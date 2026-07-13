Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 57 tuổi mang đồ bơi 1 mảnh biểu diễn đốt mắt, khiến bài hát 15 năm hot rần rần

Sân khấu tuổi 56 của nữ ca sĩ này gây sốt toàn cầu.

Ra mắt năm 2011, On The Floor từng là một trong những bản hit lớn nhất trong sự nghiệp Jennifer Lopez với hơn 2.8 tỷ lượt xem trên YouTube. Năm 2026, ca khúc có màn trở lại đầy bất ngờ khi được một thế hệ khán giả mới khám phá thông qua bộ phim truyền hình ăn khách Off Campus của Amazon Prime.

Phân đoạn giúp On The Floor thành trend toàn cầu

Trong một phân cảnh phát sóng, nữ diễn viên Mika Abdalla (vai Allie) tái hiện chiếc váy xanh Versace xẻ sâu từng gắn liền với hình ảnh biểu tượng của Jennifer Lopez, đồng thời thực hiện màn vũ đạo nóng bỏng trên nền nhạc On The Floor. Chỉ sau thời gian ngắn, trích đoạn này lan truyền mạnh trên TikTok, YouTube Shorts và nhiều nền tảng mạng xã hội.

J.Lo sửng sốt khi bản hit 15 năm tuổi trở lại các BXH nhạc số

Hiệu ứng viral nhanh chóng kéo theo làn sóng nghe nhạc trở lại. On The Floor chính thức gia nhập nhóm ca khúc đạt hơn 1 tỷ lượt phát trên Spotify, đồng thời bất ngờ quay trở lại các bảng xếp hạng của Billboard sau đúng 15 năm kể từ ngày ra mắt.

Xuất hiện trong chương trình Jimmy Kimmel Live, Jennifer Lopez thừa nhận cô hoàn toàn bất ngờ trước sự hồi sinh của ca khúc: "Đội ngũ của tôi gọi điện và báo rằng On The Floor đã lọt vào bảng xếp hạng sau 15 năm. Tôi kiểu: 'Cái gì cơ?'. Thật điên rồ và đẹp đẽ khi âm nhạc thời kỳ trước có thể tìm thấy một tệp khán giả hoàn toàn mới nhờ cách vận hành của streaming hiện tại."

Sân khấu đưa On The Floor thành tâm điểm ở Pháp

Tiếp nối hiệu ứng từ Off Campus , Jennifer Lopez tiếp tục đưa On The Floor trở thành tâm điểm khi xuất hiện với vai trò khách mời bất ngờ trong đêm nhạc The Ultimate Monolith Show của David Guetta. Tại sân vận động Stade de France (Paris) ngày 11/6, trước hàng vạn khán giả, nữ ca sĩ trình diễn phiên bản làm mới của On The Floor cùng David Guetta với năng lượng gần như không suy giảm so với thời kỳ đỉnh cao.

Body không mỡ thừa của J.Lo gây sốt

Điều gây chú ý nhất là tạo hình của Jennifer Lopez. Nữ nghệ sĩ lựa chọn bodysuit một mảnh ôm sát, kết hợp quần tất bảo hộ, vừa đảm bảo an toàn khi biểu diễn với cường độ cao, vừa tôn vóc dáng săn chắc ở tuổi 56. Màn trình diễn nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trên TikTok và YouTube Shorts, góp phần kéo dài sức nóng của ca khúc. Khả năng trình diễn, vũ đạo cùng phong thái tự tin giúp Jennifer Lopez tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu Hollywood, bất chấp việc đã bước sang tuổi U60.

Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1999 với album On the 6, J.Lo nhanh chóng trở thành hiện tượng

Jennifer Lopez từ lâu được xem là một trong những nghệ sĩ "triple-threat" tiêu biểu của Hollywood khi hoạt động thành công ở cả ba lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và vũ đạo. Sau hơn 30 năm sự nghiệp, cô vẫn duy trì được tầm ảnh hưởng đáng kể trong ngành giải trí.

Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1999 với album On the 6, J.Lo nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ loạt hit như If You Had My Love, Waiting for Tonight, Jenny from the Block, All I Have hay I'm Real. Năm 2001, cô lập kỷ lục khi cùng lúc sở hữu album J.Lo đứng đầu Billboard 200 và bộ phim The Wedding Planner dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong cùng một tuần.

J.Lo chiếm lĩnh truyền thông và được People vinh danh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2011

Đến năm 2011, Jennifer Lopez tiếp tục có màn trở lại bùng nổ với On The Floor kết hợp Pitbull - ca khúc thống trị bảng xếp hạng tại hơn 30 quốc gia, trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất thập niên 2010 và hiện đã được RIAA chứng nhận 8 đĩa Bạch kim tại Mỹ. Đây cũng là năm J.Lo chiếm lĩnh truyền thông và được People vinh danh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Sau hơn 25 năm hoạt động, nữ nghệ sĩ đã bán hơn 80 triệu bản thu âm trên toàn cầu, đồng thời được xem là một trong những người góp phần đưa âm nhạc Latin trở thành dòng chảy chủ đạo của thị trường nhạc Pop quốc tế

Sau hơn 25 năm hoạt động, nữ nghệ sĩ đã bán hơn 80 triệu bản thu âm trên toàn cầu, đồng thời được xem là một trong những người góp phần đưa âm nhạc Latin trở thành dòng chảy chủ đạo của thị trường nhạc Pop quốc tế. Những năm gần đây, Jennifer Lopez tập trung vào các sân khấu biểu diễn quy mô lớn, chuỗi residency tại Las Vegas và tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ khi nhiều bản hit cũ, đặc biệt là On The Floor, liên tục được khán giả trẻ "đào lại" nhờ sự phát triển của nền tảng streaming và mạng xã hội.

Sự trở lại của On The Floor sau 15 năm được xem là minh chứng rõ nét cho sức sống của những bản hit kinh điển trong kỷ nguyên streaming

Sự trở lại của On The Floor sau 15 năm được xem là minh chứng rõ nét cho sức sống của những bản hit kinh điển trong kỷ nguyên streaming. Đồng thời, màn trình diễn tại Paris cũng một lần nữa cho thấy Jennifer Lopez vẫn là cái tên có thể khuấy động sân khấu hàng chục nghìn khán giả và tạo nên những khoảnh khắc lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, ngay cả khi đã bước sang tuổi 57.

J.Lo vẫn cháy hết mình ở tuổi 57

Ảnh: IGNV/ People