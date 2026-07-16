Tưởng chừng bị MCK làm cho lu mờ, nghệ sĩ này vẫn âm thầm thu về loạt thành tích ấn tượng.

Loạt thành tích ấn tượng từ album đầu tay của Dangrangto

Gần một tháng sau khi phát hành, album Trái Tim Băng Bó của Dangrangto đang nhận về nhiều tín hiệu tích cực trên các nền tảng nhạc số. Trong 14 ca khúc của album, Xương Rồng (Intro) là bài hát nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại.

Trái Tim Băng Bó đã vượt 20 triệu lượt nghe trên các nền tảng âm nhạc. Chuỗi visualizer của album thu về hơn 12 triệu lượt xem trên YouTube, trong khi các ca khúc thuộc album tạo ra hơn 2 triệu lượt sáng tạo trên TikTok. Sức nóng của album cũng đưa Dangrangto lên vị trí #1 Spotify Daily Top Artists và #2 Spotify Weekly Top Artists. Riêng Trái Tim Băng Bó đạt #3 Spotify Weekly Top Albums.

Loạt thành tích ấn tượng sau 1 tháng phát hành album Trái Tim Băng Bó của Dangrangto

Ca khúc đang được quan tâm nhiều nhất là Xương Rồng (Intro). Đến giữa tháng 7, visualizer của bài hát đã vượt 8 triệu lượt xem trên YouTube, cao hơn phần lớn các sản phẩm còn lại trong album. Bài hát cũng xuất hiện ở nhóm đầu của hàng loạt bảng xếp hạng. Xương Rồng (Intro) đạt #2 Meta Trending Music, #3 Spotify Daily Top Songs và #3 Spotify Weekly Top Songs.

Trên Apple Music Việt Nam, bài hát lọt top 5 ca khúc được nghe nhiều nhất, tính trên tất cả thể loại. Xương Rồng (Intro) còn giữ #1 NCT Top 50 V-Rap, #2 Zing MP3 New Release Chart, #2 Billboard Vietnam và #2 The Official Vietnam Chart. Trên YouTube, sản phẩm đạt #2 Daily Top Music Videos, #2 Weekly Top Songs và #6 Trending Music Chart. Dangrangto đồng thời lên #3 YouTube Top Artists.

Xương Rồng (Intro) đang là ca khúc có thành tích nổi bật nhất trong album

Tín hiệu khả quan của album đến sau khi đoạn nhạc từ Xương Rồng (Intro) được sử dụng nhiều trên TikTok. Phần giai điệu chậm cùng lời hát về cảm giác tổn thương, cô đơn và mong muốn được yêu thương nhanh chóng được chú ý. Phần nhạc vẫn giữ màu R&B và melodic rap quen thuộc của Dangrangtoi.Từ sức nóng của đoạn nhạc trên mạng xã hội, visualizer của Xương Rồng (Intro) liên tục tăng lượt xem. Bài hát sau đó tiến vào top đầu Spotify, YouTube, Billboard Vietnam.

Trước đó, Trái Tim Băng Bó đã nhận được phản hồi tích cực từ nhóm khán giả theo dõi Dangrangto. Album tiếp tục khai thác rap love, R&B và melodic rap, đồng thời được xây dựng theo một đường dây cảm xúc xuyên suốt thay vì tập hợp các ca khúc riêng lẻ.

Ra mắt cùng ngày với HVL của MCK, album của Dangrangto tưởng chừng như đã bị lu mờ hoàn toàn

Tuy nhiên, album đầu tay của Dangrangto gặp bất lợi lớn ngay trong ngày phát hành. Tối 17/6/2026, Trái Tim Băng Bó ra mắt cùng thời điểm MCK bất ngờ tung album HVL gồm 30 ca khúc. Màn trở lại của MCK lập tức trở thành tâm điểm trong cộng đồng rap Việt. Khán giả chia sẻ các ca khúc, trích dẫn câu rap và thực hiện hàng loạt video phản ứng. Phần lớn cuộc bàn luận trên mạng xã hội trong đêm đó đều xoay quanh HVL. Trong khi đó, Trái Tim Băng Bó gần như bị đẩy khỏi tâm điểm dù cũng là một album dài hơi.

Dangrangto cũng không triển khai chiến dịch quảng bá rầm rộ để tạo thế đối đầu trực tiếp. Vì vậy, album của nam rapper sinh năm 2002 lép vế rõ rệt trong ngày đầu, dù màu sắc âm nhạc và cách xây dựng câu chuyện nhận được những phản hồi tích cực từ người nghe.Tuy nhiên, sau một tháng ra mắt, Trái Tim Băng Bó dần tìm được vị trí xứng đáng. Từ một album tưởng chừng sẽ chìm giữa cơn sốt MCK, dự án nay thu về loạt thành tích tích cực nhờ chính chất lượng các ca khúc, nổi bật nhất là Xương Rồng (Intro).

Không quảng bá rầm rộ nhưng sở hữu kho nhạc toàn hit

Dangrangto không phải rapper liên tục xuất hiện trên truyền thông hay đẩy mạnh tên tuổi bằng những chiến dịch quảng bá dày đặc. Phần lớn sức hút của nam rapper đến từ kho nhạc được khán giả nghe lại trong thời gian dài.

Trước Trái Tim Băng Bó, Dangrangto đã có loạt ca khúc quen thuộc với người nghe rap love như Wrong Times, Love Is, Một Nửa, MOIEM, Tốt Cho Anh và Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đau Đến Thế. Các bài hát chủ yếu đi theo R&B và melodic rap, xoay quanh những mối quan hệ dang dở, cảm giác tiếc nuối và tâm trạng sau chia tay. Đây cũng là màu nhạc giúp Dangrangto xây dựng tệp người nghe riêng trước khi xuất hiện rộng rãi trên truyền hình.

Dangrangto một trong những nghệ sĩ Việt có người hàng tháng cao nhất trên Spotify với khoảng 2 triệu người

Nổi bật nhất là Wrong Times với gần 76 triệu lượt nghe trên Spotify. Tại Spotify Wrapped Việt Nam 2025, ca khúc đứng #3 Bài Hát Của Năm, còn Dangrangto xếp #2 Nghệ Sĩ Của Năm tại Việt Nam. Tài khoản Spotify của anh cũng duy trì lượng người nghe hằng tháng cao dù không liên tục ra mắt sản phẩm hay phủ sóng truyền thông, và được mệnh danh là một trong những "quái vật streaming" của nhạc Việt.

Dangrangto tên thật là Trần Hải Đăng, sinh năm 2002 tại Vĩnh Phúc. Trước khi được biết đến rộng rãi qua Rap Việt, anh đã hoạt động trong cộng đồng hip-hop và có lượng người nghe riêng trên các nền tảng số. Bên cạnh Dangrangto, nam rapper còn sử dụng nghệ danh Trần Lả Lướt. Hai tên gọi đại diện cho hai màu sắc khác nhau trong âm nhạc của anh.

Bên cạnh nghệ danh Dangrangto, nam rapper còn được biết đến với một nghệ danh khác là Trần Lả Lướt với phong cách âm nhạc đối lập

Dangrangto gắn với những bản nhạc tình buồn, chất giọng trầm và cách nhả chữ có độ lơi. Trong khi đó, Trần Lả Lướt thiên về rap, flow cùng màu sắc phóng khoáng và đường phố hơn. Phiên bản này được thể hiện rõ qua các tiết mục Đâu Phải Vợ Anh, Vợ Người Ta và Lướt Trên Con Sóng tại Rap Việt. Chương trình giúp Dangrangto mở rộng độ nhận diện, trong khi những bản rap love tiếp tục mang về lượng nghe lớn trên Spotify.

Trái Tim Băng Bó là bước tiếp theo trong hướng đi này. Album gom màu R&B, melodic rap và rap love quen thuộc vào một dự án gồm 14 ca khúc, kể lại hành trình tình cảm từ lúc rung động đến khi tan vỡ. Từ một album bị MCK chiếm trọn spotlight trong ngày ra mắt, Trái Tim Băng Bó hiện đã vượt 20 triệu lượt nghe. Riêng Xương Rồng (Intro) liên tục xuất hiện trong nhóm đầu các bảng xếp hạng, còn Dangrangto vươn lên #1 Spotify Daily Top Artists.

Ảnh: FBNV