cho biết ca khúc Xoay Vòng được đội ngũ sản xuất sáng tạo độc lập. Hồ sơ do producer cung cấp thể hiện quá trình sản xuất có sử dụng một số tài nguyên âm thanh thương mại đã được mua và cấp phép hợp pháp từ các nhà cung cấp chuyên nghiệp.

Tiết mục Xoay Vòng

Phía chương trình cho biết sau đêm phát sóng tập 2 vào ngày 11/7, một số tài khoản mạng xã hội đã tự ý ghép các đoạn ngắn của Xoay Vòng với ca khúc Nerves của DPR IAN để so sánh, từ đó đưa ra những suy diễn về nguồn gốc ca khúc. Theo nhà sản xuất, những nội dung này đã ảnh hưởng đến uy tín của chương trình.

Để làm rõ sự việc, chương trình đã làm việc với producer Đỗ Cẩm Khang (KADO) - người sản xuất chính phần beat của Xoay Vòng - về toàn bộ quá trình xây dựng bản phối. Đồng thời, video bóc tách các lớp âm thanh trong beat Xoay Vòng do KADO thực hiện cũng đã được đăng tải trên kênh chính thức. Trong video, producer lần lượt tách riêng từng lớp âm thanh được sử dụng trong bản phối để khán giả theo dõi quá trình hình thành beat hoàn chỉnh.

Video bóc tách các lớp âm thanh của producer KADO

Sau đó, KADO trực tiếp đặt phần trống của Nerves và Xoay Vòng cạnh nhau để đối chiếu, đồng thời tiếp tục so sánh các lớp âm thanh còn lại của hai ca khúc. Theo nội dung video, khi toàn bộ các thành phần được ghép lại thành bản phối hoàn chỉnh, beat của Xoay Vòng có cấu trúc khác với Nerves. Nhà sản xuất cũng cho biết hiện vẫn lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và tài liệu liên quan đến quá trình sáng tạo, sản xuất ca khúc để phục vụ việc xác minh khi cần thiết.

Đội HURRYKNG và Xoay Vòng

Trong thông báo, ê-kíp khẳng định tôn trọng các ý kiến phân tích chuyên môn có cơ sở cũng như những phản biện thiện chí đối với sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, đối với các hành vi cố tình phát tán hoặc lan truyền thông tin sai sự thật, không dựa trên bằng chứng chuyên môn mà nhằm quy chụp, xúc phạm và gây tổn hại đến danh dự, uy tín của nghệ sĩ, đội ngũ sản xuất và doanh nghiệp, chương trình sẽ tiến hành thu thập chứng cứ, lập vi bằng và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên văn thông báo từ NSX Tinh Hà Say Hi: "THÔNG BÁO LIÊN QUAN ĐẾN CA KHÚC “XOAY VÒNG” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TINH HÀ “SAY HI” Chương trình khẳng định ca khúc "Xoay Vòng" được đội ngũ sản xuất xây dựng độc lập, không sao chép giai điệu từ bất kỳ tác phẩm âm nhạc nào. Theo hồ sơ do producer cung cấp, quá trình sản xuất có sử dụng một số tài nguyên âm thanh thương mại đã được mua và cấp phép từ nhà cung cấp chuyên nghiệp. Vào đêm phát sóng Tập 2 của Chương trình ngày 11/7/2026, một số tài khoản đã tự ý ghép trích đoạn ngắn của “Xoay Vòng” và ca khúc “Nerves”, để so sánh, từ đó có một số suy diễn không chính xác về nguồn gốc của ca khúc Xoay Vòng trên nền tảng mạng xã hội, dẫn đến sự ảnh hưởng đến uy tín của chương trình Tinh Hà “Say Hi”. Nhà sản xuất chương trình đã làm việc với Producer Đỗ Cẩm Khang (KADO) - nhà sàn xuất chính của beat “Xoay Vòng” quá trình xây dựng của bản phối này. KADO đã lần lượt tách và cho khán giả nghe từng lớp âm thanh được sử dụng trong bản phối, giúp khán giả nhìn nhận rõ từng thành phần trước khi chúng được kết hợp thành beat hoàn chỉnh. Sau đó, KADO trực tiếp đặt phần trống của “Nerves” và “Xoay Vòng” cạnh nhau để khán giả đối chiếu. Producer này tiếp tục so sánh các lớp âm thanh còn lại của hai ca khúc, trước khi trình bày toàn bộ beat “Xoay Vòng” sau khi đã kết hợp đầy đủ các thành phần thì thấy hoàn toàn khác nhau. Chương trình hiện lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và tài liệu liên quan đến quá trình sáng tạo và sản xuất ca khúc để phục vụ cho việc xác minh khi cần thiết. Chúng tôi tôn trọng các ý kiến phân tích chuyên môn có cơ sở và các phản biện thiện chí đối với sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, đối với các hành vi cố tình phát tán hoặc lan truyền thông tin sai sự thật không dựa trên các bằng chứng chuyên môn cụ thể mà chỉ nhằm mục đích quy chụp, xúc phạm, gây tổn hại đến danh dự, uy tín của nghệ sĩ, đội ngũ sản xuất Chương trình và doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tiến hành thu thập chứng cứ và lập vi bằng để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Mọi thông tin chính thức liên quan đến ca khúc “Xoay Vòng” sẽ được cập nhật thông qua các kênh truyền thông của chương trình. Trân trọng,"

Trước đó, tranh cãi bắt đầu bùng nổ ngay sau khi tập 2 của Tinh Hà Say Hi phát sóng tối 11/7. Tiết mục mở màn Live Stage 1 của đội HURRYKNG gồm HURRYKNG, JSOL, CONGB và Vương Bình nhanh chóng trở thành tâm điểm khi nhiều tài khoản mạng xã hội cho rằng phần âm nhạc của Xoay Vòng có nhiều điểm tương đồng với Nerves - ca khúc do DPR IAN phát hành năm 2021.

Các bài đăng so sánh tập trung vào vòng hòa thanh, phần trống, riff guitar cùng bầu không khí alternative rock của hai ca khúc. Tranh luận nhanh chóng lan rộng trên Threads, TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội, kéo theo những ý kiến trái chiều giữa cộng đồng người hâm mộ.

Tiết mục mở màn Live Stage 1 của đội HURRYKNG gồm HURRYKNG, JSOL, CONGB và Vương Bình nhanh chóng trở thành tâm điểm khi nhiều tài khoản mạng xã hội cho rằng phần âm nhạc của Xoay Vòng có nhiều điểm tương đồng với Nerves - ca khúc do DPR IAN phát hành năm 2021

Giữa lúc tranh cãi leo thang, producer Minsicko và KADO lần lượt lên tiếng. Minsicko cho biết anh là người thực hiện bản beat demo đầu tiên của Xoay Vòng trước khi các nghệ sĩ chia đội và nhấn mạnh đây không phải phiên bản cuối cùng xuất hiện trên sân khấu. Anh cũng đăng tải hình ảnh project sản xuất, đồng thời mong khán giả không tiếp tục chất vấn mình về những phần việc không thuộc phiên bản phát sóng.

Trong khi đó, KADO công bố đoạn video ghi lại project sản xuất, lần lượt mở từng lớp âm thanh trong bản phối, bao gồm cả phần guitar đang bị đặt cạnh riff guitar của Nerves. Động thái này tiếp tục thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng video giúp công chúng có thêm dữ liệu về quá trình sản xuất, trong khi một số khác vẫn mong ê-kíp giải thích chi tiết hơn về quá trình phát triển từ bản demo đến phiên bản hoàn chỉnh.

Fan DPR IAN đã xin lỗi

Không lâu sau khi hai producer lên tiếng, V-Dreamers - DPR IAN Vietnam Fanpage, một trong những fanpage từng đăng bài đặt nghi vấn giữa hai ca khúc, đã công khai xin lỗi. Trang cho biết sau khi tiếp nhận phản hồi từ KADO và Minsicko, ban quản trị nhận thấy mình đã quá nóng vội khi đăng tải các bài viết bày tỏ nghi vấn giữa Nerves và Xoay Vòng.

Fanpage gửi lời xin lỗi trực tiếp đến hai producer vì những bài đăng đã ảnh hưởng đến tinh thần sáng tạo cũng như quá trình sản xuất của họ. Đồng thời, trang cũng xin lỗi bốn nghệ sĩ biểu diễn gồm HURRYKNG, CONGB, JSOL và Vương Bình, ê-kíp sản xuất, chương trình Tinh Hà Say Hi, cộng đồng người hâm mộ và khán giả yêu âm nhạc. Sau đó, một số tài khoản cá nhân từng đăng bài cáo buộc Xoay Vòng đạo nhạc cũng lần lượt lên tiếng xin lỗi và gỡ bỏ các nội dung liên quan.

HURRYKNG lần đầu làm đội trưởng ở Tinh Hà Say Hi đã gặp thử thách lớn

Thông báo chính thức từ nhà sản xuất là phản hồi đầy đủ nhất của chương trình kể từ khi vụ việc nổ ra.