Nhóm nhạc khổ nhất Việt Nam: Làm miniconcert miễn phí ở chợ Bình Tây chỉ có 11 người xem, ra mắt từng bước chật vật

Nhóm nhạc này vẫn biểu diễn trọn vẹn dù phía dưới chỉ có 11 khán giả.

Nhóm nhạc tự dựng miniconcert nhưng chỉ có 11 người xem

Có một nhóm nhạc đang hoạt động tại thị trường nhạc Việt nhưng chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Duniverse là nhóm nhạc gồm 4 thành viên, trong đó có 3 anh em sinh ba. Tuy nhiên, con số khán giả tại một miniconcert mới đây của nhóm sẽ khiến nhiều người bất ngờ khi chỉ có 11 người đến xem.

Khoảnh khắc này được ghi lại trong tập đầu tiên của series Chỗ Đứng, phát hành ngày 8/7. Chương trình theo chân Duniverse mang âm nhạc đến những không gian công cộng và tự tìm người nghe, thay vì xuất hiện trên một sân khấu có sẵn khán giả. Duniverse phải bước vào những địa điểm đông người, tự chuẩn bị phần biểu diễn và chờ xem âm nhạc của mình có đủ sức giữ chân đám đông hay không.

11 khán giả ở concert đầu tiên của Duniverse

Điểm dừng đầu tiên được nhóm lựa chọn là Chợ Bình Tây. Đây là khu chợ lâu đời, luôn đông đúc người mua bán nhưng không phải một địa điểm quen thuộc dành cho các hoạt động âm nhạc. Phần lớn tiểu thương đều bận rộn với công việc, còn khách đi chợ cũng liên tục di chuyển giữa các gian hàng.

Duniverse không có một sân khấu chuyên nghiệp được chuẩn bị sẵn. Bốn thành viên phải tự khảo sát không gian, vận chuyển thiết bị, sắp xếp ghế ngồi và trang trí khu vực biểu diễn. Sau khi dựng xong sân khấu, nhóm chia nhau đi quanh khu chợ để mời khán giả. Nhóm cũng cầm bảng đi dọc các lối vào, hy vọng những người qua đường sẽ tò mò và dành thời gian ngồi lại.

Dù không thu hút được nhiều khán giả, các thành viên vẫn biểu diễn nhiệt tình và nghiêm túc

Tuy nhiên, việc mời người đến xem không diễn ra dễ dàng. Sau nhiều giờ khảo sát, dựng sân khấu và đi mời từng người, kết quả cuối cùng chỉ có 11 khán giả xuất hiện. Khi tháo bịt mắt, các thành viên nhìn thấy nhiều hàng ghế vẫn còn trống. Xung quanh sân khấu, hoạt động mua bán tại khu chợ vẫn tiếp tục như bình thường.

Con số này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của Duniverse. Dù vậy, cả 4 thành viên vẫn hoàn thành đầy đủ các tiết mục. Nhóm tiếp tục hát, giao lưu và giữ nguyên năng lượng trước những khán giả đã lựa chọn ở lại đến cuối chương trình.

Duniverse gồm 4 thành viên ra mắt vào cuối năm 2025

Duniverse gồm Doãn Nhật Anh, Doãn Nhật Đức, Doãn Nhật Hiếu và Nguyễn Tiến Đạt. Trong đó, Nhật Anh, Nhật Đức và Nhật Hiếu là 3 anh em sinh ba, còn Tiến Đạt là người bạn thân của cả ba từ nhỏ.

Bốn thành viên trực tiếp tham gia sáng tác, sản xuất và xây dựng hình ảnh. Nhóm theo đuổi định hướng boyband tự phát triển sản phẩm, thay vì chỉ đảm nhận phần hát và trình diễn trên sân khấu.

Nhật Anh, Nhật Đức và Nhật Hiếu là 3 anh em sinh ba, còn Tiến Đạt là người bạn thân của cả ba từ nhỏ

Cuối năm 2025, Duniverse phát hành album đầu tay Tìm Thấy Nhau gồm 16 ca khúc. Các bài hát trong album xoay quanh tình bạn, tình yêu, những lần chia xa và trải nghiệm trưởng thành của người trẻ.

Tại Sao Em Buông - Duniverse

Tại Sao Em Buông là sản phẩm nổi bật nhất, MV ca khúc đã thu về hơn 3 triệu lượt xem trên YouTube. Ca khúc cũng thu về hơn 45 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, tạo hơn 80.000 video sáng tạo nội dung, đồng thời lọt Top 4 Spotify Viral 50 Vietnam và xuất hiện trong nhiều playlist nổi bật của Spotify. Tuy nhiên so với thị trường âm nhạc đang vô cùng sôi động và cạnh tranh như hiện tại Duniverse chưa thể tạo được nhiều dấu ấn đậm nét với các khán giả.

Sau miniconcert 11 khán giả, Duniverse ra mắt Anh Rất Yêu

Hơn một tuần sau miniconcert chỉ có 11 người xem, vào tối 16/7 Duniverse cho ra mắt MV Anh Rất Yêu. Đây là sản phẩm đầu tiên của nhóm trong năm 2026, nối tiếp album Tìm Thấy Nhau.

MV Anh Rất Yêu - Duniverse

Khác với những ca khúc nhiều cảm xúc trước đó, Anh Rất Yêu được phát triển theo phong cách funky pop. Bài hát có tiết tấu nhanh, phần phối khí nhiều lớp và không khí vui tươi. Điểm dễ nhớ nhất nằm ở câu hook: “Một từ là yêu, hai từ là rất yêu, ba từ là anh rất yêu”. Phần lời được viết theo hướng gần gũi, có tính đối thoại và pha chút hóm hỉnh.

MV lấy cảm hứng từ tinh thần của bộ phim hoạt hình Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki. Ê-kíp không dựng lại nguyên tác mà chỉ sử dụng hình ảnh cô gái phù thủy để phát triển một câu chuyện mới. Trong MV, Doãn Nhật Hiếu vào vai chàng trai phải lòng một cô gái ngay từ lần đầu gặp mặt. Doãn Nhật Anh, Doãn Nhật Đức và Nguyễn Tiến Đạt trở thành những “quân sư tình yêu”, liên tục nghĩ cách giúp cậu bạn tiếp cận đối phương.

Các thành viên Duniverse trong MV

Sự tung hứng giữa 4 thành viên trở thành phần chính của câu chuyện. Thay vì xây dựng kịch bản quá phức tạp, MV khai thác mối quan hệ anh em và bạn bè vốn có của Duniverse, từ những màn trêu chọc đến lúc cùng nhau giải quyết vấn đề. Phần hình ảnh sử dụng nhiều gam màu tươi sáng, bối cảnh trẻ trung và các đạo cụ mang hơi hướng hoạt hình.

Dù miniconcert chỉ có 11 người xem hay những sản phẩm ra mắt chưa nhận được nhiều sự chú ý, Duniverse vẫn miệt mài đi tiếp. Nhóm tiếp tục làm nhạc, xây dựng nội dung và tự tạo thêm cơ hội để đến gần khán giả.

Từ sân khấu nhỏ ở Chợ Bình Tây đến Anh Rất Yêu, 4 chàng trai vẫn đang bền bỉ tìm chỗ đứng cho mình tại Vpop. Chặng đường phía trước còn dài, nhưng ít nhất Duniverse chưa dừng lại chỉ vì những bước đi đầu đầy khó khăn.

Ảnh: NVCC