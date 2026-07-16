Nghệ sĩ Việt nổi tiếng cả chục năm không ai biết mặt: Kho hit phủ sóng cả nước, từ bỏ hào quang chỉ vì "nghèo"

Nam nghệ sĩ gây chú ý khi tiết lộ từng phải gác giấc mơ vì không đủ tiền.

Vương Anh Tú chấp nhận đứng sau hào quang của loạt sao vì không đủ tiền làm ca sĩ

Vương Anh Tú là cái tên quen thuộc của làng nhạc Việt suốt hơn một thập kỷ. Nhiều ca khúc do anh sáng tác từng phủ sóng YouTube, quán cà phê, phòng karaoke và trở thành bản hit gắn liền với sự nghiệp của những ca sĩ nổi tiếng. Thế nhưng trong một thời gian dài, khán giả thuộc nhạc của Vương Anh Tú nhưng lại không nhớ rõ gương mặt người đứng sau những ca khúc ấy.

Vương Anh Tú cho biết vì không đủ tiền làm ca sĩ nên phải làm nhạc sĩ viết nhạc

Trong một chia sẻ mới đây, nam nhạc sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi nói về lý do anh dành phần lớn sự nghiệp đứng phía sau người khác. Anh cho biết bản thân vốn rất yêu thích ca hát và rất muốn làm ca sĩ, tuy nhiên phải tạm gác lại đam mê này vì vấn đề tài chính. Đó là lí do anh dành nhiều năm làm nhạc sĩ, viết nhạc cho các ca sĩ khác để có tiền.

Câu nói nhanh chóng được chú ý bởi ca sĩ mới là công việc anh muốn theo đuổi từ đầu. Tuy nhiên, để bước ra thị trường với vai trò này, một nghệ sĩ phải đầu tư cho ca khúc, phòng thu, hình ảnh, MV và quảng bá. Khi chưa có đủ điều kiện tài chính, Vương Anh Tú chọn công việc sáng tác và bán những ca khúc của mình cho các giọng ca khác. Con đường được lựa chọn vì hoàn cảnh sau đó lại đưa tên tuổi anh đi rất xa.

Vương Anh Tú có cả kho hit làm nên tên tuổi của nhiều nghệ sĩ

Vương Anh Tú sinh năm 1989, là em trai ruột của Mr. Siro. Tuy cùng xuất thân trong một gia đình có hai anh em theo đuổi âm nhạc, con đường của anh lại diễn ra theo hướng khác. Vương Anh Tú bắt đầu sự nghiệp sáng tác với Nơi Ấy Ngọn Đồi Tình Yêu, Ta Nên Dừng Lại cho Ông Cao Thắng và tham gia một số dự án của Đông Nhi. Cuối năm 2013, anh giới thiệu Giúp Anh Trả Lời Những Câu Hỏi. Ca khúc sau đó có phiên bản nữ mang tên Giúp Em Trả Lời Những Câu Hỏi do Bích Phương thể hiện, nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và xuất hiện trong nhiều bản cover.

Vương Anh Tú đứng sau loạt ballad quen thuộc như Giúp Em Trả Lời Những Câu Hỏi, Em Ngày Xưa Khác Rồi, Gặp Nhưng Không Ở Lại, Cuộc Sống Em Ổn Không, Tình Nào Không Như Tình Đầu hay Cự Tuyệt. Trong đó, Anh Cứ Đi Đi và Hết Thương Cạn Nhớ là hai bản hit nổi bật nhất, đưa tên tuổi nam nhạc sĩ phủ sóng mạnh dù anh gần như không xuất hiện trước công chúng.

Hết Thương Cạn Nhớ - một trong nhiều bản hit của Đức Phúc do Vương Anh Tú sáng tác

Năm 2016, Anh Cứ Đi Đi vang lên khắp nơi, trở thành ca khúc gắn liền với Hari Won và là một trong những bản ballad được nhắc đến nhiều nhất thời điểm đó. Ba năm sau, Vương Anh Tú tiếp tục tạo cú nổ với Hết Thương Cạn Nhớ. MV giúp Đức Phúc vươn lên Top 1 thịnh hành YouTube, đạt hơn 5,6 triệu lượt xem chỉ sau hơn 2 ngày và hiện đã vượt 160 triệu view. Hit nối tiếp hit, nhưng trong khi ca sĩ thể hiện được nhớ mặt, người viết ra những ca khúc ấy vẫn chủ yếu không được nhắc đến nhiều.