Vừa rộ tin mỹ nhân đẹp nhất thế giới dứt áo ra đi, JYP Entertainment vội lên tiếng

Thông tin mới nhất của mỹ nhân này đang khiến cộng đồng người hâm mộ toàn cầu đứng ngồi không yên

Rộ tin Tzuyu rời JYP sau 11 năm, công ty lặp tức phủ nhận

Sáng 14/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin về tương lai của Tzuyu sau 11 năm hoạt động dưới trướng JYP Entertainment. Theo thông tin độc quyền từ News1, nữ thần tượng đã đạt thỏa thuận với công ty về việc không tiếp tục hợp đồng cá nhân. Dù vậy, Tzuyu được cho là vẫn sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động của TWICE, đồng nghĩa đội hình 9 thành viên chưa bị ảnh hưởng. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ trên toàn cầu. TWICE vừa kết thúc tour thế giới thứ sáu This Is For, trong khi quá trình tái ký của các thành viên vẫn là chủ đề được theo dõi sát sao.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Tzuyu rời JYP Entertainment sau 11 năm gắn bó

Tuy nhiên, không lâu sau bài báo của News1, JYP Entertainment đã đưa ra phản hồi thận trọng. Đại diện công ty cho biết TWICE hiện vẫn trong thời gian thảo luận gia hạn hợp đồng, chưa có quyết định nào được xác nhận chính thức và sẽ thông báo khi vấn đề hoàn tất. Điều này đồng nghĩa việc Tzuyu rời JYP mới dừng ở mức thông tin từ truyền thông. Khả năng nữ ca sĩ không gia hạn hợp đồng cá nhân nhưng vẫn ký thỏa thuận để tiếp tục hoạt động cùng TWICE đang được đặt ra. Năm 2022, cả 9 thành viên từng đồng loạt tái ký với JYP trước khi hợp đồng đầu tiên hết hạn.

Thông tin khiến người hâm mộ bất ngờ, trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng về tương lai của đội hình 9 người, nhất là khi nhóm vừa hoàn thành tour diễn quy mô lớn. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng việc thành viên ký hợp đồng cá nhân với công ty khác không đồng nghĩa TWICE tan rã, miễn các bên vẫn đạt được thỏa thuận cho hoạt động nhóm.

Dù chưa được xác nhận, thông tin khiến nhiều người hâm mộ của TWICE đứng ngồi không yên

Trước Tzuyu, Jeongyeon cũng vướng nghi vấn tìm công ty mới cho hoạt động cá nhân. Cuối tháng 6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ ca sĩ đã gặp đại diện Baro Entertainment, công ty quản lý của Byeon Woo Seok và chị gái cô là diễn viên Gong Seung Yeon. Phía Baro Entertainment xác nhận cuộc gặp đã diễn ra nhưng nhấn mạnh chưa có quyết định nào liên quan đến hợp đồng độc quyền. JYP khi đó cũng cho biết công ty vẫn đang thảo luận với các thành viên TWICE.

Tzuyu sinh năm 1999 tại Đài Loan, gia nhập TWICE thông qua chương trình sống còn Sixteen. Ban đầu không nằm trong 7 cái tên được công bố, cô được bổ sung vào đội hình nhờ bình chọn của khán giả. Tzuyu khi đó là một trong những thí sinh nổi tiếng nhất chương trình, cho thấy sức hút đã xuất hiện ngay trước thời điểm ra mắt. Từ năm 2015, Tzuyu cùng TWICE phát hành hàng loạt bản hit như Like OOH-AHH, Cheer Up, TT, What Is Love?, Fancy và Feel Special.

Tzuyu là cây hút fan hàng đầu của TWICE

Trong đội hình, cô đảm nhận vai trò lead dancer, visual và là thành viên nhỏ tuổi nhất. Năm 2019, Tzuyu đứng đầu danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố. Trong suốt hơn 1 thập kỉ, Tuzyu luôn là cây hút fan hàng đầu của TWICE và là một trong những gương mặt chủ chốt trong việc duy trì độ nhận diện của nhóm.

Năm 2024, Tzuyu ra mắt solo với với mini album abouTZU và ca khúc chủ đề Run Away

Sau gần 9 năm hoạt động nhóm, Tzuyu chính thức ra mắt solo vào tháng 9/2024 với mini album abouTZU và ca khúc chủ đề Run Away. Sản phẩm bán hơn 330.000 bản trong tuần đầu theo Hanteo, đồng thời ra mắt ở vị trí thứ 19 trên Billboard 200. Thành tích này cho thấy sức hút riêng của Tzuyu không chỉ đến từ ngoại hình hay danh tiếng của TWICE. Cô sở hữu lượng người hâm mộ đủ lớn để tự mình phát hành album và đạt kết quả nổi bật tại cả Hàn Quốc lẫn thị trường quốc tế.

Tương lai của TWICE và Tuzyu rất quan trọng với JYP

Ảnh hưởng của Tzuyu không chỉ nằm ở vị trí visual. Là thành viên Đài Loan (Trung Quốc) duy nhất, cô giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối TWICE với khán giả quê nhà và cộng đồng người hâm mộ Hoa ngữ.

Trong tour This Is For, TWICE tổ chức tổng cộng 5 concert tại Đài Loan (Trung Quốc), gồm 2 đêm ở Kaohsiung National Stadium vào tháng 11/2025 và 3 đêm tại Taipei Dome vào tháng 3/2026. Chuỗi đêm diễn bán khoảng 239.000 vé, thu hơn 40,4 triệu USD, tương đương hơn 1.050 tỷ đồng. Riêng 2 concert tại Cao Hùng còn được ghi nhận mang về khoảng 400 tỷ đồng doanh thu du lịch cho thành phố. Những con số này cho thấy sức hút lớn của TWICE tại Đài Loan (Trung Quốc), trong đó Tzuyu là nhân tố đặc biệt giúp nhóm nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ truyền thông và khán giả địa phương.

Tzuyu có vai trò đặc biệt trong việc giúp TWICE xây dựng sức hút vượt ra ngoài hai thị trường là Hàn Quốc và Nhật Bản

Trong suốt 11 năm, TWICE cũng là một trong những nhóm nữ hoạt động bền bỉ nhất Kpop. Nhóm liên tục phát hành album, tổ chức tour và duy trì chuỗi hit trải dài qua nhiều giai đoạn. Ngay cả khi thị trường xuất hiện hàng loạt nhóm nhạc trẻ, TWICE vẫn giữ được fandom lớn tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Bắc Mỹ và nhiều khu vực khác. Tzuyu đóng góp vào hành trình đó bằng độ nhận diện cao, hình ảnh nổi bật và lượng người hâm mộ đông đảo. Cô cũng là một trong những thành viên giúp TWICE xây dựng sức hút vượt ra ngoài hai thị trường truyền thống là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Việc Tzuyu vẫn tiếp tục đồng hành cùng TWICE phần nào giúp người hâm mộ yên tâm. Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm hơn là khả năng duy trì hoạt động lâu dài nếu một hoặc nhiều thành viên không còn ký hợp đồng cá nhân với JYP. TWICE hiện vẫn là một trong những nhóm nhạc trụ cột khó thay thế của công ty. Tour This Is For kéo dài gần một năm, đi qua 44 thành phố với 81 đêm diễn. Riêng chặng Bắc Mỹ thu hút khoảng 550.000 khán giả, trong khi Nhật Bản đón khoảng 640.000 người. Ba đêm tại Sân vận động Quốc gia Tokyo còn giúp TWICE trở thành nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên tổ chức concert riêng tại đây.

TWICE hiện vẫn là một trong những nhóm nhạc trụ cột khó thay thế của công ty

Một chuyến lưu diễn có quy mô như vậy đòi hỏi cả 9 thành viên dành nhiều tháng để tập luyện, di chuyển và biểu diễn. Nếu mỗi người thuộc một công ty quản lý khác nhau, TWICE vẫn có thể tiếp tục phát hành nhạc và đi tour, nhưng việc thống nhất lịch trình, quyền lợi và thời gian ưu tiên cho hoạt động nhóm sẽ phức tạp hơn. JYP vẫn sở hữu DAY6, ITZY, NMIXX, NiziU cùng nhiều nghệ sĩ có fandom ổn định. Dù vậy, xét về khả năng tổ chức tour toàn cầu quy mô lớn, TWICE và Stray Kids vẫn là hai đội hình nổi bật nhất. Công ty cũng chưa có nhóm nữ nào khác đạt khả năng huy động hàng trăm nghìn khán giả tại Bắc Mỹ và Nhật Bản như TWICE.

Hiện việc Tzuyu chấm dứt hợp đồng cá nhân vẫn chưa được xác nhận, nhưng phản ứng lớn từ công chúng cho thấy quyết định lần này có thể ảnh hưởng đáng kể đến tương lai TWICE và chiến lược toàn cầu của JYP

Trong khi Stray Kids sẽ phải đối mặt với bài toán nghĩa vụ quân sự trong tương lai, việc duy trì hoạt động ổn định của TWICE càng có ý nghĩa với nguồn thu quốc tế của JYP. Vì vậy, kết quả tái ký lần này không chỉ quyết định tương lai đội hình 9 người mà còn có thể tác động trực tiếp đến chiến lược toàn cầu của công ty. Hiện việc Tzuyu chấm dứt hợp đồng cá nhân vẫn chưa được xác nhận, nhưng phản ứng lớn từ công chúng cho thấy quyết định lần này có thể ảnh hưởng đáng kể đến tương lai TWICE và chiến lược toàn cầu của JYP. Sau tour diễn lớn nhất sự nghiệp, quyết định của 9 thành viên sẽ không chỉ định hình chặng đường tiếp theo của nhóm mà còn tác động trực tiếp tới chiến lược toàn cầu của JYP.

Ảnh: JYPE/ X