Lộ diện bản hit BTS mang đến Chung kết World Cup: Thống trị 92 quốc gia, từng vang lên tại trụ sở Liên Hợp Quốc

Mạng xã hội xôn xao trước ca khúc BTS mang đến Chung kết World Cup.

Những thông tin xoay quanh các sân khấu tại trận chung kết World Cup 2026 đang được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Trong đó, halftime show đầu tiên trong lịch sử giải đấu trở thành tâm điểm khi quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng và chỉ còn ít ngày nữa sẽ chính thức diễn ra.

Mới đây, Global Citizen - đơn vị sản xuất halftime show - đăng tải hình ảnh riêng của BTS kèm lời nhắn: “Chúng tôi chính thức mời bạn cùng hòa nhịp điệu Permission to Dancevào ngày 19 tháng 7 này. Khi BTS bước lên sân khấu biểu diễn giữa hiệp tại trận Chung kết FIFA World Cup 2026 vào ngày 19/7, họ sẽ tạo nên một khoảnh khắc ý nghĩa vươn xa khỏi khuôn khổ sân cỏ.

Màn trình diễn mang tính lịch sử này nhằm ủng hộ Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu FIFA, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng cho trẻ em trên toàn thế giới. ”

Global Citizen - đơn vị sản xuất halftime show - thông báo BTS sẽ biểu diễn Permission to Dance tại chung kết World Cup

Thông tin này lập tức tạo ra hai luồng ý kiến. Phe phản đối cho rằng Permission to Dance quá nhẹ so với không khí chung kết World Cup. Nhiều fan kỳ vọng BTS chọn IDOL, MIC Drop, Body to Body, 2.0 hoặc SWIM - những ca khúc có tiết tấu mạnh, vũ đạo dồn dập và dễ tạo khoảnh khắc bùng nổ hơn. Việc bài hát đã phát hành từ năm 2021 cũng khiến một bộ phận khán giả hụt hẫng, nhất là khi BTS vừa tái hợp đầy đủ đội hình và có thêm nhiều sản phẩm mới.

Việc BTS biểu diễn ca khúc Permission to Dance đang tạo ra nhiều tranh cãi

Ngược lại, phe ủng hộ cho rằng halftime show lần này không chỉ cần một tiết mục “cháy”. Chương trình còn gây quỹ cho FIFA Global Citizen Education Fund, với mục tiêu huy động 100 triệu USD hỗ trợ giáo dục và bóng đá cho trẻ em. Trong bối cảnh đó, thông điệp về hy vọng, tự do và hòa nhập của Permission to Dance được xem là phù hợp. Ca khúc từng được BTS biểu diễn tại Liên Hợp Quốc, phần vũ đạo cũng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu mang ý nghĩa “vui vẻ”, “nhảy múa” và “hòa bình”.

Permission to Dance được BTS phát hành năm 2021

Permission to Dance được BTS phát hành ngày 9/7/2021, với Ed Sheeran, Steve Mac, Johnny McDaid và Jenna Andrews tham gia sáng tác. Khác với màu sắc mạnh mẽ thường thấy của nhóm, ca khúc chọn giai điệu tươi sáng và thông điệp đơn giản: con người vẫn có thể tìm thấy niềm vui, tiếp tục bước về phía trước và tự do nhảy múa sau những giai đoạn khó khăn. Phần vũ đạo còn lồng ghép ngôn ngữ ký hiệu mang ý nghĩa “vui vẻ”, “nhảy múa” và “hòa bình”, giúp bài hát tạo cảm giác ai cũng có thể trở thành một phần của màn trình diễn.

Tại thời điểm ra mắt, Permission to Dance debut thẳng vị trí #1 Billboard Hot 100 và đứng đầu iTunes tại 92 quốc gia, vùng lãnh thổ

Ngay tuần đầu ra mắt, Permission to Dance debut thẳng vị trí #1 Billboard Hot 100, trở thành ca khúc quán quân thứ 5 trong sự nghiệp BTS tại Mỹ. MV thu về 72,3 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu, trong khi ca khúc ghi nhận 13,49 triệu lượt nghe trên Spotify ngay ngày phát hành. Bài hát cũng đứng đầu iTunes tại 92 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phiên bản trình diễn tại Liên Hợp Quốc của Permission to Dance

Tại Hàn Quốc, Permission to Dance mang về cho BTS 8 cúp trên các chương trình âm nhạc. Ca khúc còn thắng hạng mục Ca khúc của năm - tháng 7 tại Gaon Chart Music Awards 2022, đồng thời nhận đề cử tại Billboard Music Awards và MTV Video Music Awards. Sau 5 năm, MV hiện đã vượt mốc 700 triệu lượt xem, tiếp tục là một trong những bản hit tiếng Anh có độ nhận diện lớn nhất của BTS. Phiên bản trình diễn tại Liên Hợp Quốc cũng đã vượt hơn 111 triệu lượt xem trên YouTube.

Theo FIFA, khả năng kết nối khán giả ở nhiều quốc gia, ngôn ngữ và thế hệ khiến BTS đặc biệt phù hợp với thông điệp đoàn kết của halftime show

Cùng thời điểm, FIFA cũng đăng tải bài viết riêng lý giải việc BTS xuất hiện trong đội hình biểu diễn. Bên cạnh loạt album đứng đầu Billboard 200, kỷ lục Hot 100 và hơn 20 kỷ lục Guinness, nhóm còn có nhiều hoạt động cùng Liên Hợp Quốc, UNICEF và sở hữu cộng đồng người hâm mộ trải rộng toàn cầu. Theo ban tổ chức, khả năng kết nối khán giả ở nhiều quốc gia, ngôn ngữ và thế hệ khiến BTS đặc biệt phù hợp với thông điệp đoàn kết của halftime show.

Halftime show sẽ diễn ra trong giờ nghỉ giữa hai hiệp trận chung kết World Cup 2026 ngày 19/7 tại New York New Jersey Stadium. Chương trình được phát sóng trong khoảng 11 phút, đánh dấu halftime show đầu tiên xuất hiện tại một trận chung kết World Cup.

Madonna, Shakira, Justin Bieber và BTS giữ vai trò đồng diễn chính tại halftime show đầu tiên của chung kết World Cup

Madonna, Shakira, Justin Bieber và BTS giữ vai trò đồng diễn chính. Burna Boy, nhạc trưởng Gustavo Dudamel cùng dàn hợp xướng PS22 kết hợp Coldplay cũng góp mặt. Một số nhân vật của Sesame Street và The Muppets sẽ xuất hiện nhằm kết nối với thông điệp giáo dục dành cho trẻ em. Hiện tại người hâm mộ toàn cầu đang vô cùng chờ đợi.

Ảnh: FIFA/ BTS