SEVENTEEN gia hạn hợp đồng lần hai với PLEDIS, tiếp tục đồng hành với đầy đủ 13 thành viên

SEVENTEEN chính thức gia hạn hợp đồng lần thứ hai với PLEDIS Entertainment, tiếp tục duy trì đội hình 13 thành viên sau hơn một thập kỷ hoạt động.

Nhóm nhạc nam Kpop SEVENTEEN - Ảnh: Pledis Entertainment

Sau hơn 11 năm kể từ khi ra mắt, SEVENTEEN tiếp tục viết nên dấu mốc mới trong sự nghiệp khi toàn bộ 13 thành viên quyết định gia hạn hợp đồng với PLEDIS Entertainment lần thứ hai. Đây được xem là bước đi khẳng định sự gắn kết của nhóm trong bối cảnh nhiều nhóm nhạc Kpop thường có sự thay đổi đội hình sau các đợt tái ký hợp đồng.

Quyết định tiếp tục đồng hành với đầy đủ 13 thành viên

Ngày 13/7, PLEDIS Entertainment thông báo các thành viên không trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự đã hoàn tất thủ tục gia hạn hợp đồng. Những thành viên đang nhập ngũ sẽ lần lượt ký kết theo lịch trình phù hợp với quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình.

Đại diện nhóm chia sẻ quyết định được đưa ra sau nhiều cuộc trao đổi nghiêm túc giữa các thành viên.

"Chúng tôi quyết định tiếp tục đồng hành với tư cách một nhóm gồm 13 thành viên vì cùng chung mong muốn đi xa hơn nữa trên chặng đường phía trước." - Đại diện thành viên nhóm SEVENTEEN

Đây là lần gia hạn hợp đồng thứ hai của SEVENTEEN. Trước đó, vào năm 2021, cả 13 thành viên cũng đồng loạt tái ký với công ty quản lý, trở thành một trong số ít nhóm nhạc Kpop duy trì đầy đủ đội hình sau nhiều năm hoạt động.

PLEDIS cam kết hỗ trợ hoạt động nhóm và cá nhân

PLEDIS Entertainment cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho các hoạt động của SEVENTEEN, từ hoạt động nhóm, các nhóm nhỏ (unit) đến những dự án cá nhân của từng thành viên.

Công ty cũng tiết lộ đang chuẩn bị cho ngày SEVENTEEN có thể trở lại với đội hình đầy đủ 13 thành viên sau khi các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Ra mắt vào năm 2015, SEVENTEEN là một trong những nhóm nhạc nam tiêu biểu của thế hệ Kpop thứ ba. Trong hơn một thập kỷ hoạt động, nhóm ghi dấu với nhiều thành tích nổi bật về doanh số album, lưu diễn quốc tế và sức ảnh hưởng toàn cầu. Nhóm từng lập kỷ lục về doanh số tuần đầu đối với một album Kpop và là nghệ sĩ đầu tiên vượt mốc 5 triệu bản tiêu thụ trong tuần đầu phát hành của một album.

Việc cả 13 thành viên tiếp tục lựa chọn đồng hành cùng nhau được người hâm mộ xem là tín hiệu tích cực cho chặng đường phát triển tiếp theo của SEVENTEEN, đồng thời góp phần củng cố vị thế của nhóm trong làng nhạc Kpop.