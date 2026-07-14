Sơn Tùng M-TP và 58 Anh Trai chưa thể vượt qua người này

Giữa bão 2 show Anh Trai và Sơn Tùng ra nhạc mới, đây vẫn là cái tên "chễm chệ" vị trí đầu bảng.

Đường đua nhạc Việt đang ngày càng nóng lên khi hai chương trình Tinh Hà Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đồng loạt phát hành loạt sân khấu mới. Hàng chục tiết mục từ hai show nhanh chóng tràn ngập các bảng xếp hạng, đặc biệt là YouTube Charts Việt Nam, tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những cái tên đang được quan tâm nhất. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ngôi đầu BXH Nhạc thịnh hành YouTube Việt Nam vẫn thuộc về một ca khúc không đến từ hai chương trình này, cũng không phải sản phẩm mới của Sơn Tùng M-TP.

Theo bảng xếp hạng hiện tại, Top 5 gồm: #1 Tìm Em - Hngle; #2 Come My Way - Sơn Tùng M-TP & Tyga; #3 50 Cuộc Gọi Nhỡ - Nhóm CoolKid Tinh Hà Say Hi; #4 Im Đợi Người Anh Thương - nhóm Wren Evans Tinh Hà Say Hi; #5 Nhức Tiềm Thức - Hà An Huy Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Top 5 nhạc thịnh hành của YouTube Charts (số liệu 15h30 ngày 14/7)

Ngày 12/7, Sơn Tùng M-TP phát hành phiên bản nhẹ nhàng của Come My Way. Phiên bản này đang thu về hơn 2 triệu views sau 2 ngày phát hành nhưng vẫn chưa lọt vào top 10 nhạc thịnh hàng của YouTube Charts. Thay vào đó, phiên bản chính của Sơn Tùng và Tyga vẫn đang ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Hàng loạt tiết mục từ 58 Anh Trai của hai chương trình truyền hình thực tế cũng đồng loạt đổ bộ YouTube Charts. Dẫu vậy, tất cả vẫn chưa thể lấy lại vị trí số 1 từ Tìm Em của Hngle và Bảo Anh.

Tinh Hà Say Hi đang chiếm ưu thế trên các BXH âm nhạc với loạt stage từ Live Stage 1

Nhức Tiềm Thức của Hà An Huy đang trên đà thành hit nhờ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Sơn Tùng M-TP và Come My Way dù không quá bùng nổ nhưng vẫn trụ trong top nhạc số

Suốt nhiều tuần qua, chỉ cần lướt mạng xã hội hay ghé vào một quán cà phê, cửa hàng hoặc không gian công cộng, người nghe rất dễ bắt gặp giai điệu quen thuộc với câu hát: "Đi khắp thiên hà...". Khi ca khúc dần trở thành một phần của đời sống thường nhật, nhiều khán giả cũng bắt đầu tò mò về người đứng sau bản hit này. Đó là Hngle - một nhân tố đang âm thầm nhưng ngày càng tạo dấu ấn trên thị trường nhạc Việt. Không xuất hiện dày đặc trước truyền thông, cũng chưa sở hữu cộng đồng người hâm mộ quá đông đảo, nam nghệ sĩ vẫn liên tục đưa âm nhạc của mình tiếp cận công chúng bằng chính sức lan tỏa tự nhiên.

Cái tên khó vượt qua nhất hiện tại là Hngle với hit Tìm Em kết hợp Bảo Anh

Sau thành công của Không Buông, Hngle tiếp tục có thêm cú bứt phá với Tìm Em khi kết hợp cùng Bảo Anh. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit mới trong sự nghiệp của anh, đồng thời vượt qua nhiều tên tuổi lớn trên các bảng xếp hạng. Tìm Em từng "all-kill" mọi BXH nhạc số ở Việt Nam như YouTube Charts, Spotify, Apple Music,... và các BXH nội địa.

Thành tích đáng gờm của Tìm Em

Đằng sau những bản nhạc nhiều cảm xúc ấy là một sinh viên ngành Công nghệ thông tin đang du học tại Australia. Không trưởng thành từ môi trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, Hngle lựa chọn con đường sáng tác theo bản năng và trải nghiệm cá nhân. Anh không chạy theo những công thức tạo hit ngắn hạn mà tập trung xây dựng màu sắc riêng, để mỗi ca khúc đều mang tính kể chuyện và tạo không gian cho người nghe tìm thấy chính mình.

Từ những câu hát viral trên mạng xã hội đến các thành tích đáng chú ý trên đường đua nhạc số, Hngle đang dần khẳng định vị thế như một "chú ngựa ô" của Vpop. Trước đó, Hngle đã vượt qua album 30 ca khúc của MCK. Hiện tại, giữa "cơn bão" nhạc từ hai show Anh Trai cùng màn trở lại của Sơn Tùng M-TP, Tìm Em vẫn giữ được sức nóng và vị trí số 1 trên YouTube Charts Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, MV Tìm Em cũng đã thu về hơn 22 triệu lượt xem trên YouTube, cho thấy sức lan tỏa của ca khúc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp sự cạnh tranh từ hàng loạt sản phẩm đang thống trị thị trường âm nhạc những ngày qua.