Mối quan hệ của Quách Văn Thơm và Thỏ tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Sau gần hai thập kỷ đồng hành trong Da LAB, việc Thơm và Thỏ bước vào một chương trình có tính cạnh tranh khiến mối quan hệ của cả hai nhận được nhiều sự tò mò.

Thơm và Thỏ đang là hai gương mặt nhận được sự quan tâm tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Cả hai đều là những thành viên đời đầu của Da LAB, đã đồng hành gần hai thập kỷ và cùng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của nhóm.

Khi hoạt động trong Da LAB, Thơm và Thỏ luôn đứng trong cùng một đội hình. Tuy nhiên, tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, cả hai có hành trình riêng, được phân vào những Nhà khác nhau và hoàn toàn có thể trở thành đối thủ ở một số vòng thi. Điều này khiến khán giả tò mò liệu sự cạnh tranh trong chương trình có ảnh hưởng đến mối quan hệ lâu năm giữa hai thành viên hay không.

Thơm và Thỏ đang là hai gương mặt nhận được sự quan tâm tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Trong buổi trò chuyện mới đây cùng chúng tôi, Thơm đã có những chia sẻ về mối quan hệ với Thỏ khi cả hai cùng tham gia chương trình. Theo chia sẻ của Thơm, việc sống chung không đồng nghĩa cả hai có thể thoải mái trao đổi mọi chuyện liên quan đến chương trình. Mỗi khi cần bàn bạc với các thành viên trong Nhà, Thơm và Thỏ đều phải đóng kín cửa, nói chuyện nhỏ để tránh đối phương nghe được chiến thuật.

Nam ca sĩ còn hài hước kể rằng khi ăn đồ của người kia, cả hai cũng phải kiểm tra cẩn thận vì sợ bị “hại”. Đây là cách Thơm nói vui về tinh thần cạnh tranh giữa hai người sau nhiều năm vốn chỉ quen đứng chung đội hình Da LAB. Khi được hỏi việc có thể trở thành đối thủ có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người hay không, Thơm chia sẻ:

“Có đấy. Thật ra hai anh em đi thuê nhà chung. Hàng ngày trao đổi với nhóm của mình là phải đóng cửa kín mít và nói chuyện thầm thì để giấu chiến thuật. Ăn đồ gì của nhau cũng phải kiểm tra thật kỹ vì sợ bị người kia hại. Còn nói thật thì, cả tôi và anh Thỏ đều tham gia với một tâm thế rằng ai cũng có một góc nhìn riêng về gameshow này. Có người coi nó là cuộc thi, có người lại coi đó là một hành trình, có người lại nhìn nó như một bài test hoặc một khóa học - và chúng tôi nghĩ nó là tất cả những thứ đó.

Và kể cả chúng tôi có chung đội với nhau hay không thì cả hai vẫn luôn tâm niệm rằng mỗi người đều là một cá thể riêng biệt. Hai anh em sẽ phát huy hết những thứ mà khi cùng làm việc trong nhóm Da LAB lại chưa có cơ hội để phát huy, nhưng chắc chắn vẫn sẽ giữ được bản sắc cá nhân như một thành viên của nhóm Da LAB.

Về cơ bản thì chẳng có thay đổi gì nhiều, nhưng chắc chắn sẽ có chút tinh thần cạnh tranh của những con đực hiếu chiến. Và nếu phải thi đấu với nhau - thậm chí kể cả khi cùng đội - chúng tôi cũng sẽ không vì đã cùng là thành viên một nhóm mà thỏa hiệp với những thứ đi quá giới hạn của bản thân”.

Thơm cho biết giữa hai người chắc chắn vẫn tồn tại tinh thần cạnh tranh

Câu nói đùa của Thơm về chuyện đóng kín cửa để giấu chiến thuật hay kiểm tra đồ ăn vì sợ bị “hại” cho thấy cách tương tác giữa anh và Thỏ vẫn không thay đổi dù cả hai có thể trở thành đối thủ. Trước đó, các thành viên Da LAB cũng thường xuyên trêu chọc, “bóc phốt” nhau trong những cuộc phỏng vấn, video hậu trường và bài đăng trên mạng xã hội.

Sau khi cả hai được chú ý tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nhiều đoạn phỏng vấn và màn tương tác cũ của Da LAB cũng được khán giả tìm lại, chia sẻ rộng rãi. Những khoảnh khắc này cho thấy sự hài hước của Thơm và Thỏ vốn đã xuất hiện từ lâu trong cách các thành viên trò chuyện với nhau. Dù giữ tinh thần cạnh tranh khi bước vào cuộc chơi, cả hai vẫn không để việc đứng ở những chiến tuyến khác nhau ảnh hưởng đến mối quan hệ đã được xây dựng qua nhiều năm.

Thơm và Thỏ đều thuộc đội hình đầu tiên của Da LAB khi nhóm được thành lập vào năm 2007 cùng với Cào. Xuất phát từ cộng đồng underground Hà Nội, nhóm ban đầu được duy trì bởi những người trẻ có chung niềm yêu thích với rap và hip-hop.

Thơm và Thỏ đều thuộc đội hình đầu tiên của Da LAB khi nhóm được thành lập vào năm 2007 cùng với Cào

Trong những năm đầu, điều kiện hoạt động của Da LAB còn hạn chế. Các thành viên tự thực hiện nhiều công việc, từ viết lời, thu âm đến tìm cách đưa sản phẩm đến khán giả. Âm nhạc chủ yếu được duy trì bằng đam mê, trong khi mỗi người vẫn có công việc riêng để bảo đảm cuộc sống. Thơm và Thỏ vì thế đã cùng đi qua phần lớn hành trình phát triển của Da LAB. Từ một nhóm nhạc hoạt động độc lập, họ dần được công chúng biết đến qua những ca khúc như Một Nhà, Bài Ca Tuổi Trẻ, Thanh Xuân và Gác Lại Âu Lo.

Sau khi Emcee L gia nhập vào năm 2018, Da LAB duy trì đội hình 4 thành viên gồm Thơm, Thỏ, Cào và Emcee L trong nhiều năm. Đến tháng 9/2024, Cào thông báo rời nhóm sau 17 năm đồng hành. Da LAB hiện tiếp tục hoạt động với ba thành viên Thơm, Thỏ và Emcee L.

Dù đồng hành gần hai thập kỷ, các thành viên Da LAB không thường xuyên xuất hiện cùng nhau ngoài công việc. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, Thơm cho biết mỗi người sống ở một khu vực khác nhau nên cả nhóm ít tụ tập và thường chỉ gặp khi có công việc. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định khi một thành viên cần giúp đỡ, những người còn lại vẫn sẽ có mặt. Theo Thơm, đây là cách tình bạn giữa các thành viên Da LAB được duy trì qua nhiều năm, dù họ không cần thường xuyên gặp gỡ hay can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau.

Thơm khẳng định, cả hai vẫn muốn giữ bản sắc của một thành viên trong nhóm, đồng thời tận dụng cơ hội để thể hiện những khả năng chưa được khai thác nhiều trước đây

Bên cạnh những sản phẩm chung, các thành viên Da LAB cũng từng có hoạt động cá nhân để thể hiện màu sắc riêng. Sau gần 20 năm thường xuyên đứng chung một đội hình, chương trình đặt Thơm và Thỏ vào hoàn cảnh mới, nơi mỗi người phải tự đưa ra lựa chọn và chịu trách nhiệm cho hành trình của mình. Tuy nhiên, Thơm khẳng định, cả hai vẫn muốn giữ bản sắc của một thành viên trong nhóm, đồng thời tận dụng cơ hội để thể hiện những khả năng chưa được khai thác nhiều trước đây.

Tại chương trình, Thơm và Thỏ cũng thu hút sự chú ý theo những cách khác nhau. Thơm bất ngờ trở thành “hiện tượng visual” nhờ diện mạo trẻ trung, phong thái hài hước và những tương tác tự nhiên trên sóng. Lượng tìm kiếm về nam ca sĩ tăng mạnh, trong khi anh còn dẫn đầu bảng xếp hạng thảo luận về dàn Anh Tài trong tuần đầu tháng 7.

Tại chương trình Thơm bất ngờ trở thành “hiện tượng visual” nhờ diện mạo trẻ trung, phong thái hài hước và những tương tác tự nhiên trên sóng

Trong khi đó, Thỏ nhận được sự quan tâm khi giúp khán giả nhìn thấy màu sắc riêng của nam ca sĩ bên ngoài đội hình quen thuộc

Trong khi đó, Thỏ được nhắc đến khi lần đầu đứng một mình trên sân khấu sau gần 20 năm hoạt động cùng Da LAB. Tiết mục Bản Tình Ca Không Tên do chính anh sáng tác giúp khán giả nhìn thấy màu sắc riêng của nam ca sĩ bên ngoài đội hình quen thuộc. Những phát ngôn thật thà, loạt biểu cảm và bài đăng hài hước của Thỏ cũng liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội.

Những câu nói đùa về chuyện giấu chiến thuật hay “đề phòng” đồ ăn cho thấy Thơm và Thỏ vẫn giữ cách tương tác hài hước quen thuộc sau gần 20 năm đồng hành. Cuộc chơi có thể đặt cả hai ở hai chiến tuyến, nhưng cũng mở ra dịp để mỗi người bộc lộ màu sắc riêng bên ngoài đội hình Da LAB.

Ảnh: FBNV